Тоска зелёная. Россия заставила скучать даже в самой «весёлой» биатлонной гонке

Уныние? Не стоит торопиться!

Супермикст – самый «весёлый» тип гонок в современном биатлоне. Куча стрельбы, короткие круги и неоптимальные составы команд – всё это обещало драматичную, непредсказуемую борьбу, в которой и у россиян мог возникнуть шанс попытаться зацепить медаль.



Состав команды: Сергей Корастылёв и Ульяна Кайшева – не должен был вводить в уныние, поскольку на Кубке IBU оба пробовали формат супермикста и добивались высоких результатов: тот же Корастылёв побеждал дважды. А Кайшева в гонке преследования накануне заняла весьма высокое 11-е место. Так что шансы отличиться у сборной России были.

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Составы конкурентов были неоднородными. На общем фоне, конечно, выделялись мощные пары из Италии и Австрии: первую представляли Хофер и Вирер, вторую – Эдер и Хаузер. Сильно выглядели также немцы (Рес и Пройс) и французы (Гигонна и Симон). Но бороться можно и нужно было со всеми: стрелять нужно много, а это россияне всё-таки умеют.

Счастливое число Корастылёва

По ходу первого круга гонки не произошло почти ничего интересного. Сергей Корастылёв на трассе держался в общей группе, а на стрельбище работал безупречно – всё контролировал. Все лидеры были рядышком, и никто не торопился выходить вперёд, а потому покрасоваться перед камерами решил биатлонист из Швейцарии Марио Долдер – он привёл пелотон на стойку.

Лучше всех со стрельбой справились украинец Пидручный и эстонец Цакна, а поскольку до точки передачи эстафеты было буквально рукой подать, они и завершили первый этап лидерами. Позади совсем близко мчался немец Рес. Недалеко был и Корастылёв, который отправил в цель и вторую пятёрку выстрелов, а потому передал эстафету седьмым, в семи секундах от украинца.

Попала, не попала – не важно!

Ульяна Кайшева на своём первом круге уступила соперницам ходом. Оно и неудивительно: заочно сражаться пришлось с Доротеей Вирер, расстроенной потерей жёлтой майки лидера и желающей реабилитироваться в глазах своих поклонников. Вирер вышла вперёд, но на стойке допустила один промах и потеряла несколько секунд, а потому на первых местах вновь обосновались Украина и Эстония в лице Юлии Джимы и Регины Оя. Кайшева же замыкала десятку.



На «лёжке» Кайшева допустила один промах, и отставание от лидеров мгновенно выросло до 23 секунд, Россия при этом шла на 12-м месте. Впрочем, на втором круге Ульяна почти ничего не проиграла лидерам ногами и точно стреляла. Но этого хватило только на то, чтобы подняться на девятое место. До Италии было уже 32 секунды. В тройке также шли Франция и Эстония.

Эстония – в тройке. Россия – где?

Лукас Хофер первым прибыв на «лёжку», начал пальбу с промаха. Впрочем, соперники дали итальянцу шанс спокойно перезарядиться и сохранить лидерство. Но тройка стала выглядеть более привычно: Италия, Австрия, Франция. Эстонцы, впрочем, шли четвёртыми: Цакна как мог цеплялся за лидеров. Корастылёву же это не удавалось: первый промах в гонке вновь отбросил Россию на 12-е место, и отставание от лидеров ещё немного выросло – до 42 секунд. Радовать могло только то, что совсем рядом с Сергеем шли немец Рес и норвежец Бьонтегорд.



На «стойке» Гигонна «застрелился» и пошёл на штрафной круг, и в тройке лидеров остались Австрия, Италия и Эстония. Ближайшие преследователи были примерно в 15-20 секундах позади, а Корастылёв, к сожалению, намного дальше. Эстафету наш спортсмен передал 14-м, и шансов на медали у России уже не было. Полторы минуты в супермиксте – это больше, чем пропасть!

Борьбы не получилось

Вирер и Хаузер умчались далеко вперёд, а точная стрельба позволила им увеличить отрыв от конкуренток. Оставалось переживать за эстонскую сенсацию, которую могла сотворить Регина Оя. Могла, но не сотворила: один-единственный «глазок» на «лёжке» она пыталась закрыть тремя доппатронами, но так и не попала – это штрафной круг и прощание с медальными шансами.



Фаворитом в битве за третье место стала Жулия Симон из Франции. И она свою бронзу не упустила: отправила все пять выстрелов в цель и сильно опередила группу спортсменок, сражавшихся за четвёртую позицию. Не получилось и борьбы за победу. Вирер ещё перед «стойкой» оторвалась от Хаузер, отправила в цель все пять выстрелов и к большой радости итальянских болельщиков и своего партнёра поехала побеждать.



А что Кайшева? Да ничего особенного. Ульяна хорошо стреляла, но тяжело бежала и много проиграла ногами, а потому финишировала на 11-м месте, почти в двух минутах от итальянки. Одним словом, тоска смертная. Уж лучше бы на старт кто-нибудь опоздал что ли.