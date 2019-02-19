Помогите, кто может. Медведева не заслужила чемпионат мира, но она там нужна

Конец октября 2018 года. Обновлённая Евгения Медведева выигрывает произвольную программу на этапе Гран-при в Канаде, но становится лишь третьей, а общую победу одерживает мастер возвращений Елизавета Туктамышева. Впереди маячили финал Гран-при, чемпионаты России, Европы и мира, но следующий раз соревновательные тропы Лизы и Жени пересеклись только через четыре месяца.
Как бы сюрреалистично это ни звучало, местом новой встречи чемпионок мира Медведевой и Туктамышевой станет финал Кубка России в Великом Новгороде.
А что им остаётся, если иначе с мечтами о чемпионате планеты придётся распрощаться?
Медведева не заслужила чемпионат мира
Ещё недавно было нереально представить звезду мирового фигурного катания Евгению Медведеву на льду крошечного дворца спорта в Великом Новгороде. Но после провала на чемпионате России в Саранске других возможностей отобраться на чемпионат мира у Жени просто не осталось. Кто-то на её месте мог бы смириться с фиаско и сосредоточиться на плавной подготовке к следующему сезону, но только не Медведева. Она без колебаний заявилась на финал Кубка России, чем в одночасье превратила локальный национальный турнир в событие мирового масштаба.
Женщины. Расписание соревнований
21 февраля
19:00. Женщины. Короткая программа
22 февраля
14:00. Женщины. Произвольная программа
В Новгороде рядом с Медведевой не будет Брайана Орсера. В Саранск он тоже сначала не собирался, но после травмы Юдзуру Ханю всё-таки прилетел. Чем это закончилось, все прекрасно знают. Если говорить откровенно, то место в сборной России на чемпионат мира Медведева в текущем сезоне не заслужила. И даже чистые прокаты на новгородском льду не способны кардинальным образом поменять ситуацию.
Туктамышева поджигает интригу
После чемпионата Европы Софья Самодурова и Алина Загитова практически забронировали путёвки в Сайтаму. К третьей позиции ближе всех подобралась Туктамышева. Ей лишь нужно было убедить федерацию, что она успела набрать форму после воспаления лёгких. Однако грязные прокаты в Словении заставили в этом усомниться и в очередной раз перевернули ситуацию с ног на голову. Теперь мяч оказался на стороне Медведевой. Успех в финале Кубка России стал бы очень серьёзным аргументом в её пользу, учитывая, что Туктамышева на последнем старте не убедила. А ведь приедет в Новгород и Станислава Константинова, которая тоже продолжает гонку за Сайтаму.
В итоге Елизавета вместе с тренером решили взять судьбу в свои руки. И вот Мишин, который ещё недавно утверждал, что федерация попросила его готовить Туктамышеву к чемпионату мира, везёт свою ученицу в Великий Новгород. Болельщики в восторге – вот она, настоящая спортивная справедливость! Три претендентки на последнее вакантное место в сборной в очной борьбе выявят сильнейшую на глазах у тренерского совета, который на следующий день определит состав на чемпионат мира.
Всё так, да не так.
Борьба на льду и в кабинете
Есть как минимум два фактора, которые мешают назвать условия для фигуристок равными. Во-первых, Туктамышева могла ещё не полностью восстановиться после болезни, особенно если действительно выходила на пик формы к чемпионату мира. Во-вторых, не стоит забывать про судейство.
Очень бы хотелось ошибиться, но космические компоненты Медведевой в Саранске дают понять, что и в Новгороде двукратная чемпионка мира сможет рассчитывать на благосклонность арбитров. А это не только нечестно, но и бессмысленно, ведь место любимицы судей на чемпионате мира прочно занято Рикой Кихирой.
Велика вероятность, что основная борьба за третью российскую позицию на чемпионате мира развернётся не в короткой и даже не в произвольной программе, а уже по окончании соревнований – на тренерском совете. По-хорошему, Туктамышева один из лидеров мирового сезона и реальный претендент на медаль чемпионата мира. Остаться вне заветной тройки она может только в случае полного провала в финале Кубка России.
С этим никто бы не стал спорить, будь у неё в соперницах кто угодно, кроме Медведевой. Но Евгения – больше, чем фигуристка. Это бренд и, как следствие, повышенный интерес к любому турниру с её участием, тем более в Японии. И в Федерации фигурного катания России это прекрасно понимают.
Медведева не заслужила чемпионат мира и не нужна там. Но… Она там нужна.