Биатлонист сборной России «потерялся» и не вышел на старт. Это нормально?

Тренеры считают — если извинился, то молодец и сам себя наказал. Вот вы не пришли на работу и просто извинились – как думаете, что будет?

Российский биатлон – отдельная структура. Здесь происходят удивительные вещи со спортсменами. В начале недели Валерия Васнецова «бомбанула» в социальной сети и предложила болельщикам пробежать гонку вместо неё, а она будет наслаждаться сырными чипсами на диване. Судя по тому, как Васнецова пробежала спринт в Солт-Лейк-Сити, предложение осталось в силе.



А в субботу Евгений Гараничев даже переплюнул Валерию. Лучший россиянин по итогам спринта умудрился забыть про гонку преследования. Да-да, он просто не пришёл на старт, и спортсмена не смог найти даже рейс-директор соревнований.

Тренерский штаб сборной России уверен, что наказывать Гараничева не за что. Мы решили узнать у биатлонных экспертов, как реагировать на случившееся за несколько недель до старта чемпионата мира.

Гараничев забыл выйти на старт гонки! Как такое вообще возможно? Российского биатлониста не смогло найти даже руководство IBU. Дальше падать уже некуда…

Но сначала ещё раз вспомним, что сказали тренеры спортсмена.

Сергей Белозеров, тренер сборной России по биатлону

— Гараничев извинился за опоздание на старт – это правильное решение. Это его грубая ошибка. Надеемся, что она будет единственная. Санкций не будет – спортсмен сам себя наказывает.

Максим Кугаевский, личный тренер Евгения Гараничева

— Несколько часов назад Женя звонил мне, и я даже не узнал его голос. Горло у Евгения начало болеть несколько дней назад, а сегодня, видимо, наступил пик простуды. Всё это я узнал от самого спортсмена, а Гараничеву я полностью верю и доверяю. Могу добавить, что по опыту известно: на такой высоте болезнь не отступит, поэтому решение тренеров сборной поберечь Евгения абсолютно оправданное.

Руслан Васильев, ведущий биатлонный эксперт в Беларуси

— Услышав мнение тренера сборной России Сергея Белозерова о том, что Гараничева не надо наказывать, ибо он сам себя наказал, я встал на ноги и аплодировал не менее пяти минут. Иногда кричал «Браво!». Мне очень понравился подобный ход мыслей, потому как идти в понедельник на работу мне не хотелось. По этой причине я тут же связался со своим руководителем и рассказал, как сам себя хочу наказать.



К моему удивлению он сказал, что лишит меня премии за прогул. А если он повторится, то я могу потерять работу. Полагаю, что аналогично ответит начальник каждого из вас. А если ваши биатлонисты на особом счету и могут себе безнаказанно позволить не выходить на службу, то ничему уже не удивляйтесь.

Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»

— Про Гараничева есть совершенно замечательная история, которую мне рассказали коллеги. После того как Евгений не успел на старт, он собрался переслушать мой репортаж, чтобы понять, что же я такого про него наговорил. Безусловно, мне очень приятно такое внимание спортсмена, но всё-таки профессиональному биатлонисту можно потратить время на что-то другое. Что касается моей оценки происходящего, она была совершенно здравая. Я переживаю за каждого российского спортсмена, надеялся, что Гараничев будет бороться за медали в пасьюте, но этого не произошло.



Опоздание на старт – это не только его проблема. Это проблема сборной, это проблема зрителей, которые смотрят и ждут появления своих любимых спортсменов на трассе. Достаточно ли извинений Гараничева в «Инстаграме»? Слушайте, у него никакого аккаунта там, это фейк! Я вообще считаю, что Евгений должен доплачивать тому человеку, который ведёт эту страницу, потому что там очень всё грамотно. Чего вы все повелись-то? У меня тоже есть фейковая страница в «Инстаграме». Это говорит о том, что мы популярные люди. Тренер сборной сказал мне, что Евгений принёс свои извинения. Лично от него мы ничего не слышали. Не мне решать, правильно это или нет. Объясняться надо не перед журналистами, а перед страной. Это часть его работы.

И смех, и грех. Что делать, чтобы не провалиться в гонке? Не стартовать! Спортивная борьба в пасьютах была насыщенной, но её затмило то, что Евгений Гараничев забыл выйти на старт. Зато никому не проиграл!

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону

— Кто знает, может быть, Гараничев специально интригу организовал, чтобы все переживали по этому поводу, дополнительная возможность привлечь к себе внимание (улыбается). То, что произошло, наверняка его самого сильно удивило. Мы сейчас находимся в Минске на «Гонке легенд», будет провожать Дашу Домрачеву из большого спорта.



Все, кто здесь собрался, обсуждает этот случай и находится в полном недоумении. Категорически непонятно, что случилось. Давайте дождёмся, когда он сам приедет и всё нам расскажет. В моей карьере таких случаев не было, да и у соперников не припомню. Винтовки надевать на старт забывали, это да. А чтобы вообще не выйти на гонку, такого не случалось.

Дмитрий Ярошенко, двукратный чемпион мира по биатлону

— Где можно потеряться за час от пристрелки до старта гонки? Потеряться можно в одном месте – в туалете. Конечно, такими вещами спортсмены вряд ли будут хвастать и говорить об этом публично, но такие вещи происходят. И они не так редки, как, возможно, кажется болельщикам. Я не был в США и не могу вам сказать о расположении стадиона. Обычно можно опоздать, если ушёл разминаться на лыжню, неправильно посчитал время и опоздал на старт.



Но у спортсменов это всё настолько рефлекторно происходит, что реальной причиной могут быть только проблемы со здоровьем. Могу лишь допустить, что у Женьки было просто плохое самочувствие и он решил не бежать гонку, но не предупредил об этом тренеров. Либо он побежал переодеться и банально не рассчитал. Мы можем строить различные гипотезы, поэтому лучше дождаться, когда Гараничев сам всё расскажет. У него нет «инстаграма» и то сообщение с извинениями было фейком? Тогда это вообще какая-то детективная история получается. Заметьте, что официальные лица СБР не дали ещё никаких комментариев. Говорит кто угодно, но только не пресс-служба организации.

Наше мнение Александр Говоров, спецкор «Чемпионата»

— То, что произошло с Гараничевым, вызывает недоумение. Удивляет мнение людей, которые говорят, что Гараничева надо просто понять и не трогать. Мол, ничего такого не произошло. Если невыход на старт у нас считается теперь нормальным делом, то о чём тогда вообще говорить. Есть ощущение, что в Северной Америке команда осталась без какого-то внятного контроля в отсутствии основного тренерского штаба. И пошло-поехало. Понятно, что Гараничев – второй биатлонист России, который к тому же ещё и набрал неплохую форму, но это не даёт ему священный амулет на любые случаи жизни.

Мнение читателей

dzzirt86cska

Это самая нелепая отмаза в истории мирового биатлона!



sandman999

Опозорился по полной. Надеюсь, накажут его тренера, всё-таки ты не в школу опоздал, хотя там тоже наказывают. И это ошибки детские, и не профессионально! Никаких оправданий не может быть и семеро одного не ждут!



vbpzrbyz

В жизни всякое бывает, но я всегда верила в трудягу Гараничева. Он из года в год стабильно делает свою работу. Надежнее, чем Женя, нет, он если и промажет, то потом на закорках прибежит, и из себя не строит супермена. Что с журналистами не общается — правильно делает, надо знать место и время для интервью. Ругайте тренеров, а не спортсменов.



mskl3

Стрелять не могут, бежать не могут, так теперь ещё и вовремя на старт прийти не могут?



scro-41

Для Гараничева спорт — это работа, за которую ему платят приличную зарплату. И опоздание на старт — это прогул. С соответствующими денежными выводами.



sm-gladiator

Чтобы не было впредь таких опозданий, тренерскому штабу всех спортсменов собирать за определенное время в одном месте, давать установку на гонку и т.п. и вперед переодеваться и на старт. Явная вина руководства сборной!