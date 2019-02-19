Туктамышева уже всё доказала, но может остаться без главного старта. И лишить её чемпионата мира может не только Медведева, но и… судьи?

Помогите, кто может. Медведева не заслужила чемпионат мира, но она там нужна

Конец октября 2018 года. Обновлённая Евгения Медведева выигрывает произвольную программу на этапе Гран-при в Канаде, но становится лишь третьей, а общую победу одерживает мастер возвращений Елизавета Туктамышева. Впереди маячили финал Гран-при, чемпионаты России, Европы и мира, но следующий раз соревновательные тропы Лизы и Жени пересеклись только через четыре месяца.

Как бы сюрреалистично это ни звучало, местом новой встречи чемпионок мира Медведевой и Туктамышевой станет финал Кубка России в Великом Новгороде.

А что им остаётся, если иначе с мечтами о чемпионате планеты придётся распрощаться?

Медведева едет на проходной российский турнир даже без тренера. Зачем, Женя? Почему некогда лучшая фигуристка планеты готова на всё? Зачем ей этот малозначительный турнир в Новгороде? Да потому что другого шанса нет.

Медведева не заслужила чемпионат мира

Ещё недавно было нереально представить звезду мирового фигурного катания Евгению Медведеву на льду крошечного дворца спорта в Великом Новгороде. Но после провала на чемпионате России в Саранске других возможностей отобраться на чемпионат мира у Жени просто не осталось. Кто-то на её месте мог бы смириться с фиаско и сосредоточиться на плавной подготовке к следующему сезону, но только не Медведева. Она без колебаний заявилась на финал Кубка России, чем в одночасье превратила локальный национальный турнир в событие мирового масштаба.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Великий Новгород

Женщины. Расписание соревнований



21 февраля

19:00. Женщины. Короткая программа

22 февраля

14:00. Женщины. Произвольная программа

В Новгороде рядом с Медведевой не будет Брайана Орсера. В Саранск он тоже сначала не собирался, но после травмы Юдзуру Ханю всё-таки прилетел. Чем это закончилось, все прекрасно знают. Если говорить откровенно, то место в сборной России на чемпионат мира Медведева в текущем сезоне не заслужила. И даже чистые прокаты на новгородском льду не способны кардинальным образом поменять ситуацию.

Ученица Орсера и Тутберидзе прыгнула четверной. Вы тоже подумали про Медведеву? И да, ей уже далеко не 14 лет. Так взрослые фигуристки могут прыгать не хуже детей? Или это просто случайность?

Туктамышева поджигает интригу

После чемпионата Европы Софья Самодурова и Алина Загитова практически забронировали путёвки в Сайтаму. К третьей позиции ближе всех подобралась Туктамышева. Ей лишь нужно было убедить федерацию, что она успела набрать форму после воспаления лёгких. Однако грязные прокаты в Словении заставили в этом усомниться и в очередной раз перевернули ситуацию с ног на голову. Теперь мяч оказался на стороне Медведевой. Успех в финале Кубка России стал бы очень серьёзным аргументом в её пользу, учитывая, что Туктамышева на последнем старте не убедила. А ведь приедет в Новгород и Станислава Константинова, которая тоже продолжает гонку за Сайтаму.

В итоге Елизавета вместе с тренером решили взять судьбу в свои руки. И вот Мишин, который ещё недавно утверждал, что федерация попросила его готовить Туктамышеву к чемпионату мира, везёт свою ученицу в Великий Новгород. Болельщики в восторге – вот она, настоящая спортивная справедливость! Три претендентки на последнее вакантное место в сборной в очной борьбе выявят сильнейшую на глазах у тренерского совета, который на следующий день определит состав на чемпионат мира.

Всё так, да не так.

«Женя просто прекрасна, но нельзя всегда побеждать». Тренер Медведевой – гений В мире много жестоких людей, но в России канадцу Орсеру было хорошо. И Тутберидзе он восхищается, хотя эти слова потом обязательно переврут.

Борьба на льду и в кабинете

Есть как минимум два фактора, которые мешают назвать условия для фигуристок равными. Во-первых, Туктамышева могла ещё не полностью восстановиться после болезни, особенно если действительно выходила на пик формы к чемпионату мира. Во-вторых, не стоит забывать про судейство.

Очень бы хотелось ошибиться, но космические компоненты Медведевой в Саранске дают понять, что и в Новгороде двукратная чемпионка мира сможет рассчитывать на благосклонность арбитров. А это не только нечестно, но и бессмысленно, ведь место любимицы судей на чемпионате мира прочно занято Рикой Кихирой.

Велика вероятность, что основная борьба за третью российскую позицию на чемпионате мира развернётся не в короткой и даже не в произвольной программе, а уже по окончании соревнований – на тренерском совете. По-хорошему, Туктамышева один из лидеров мирового сезона и реальный претендент на медаль чемпионата мира. Остаться вне заветной тройки она может только в случае полного провала в финале Кубка России.

С этим никто бы не стал спорить, будь у неё в соперницах кто угодно, кроме Медведевой. Но Евгения – больше, чем фигуристка. Это бренд и, как следствие, повышенный интерес к любому турниру с её участием, тем более в Японии. И в Федерации фигурного катания России это прекрасно понимают.

Медведева не заслужила чемпионат мира и не нужна там. Но… Она там нужна.