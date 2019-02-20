Новый голос биатлона. Это человек, который заменит Губерниева

Как это без Губерниева?

Руководство телеканала «Матч ТВ» сделало болельщикам королевский подарок (судя по тому, что пишут в Интернете, они не слишком ценят Дмитрия). Чемпионат Европы по биатлону пройдёт без Губерниева. Целую неделю. Теперь нет никаких сомнений, что рейтинги канала взлетят до небес. Они и раньше были высокими, но теперь, когда зрителю дали то, что он просил, рейтинги улетят куда-то за пределы Вселенной. А биатлон выйдет на невиданный доселе уровень узнаваемости.

И хотя причина замены банальна (Губерниева просто будет работать на более статусном турнире – чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде), мы не могли пройти мимо человека, который заменит его на чемпионате Европы в Минске. А ведь это тоже будет не проходное соревнование для нашей сборной. Именно в Раубичах окончательно определиться состав команды на мировое первенство в Эстерсунде. Это вам не шутки.

И такой турнир доверили ему, а не Губерниеву. Так же этот возмутитель спокойствия?

В США считают Губерниева легендарным. А он готов уйти в управдомы. Когда?! Есть всего одно условие. А пока Дмитрий считает пенсии американцев, любит США, но отказывается развивать их биатлон за счёт России.

Креатура НТВ+

Барабанная дробь… Комментировать биатлон вместо Губерниева будет Леонид Народицкий. Ему 35 лет, он закончил школу с языковым уклоном и изначально мечтал о карьере футбольного комментатора. В том числе с этой целью он поступил и закончил с красным дипломом Институт международного права и экономики имени Грибоедова по специальности «Журналистика, периодическая печать».



Народицкого вы вполне можете помнить по работе на легендарном НТВ+, где Леонид работал штатным сотрудником с 21-летнего возраста. Сначала ему доверяли редактировать новости и работу корреспондента, а спустя несколько лет стал вести выпуски спортивных новостей. Интересная деталь его биографии заключается в том, что по сути профильным видом спорта Народицкого является тхэквондо. По совместительству Леонид работает руководитель пресс-служба Союза этого вида спорта в России.

Фото: Фото со страницы Леонида Народицкого в ВК

Народицкий – фитоняшка?

Помимо этого его коронными видами являются лыжное двоеборье и прыжки на лыжах с трамплина. В 2008 году Народицкому доверили работу на Олимпиаде в Пекине с места событий. Потом был опыт на большом НТВ, где он вёл новости в программе «Сегодня». В общем, есть что вспомнить и чем похвастать в резюме.

А ещё, судя по фотографиям в социальных сетях, Народицкий активно следует заветом здорового образа жизни. Журналист явно находится в отличной физической форме и наверняка не затерялся бы в профессиональном спорте. А что если поставить Леонида на лыжи и научить стрелять?

Леонид Народицкий Фото: Фото со страницы Леонида Народицкого в ВК

Биатлон без Губерниева – такое раньше вообще было?

Практически нет. По крайней мере, в эпоху «Матч ТВ». Губерниеву доводилось пропускать гонки в эпоху телеканала «России» до 2015 года. Тогда Губерниев вёл важное и большое мероприятие с участием Министра обороны, а в комментаторской кабинке его заменял Александр Гришин.



А единственный свежий пример случился в самом начале этого сезона в Поклюке. Губерниев уезжал с этапа Кубка мира в Словении на два дня, чтобы принять участие в нескольких крупных событиях – съёмках новогодней передачи на канале «Россия», церемонии Национальной спортивной премии и мероприятии Владимира Путина «Доброволец года», где выступил в качестве ведущего.



Губерниев не успевал к эфиру мужской индивидуальной гонки и тогда его заменил как раз Леонид Народицкий. По отзывам болельщиком, в целом справился, хотя и назвал Алексея Слепова дебютантом сборной. Теперь же нам предстоит провести без знакомого голоса биатлона целую неделю. Вы все так об этом просили, давайте посмотрим, что из этого выйдет.