Российские лыжники провалились за неделю до чемпионата мира, но тут же исправились. Волноваться не о чем — мы едем в Австрию фаворитами.

Саечка за испуг. Сборная России готова к битве с норвежцами и с Губерниевым

Без Губерниева и норвежцев

«Ещё никогда в своей истории Россия не ждала чемпионат мира по лыжам с такой страстью, нетерпением и упоением». Можно по-разному относиться к автору этой цитаты Дмитрию Губерниеву, но не признать его правоту нельзя. На фоне скандала вокруг нежелания лыжников быть прокомментированными «российским голосом биатлона» интерес к соревнованиям в Зеефельде взлетел выше Альпе Чермис.

За неделю до старта чемпионата мира сборная России в оптимальном составе отправилась в итальянскую коммуну Конь. В отличие от норвежских тренеров, наши наставники решили, что участие в последнем перед Зеефельдом этапе Кубка мира пойдёт лыжникам на пользу. Хотели убить двух зайцев: зарядиться уверенностью и напугать соперников.

В спринте всё вышло иначе: зарядили уверенностью соперников и напугали болельщиков.

Но уже на следующий день провал сменился триумфом. Не зря приехали!

«Он больше не комментатор». Скандал с Губерниевым вышел на уровень президентов Например, президент лыжной федерации даёт указание сборной России всячески сопротивляться Дмитрию. Почему? И это вообще законно?

Шанс для Большунова и Непряевой

У лидеров российской команды Александра Большунова и Натальи Непряевой в отсутствие лучших норвежцев появился шанс приблизиться в общем зачёте Кубка мира к Йоханнесу Клебо и Ингвильд Флугстад Эстберг соответственно.

Открылся этап в Кони спринтами свободным стилем, где у сборной России было как минимум по два реальных претендента на медали. Каково же было удивление и разочарование болельщиков, когда ни в мужском, ни в женском финале не оказалось ни одного спортсмена под российским флагом. И это без многих топ-лыжников!

Губерниева хотят убрать с чемпионата мира. А что думает Россия? Комментатор Дмитрий Губерниев уверен, что в новом конфликте за ним вся страна, а против – 1,5 человека. Что на это скажете вы, россияне?

Квалификация не предвещала беды

Женскую квалификацию Юлия Белорукова и Наталья Непряева преодолели в экономном режиме, проиграв лидеру 10 секунд. Чуть быстрее пробежали Наталья Матвеева и Татьяна Алёшина. У мужчин Сергей Устюгов вышел в четвертьфинал с четвёртым временем, уступив 2 секунды главному сопернику – итальянцу Федерико Пеллегрино. Явная заявка на медаль от опытного россиянина! В десятке также оказались Глеб Ретивых и Артём Мальцев, продолжил борьбу за награды и Большунов. А особенно порадовал дистанционщик Денис Спицов, чей уверенный бег в спринте можно расценить как сигнал об отличной функциональной готовности.

После такой квалификации российские болельщики были вправе надеяться сразу на несколько медалей, но уже стартовая стадия плей-офф превратилась для наших гонщиков в настоящий кошмар.

Устюгова и Большунова «упали»

В первом же забеге на трассе сошлись Пеллегрино и Устюгов. По логике оба должны были легко выходить в полуфинал, но хозяин этапа оттёр конкурента к обочине, Сергей потерял равновесие и упал. Ждать, что судьи дисквалифицируют любимца трибун, было бы наивно. Тем более однозначного нарушения правил со стороны итальянца не было, а для Устюгова это падение стало уже не первым в сезоне.

Инцидент с Устюговым будто задал негативный тон выступления россиян во всех четвертьфиналах. Ретивых и Мальцев остались четвёртыми, а Большунова постигла участь старшего товарища Устюгова. Вице-лидер Кубка мира пытался обойти Ришара Жуве, когда француз наехал ему на лыжу и заставил упасть. Саша сумел быстро вернуться в гонку, но бороться за полуфинал уже было нереально. Вряд ли стоит уточнять, что и Жуве не понёс никакого наказания.

Хорошо, если это чёткая линия судейского корпуса Международной федерации лыжного спорта. Главное, чтобы и наши лыжники могли вести себя на трассе столь же активно, не опасаясь последствий. Вот только верится в это с трудом.

Лидер сборной России идёт против Губерниева. Скандал всё-таки начался «Вас 1,5 человека, а за мной страна!» — жёстко ответил Губерниев. Но почему его не хотят видеть на чемпионате мира и кто за этим стоит?

Пеллегрино обхитрил судьбу

Российские спринтеры в отнюдь не самой сильной компании дружно провалились и не вошли даже в топ-12. Женщины тоже столкнулись с проблемами. Непряева хорошо провела четвертьфинал, но в полуфинале проиграла борьбу за позицию и не смогла выбраться из глубины группы. Белорукова, Матвеева и Алёшина завершили выступление ещё в четвертьфинале.

Финалы же даже без участия россиян получились весьма зрелищными. Пеллегрино настолько превосходил оппонентов, что выиграл даже с поломкой палки. Приверженцы теорий о карме тут же решили, что итальянцу воздалось за падение Устюгова, но Федерико ловко обманул судьбу. Уже через несколько метров он получил от тренера новую палку и вырвал победу на финишной прямой. В женском финале американка Джессика Диггинс опередила немку Сандру Рингвальд.

Большунов поднялся и победил

Чтобы реабилитироваться за спринт и уйти на подготовку к чемпионату мира в хорошем настроении, нужно было удачно выступать в классических «разделках» в воскресенье. Наталья Непряева получила последний стартовый номер и на каждой контрольной отсечке знала результаты всех соперниц. На первой половине дистанции Наташа уступала шведке Фриде Карлссон, финке Кертту Нисканен и швейцарке Надине Фендрих. Карлссон после бойкого начала предсказуемо сдала, а вот темп Нисканен и Фендрих Непряевой не покорился. Но и бронза перед чемпионатом мира обнадёживает. Юлии Белоруковой до пьедестала не хватило менее двух секунд, а пятой стала Алиса Жамбалова, опередившая многих крепких лыжниц.

Потенциально наши мужчины могли выступить ещё успешнее. Тем более Устюгов и Большунов наверняка хотели исправиться за смазанный спринт. Александр стартовал раньше большинства фаворитов и задал очень высокую планку. На первом круге держать темп Большунова удавалось Нисканену и Устюгову, но затем Сергей резко сбавил обороты, явно держа в уме чемпионат мира. Отставание финна от Александра тоже постепенно росло. Стало понятно, что, если Нисканен не взлетит над трассой, то победу Большунов не упустит. Реальная медальная перспектива замаячила и перед Александром Бессмертных. В итоге на финише двух Александров разделило 56 секунд, а между ними удалось вклиниться только Нисканену. В десятку же забежали сразу четверо россиян.

Сборная России закрыла провал в спринте отличными результатами в «разделках» и выписала скептикам саечку за испуг. Наши лидеры настолько сильны и уверены в себе, что сбить их с победного курса в Зеефельде не смогут ни норвежцы, ни даже Дмитрий Губерниев.