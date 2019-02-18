В США считают Губерниева легендарным. А он готов уйти в управдомы. Когда?!

Дмитрий Губерниев влюбился в Америку по-новому. Теперь он знает, чего не хватает простым россиянам и считает себя посланником дружбы в США. И объясняет, почему ездить на работу из Твери в Москву тяжелее, чем работа биатлониста.



Рубрика «Вы уху ели?!» на этот раз добрая и позитивная. Как и сам Дмитрий Губерниев. Не верите?

«Американцы представили меня как легендарного комментатора»

Несмотря на не самый современный комплекс в Солт-Лейк-Сити, внимание к биатлону здесь чувствуется весьма приличное. Я встречал тут именно англоязычных фанатов биатлона из США, которые приехали сюда с разных уголков. Мы проводили опрос и узнавали, что про биатлон здесь знают многие. Некоторые узнавали у нас про биатлон и потом приходили на стадион. То есть, мы ещё и нагоняли зрителей на трибуны.



Я вообще хочу сказать, что американцы очень старались. Они позвали меня сделать большое видеоприветствие на стадионе. Меня представили как легендарного комментатора из России. Это было очень приятно. Американцы всегда готовы прийти на помощь. Бывает, останавливаешься на аварийке, чтобы вбить дорогу по навигатору. Тут же американцы пытаются у тебя узнать, не нужна ли какая-то помощь. Когда выпало много снега, проходящие мимо люди предлагали помощь нашему оператору Диме Вострикову по очистке машины.

«На улице „- 27“. Дядя упал, ударился головой. Мы его отнесли в магазин» Дмитрий Губерниев в свободное от биатлона время спасает канадцев. И жалеет, что не попал на программу к Малахову. Это реально обидно.

«В Америке ценят каждого человека»

В Америке сразу бросается в глаза ценность каждого человека для страны. Это то, к чему мы стремимся в России. К примеру, когда звучит гимн США, американцы сразу кладут руку на сердце, останавливаются. У них огромная любовь к своей стране. Здесь много волонтёров, они пришли помогать, потому что хотят отдать должное своей стране, которая потом обеспечивает им достойный пенсии. Мы можем многое взять на вооружение у наших партнёров из США.

Я за то, чтобы продолжать развивать американский рынок, у которого огромный потенциал. Но, конечно, надо делать это не за счёт России. Биатлон – это вид спорта, который способен объединить континенты. Здесь чувствуется настоящая биатлонная аура во многом из-за того, что приезжает много русскоязычных болельщиков.

«Сотни тысяч людей смотрят биатлон из-за моих репортажей»

Кстати, тут я встретился со своим одноклассником, с которым мы потеряли связь с начала 90-х. Он сейчас живёт в Калифорнии. Я познакомился с огромным количеством людей и бесконечно благодарен сотням болельщиков в США и Канаде, которые говорят, что смотрят биатлон в том числе из-за моих репортажей. В России таких людей сотни тысяч.



Ещё раз повторюсь, что спорт – это шоу, и я горжусь, что я не просто спортивный комментатор и журналист, но ещё и шоумен. Это высший комплимент в мой адрес. Это значит, что я вырос из коротких штанишек спортивного репортажа. Моя основная профессия – спортивный комментатор. Я могу заниматься массой других работ – вести концерты, корпоративы, петь, танцевать. Но в первую очередь, я – спортивный комментатор, и это звучит гордо.

Лидер сборной России идёт против Губерниева. Скандал всё-таки начался «Вас 1,5 человека, а за мной страна!» — жёстко ответил Губерниев. Но почему его не хотят видеть на чемпионате мира и кто за этим стоит?

«Считаю себя посланником дружбы в США»

Помогли ли занавески, которые поставили в моей комментаторской кабине, иностранным коллегам? Предполагалось, что они избавят их от моего громкого голоса, но случилось как раз наоборот. Норвежский комментатор NRK был таким громким в этом раз, что спасать надо было уже меня. Но справедливости ради, его соотечественники давали немало поводов для таких возгласов. Если серьёзно, у нас вообще тут настоящее биатлонное братство. Мы считаем себя посланниками дружбы на биатлоне. У нас непростые отношения с США, но давайте всё это оставим политикам. Что касается спорта, у нас мир, дружба и разрядка.

«Не хочу обсуждать язычников и малообразованных людей»

Комментаторский сглаз во время стрельбы? Я сейчас буду говорить серьёзно. Мы тут все взрослые люди и живём в 21 веке. Я даже не хочу обсуждать язычников и малообразованных людей, которые, к сожалению для меня, всерьёз обсуждают проблемы комментаторского сглаза. Это бред! Мне жаль, что это касается русскоязычной аудитории, пусть и небольшой её части. Когда мы общались с иностранцами, они поднимали это на смех, не понимая, как можно верить такому.



Во-первых, это большой комплимент мне, раз люди считают, что в моих силах сглазить спортсмена. Во-вторых, если в этот самый момент на «Евроспорте», NRK или ZDF наш спортсмен, который в моём репортаже промазал пять раз, у них финиширует с флагом, я сразу ухожу в управдомы.

«Желаю Гараничеву восстановиться»

Неудачные спортивные результаты в Америке? Вы же видели, с кем мы боролись. У норвежцев был основной состав, но даже эти великие люди зашли на круги. У нас бежали почти резервисты. Конечно, тренеры рисковали, поставив в состав Куклину. Но я тоже думал, что надо дать Ларисе пробежать эстафету. Досадно, что Ильченко много намазала в спринте. Бикташева старалась как могла, эта спортсменка пока не соответствует даже уровню второй сборной России.



Я очень благодарен Логинову, который всегда сражается за страну. Поварницына рекомендуют тренеры резервной команды к рассмотрению в плане состава на ЧМ. Надеюсь, что Гараничев как можно скорее восстановится от своих проблем со здоровьем и порадует нас высокими результатами.

«Желаю Васнецовой толстокожести»

Что касается известного поста Валерии Васнецовой в социальной сети, думаю, что это было сказано на эмоциях. С одной стороны, чувствуется твёрдый характер Валерии. С другой стороны, мы понимаем, что если ты занимаешься спортом, то должен быть готовым к тому, что являешься публичной фигурой. И в случае плохого результата удар надо держать. Нужно быть толстокожим. Этой толстокожести я и желаю Валерии Васнецовой.

«Ощутите вкус крови». Надежда российского биатлона грубо ответила болельщикам «Я лягу на кровать и буду наслаждаться сырными чипсами. А вы, диванные любители, бегите спринт. С выливающимися изо рта слюнями». Это как?

Я брал у неё интервью и, оговорившись, назвал её Валерой. Она остановила съёмку и сказала: вы знаете, Валера – это мужское имя, а меня зовут Валерия. Я подумал, господи, какая молодец! Вот он, стержень, а не в том, что вы пробегите гонку вместо меня. По молодости делаются такие заявления. Спортсмен сам выбирает себе работу. Если ты ездишь из Калуги или Твери на работу в Москву, тебе, наверное, потруднее живётся, чем спортсмену профессиональной команды. Ей-богу. Я уже не говорю про тех, кто ракеты в космос запускает, про врачей, которые делают сложные операции. Нашим спортсменам грех жаловаться.