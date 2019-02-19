Сборной России надо провалить чемпионат Европы. Так будет лучше

Минимум подиумов и побед на ЧЕ 2019 в Минске — единственный шанс спасти чемпионат мира для нашего биатлона. Смешно, но это так.

Уже завтра, 20 февраля, в Минске стартует чемпионат Европы по биатлону. Турнир, который для сборной России будет самым главным в сезоне. Даже важнее чемпионата мира. Как такое может быть? Очень просто. Наш биатлон по-прежнему напрямую зависит от отчётности перед чиновниками, которым не объяснишь, что условное 12-е место на Кубке мира или мировом первенстве гораздо круче медали чемпионата Европы и больше способствует прогрессу биатлоне в стране.

Чтобы отчитаться об успешном сезоне, нужны медали. Кстати, то же самое касается и Универсиады в Красноярске, куда после первенства Европы отправится талантливая Наталья Гербулова, по потенциалу уже способная выступать на Кубке мира. Но мы же понимаем, что участие Гербуловой в Универсиаде – это почти гарантия медалей и, скорее всего, даже побед. Если чемпионат Европы всё же нельзя назвать «первенством водокачки», то Универсиаду – вполне. Зато на центральных каналах будут трубить об очередном триумфе российского спорта. Ничего не меняется.

Это разве биатлон! Россия вообще не готова, что же будет на чемпионате мира? Если будет всё так, как и на этапе Кубка мира в США — лучше на чемпионат мира вообще не ездить. Эстафеты и вовсе разочаровали — так нельзя.

Без Фуркада и Гараничева

Был шанс, что на чемпионате Европы выступит француз Мартен Фуркад, однако он приболел и решил не рисковать лишними стартами перед Эстерсундом. Да и мы знаем, что у иностранцев болезнь перед чемпионату мира – хорошая примета. Так что ждём от Мартена новых свершений в Швеции. Зато в Минске мы увидим боевые составы у Швеции, Беларуси, Украины. Хотя главных звёзд мирового биатлона там всё же не будет.

Не будет там и Евгения Гараничева, который планировал приехать в Раубичи. Но, похоже, история с опозданием на старт гонки преследования в США выбила его из колеи, и он просто не хочет показываться перед болельщиками и журналистами. Не удивляйтесь, если Евгений пропустит и чемпионат мира.

Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы в Раубичах

Первые парни на деревне

Зато весь остальной наш состав будет на месте. Логинов, Малышко, Елисеев, Бабиков, Цветков, Старых, Юрлова, Миронова, Павлова. Конечно же, с особым интересом мы последим за Викторией Сливко, дело которой в «Инстаграме» с успехом продолжает Валерия Васнецова. Жаль, что их развели по разным турнирам, вот это было бы комбо. Приехал в Минск и основной тренерский штаб сборной России во главе с Хованцевым и Норицыным.



Созданы все условия для того, чтобы «доминировать и унижать». Ну разве что винтовки снова застряли где-то по пути из Мюнхена в Минск. Кажется, оружию биатлонистов в этом сезоне нравится путешествовать отдельно от спортсменов. Возвращаясь к теме побед России, можете не сомневаться, они будут в большом количестве. В некоторых гонках ждите целиком российский пьедестал.

Российские биатлонистки проигрывают по две минуты? Всё в порядке Россиянки – молодцы, это не шутка. Минуты проигрыша значения не имеют. Хотя кое-кого хотелось бы вынуть из «Инстаграма» и увидеть на трассе.

А что, если…

В конце выскажу, возможно, странную мысль. Но на чемпионате Европы болельщикам лучше надеяться на то, что полного триумфа России не случится. А лучше, если медалей будет как можно меньше. По крайней мере, недостаточно для отчёта перед высшим руководством. Это неминуемо заставит спортсменов и тренеров рвать жилы на мировом первенстве в Эстерсунде. А мы знаем, что, когда русским что-то действительно надо, они этого добиваются.