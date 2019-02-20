Сотворить невозможное! Свергнет ли Россия Норвегию с лыжной вершины?

Время томительного ожидания наконец-то истекло. Сегодня, 20 февраля, в Австрии стартует 52-й чемпионат мира по лыжным видам спорта. Представители лыжных гонок, лыжного двоеборья и прыжков с трамплина на протяжении 11 дней будут бороться за 22 комплекта наград, и атлеты из России будут принимать в этих сражениях самое активное участие. Особенно в лыжных гонках.



Хотя «принимать участие» – это слабо сказано. Хочется верить, что Россия попробует подвинуть с первого места медального зачёта саму Норвегию! Скандинавы никому не уступали лидерство уже более 20 лет: Россия в последний раз взбиралась на вершину в 1997 году. Ключевую роль в победе тогда сыграла Елена Вяльбе, завоевавшая пять золотых наград! 22 года спустя она вновь поведёт команду к медальным вершинам, но уже в качестве президента федерации лыжных гонок.

Саечка за испуг. Сборная России готова к битве с норвежцами и с Губерниевым Российские лыжники провалились за неделю до чемпионата мира, но тут же исправились. Волноваться не о чем — мы едем в Австрию фаворитами.

Сдержанный прогноз

Лыжники на чемпионате мира разыграют 12 комплектов наград: по шесть у мужчин и женщин. Несмотря на то что подготовка команды к главному турниру сезона прошла по плану, Вяльбе даёт весьма сдержанный медальный прогноз: «одна-две медали каждого достоинства».



Почему сдержанный? Да потому что Россия везёт в Зеефельд уникальный по меркам последних лет состав. В команде есть лидеры, уже добивавшиеся успехов и на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира, и на недавнем «Тур де Ски», а есть и весьма ровная и сильная группа поддержки сильнейших. По существу, почти каждый лыжник мужской команды при удачном стечении обстоятельств может добыть медаль в личной гонке. Про женскую команду такого сказать нельзя, но как минимум три девушки будут бороться за самые высокие места.

Конечно, российские поклонники ждут от лыжников побед. Ведь с 1997-го наша команда ни разу не добывала на чемпионате мира больше двух золотых наград и никогда не поднималась выше третьего места в общем зачёте. Чемпионат 2017 года в Лахти, где Россия завоевала две золотых и четыре серебряных награды, стал глотком свежего воздуха после серии трудных турниров, где порой вообще не было побед.

Реальные фавориты. Такой могучей сборной России по лыжам у нас ещё не было Тот случай, когда на чемпионате мира выстрелить действительно может каждый! Грядёт великая лыжная битва Норвегии и России.

Россия против Норвегии

У мужчин наибольшая нагрузка падёт на лидеров сборной — Сергея Устюгова и Александра Большунова. Оба уже титулованные мастера: Сергей – двукратный чемпион мира и победитель «Тур де Ски», признанный мировой лидер. Александр – четырёхкратный призёр Олимпиады в Пхёнчхане и вице-лидер общего зачёта Кубка мира. И это в 22 года! Устюгов и Большунов – универсалы, но на чемпионате мира в Зеефельде это может сыграть против сборной России. Тренерский штаб до сих пор не определился с составом на скиатлон и командный спринт. Гонки будут проходить два дня подряд, и готовы ли лидеры провести их на максимуме, непонятно.



Грандиозной битвы стоит ожидать в мужской эстафете. По большому счёту, кроме Норвегии и России на победу в гонке никто претендовать не будет – столь ровных четвёрок больше нет ни у кого. А кто выиграет сражение двух ведущих лыжных держав – большая интрига! Составы выглядят примерно равными по силе, и борьба обещает быть непредсказуемой.

Если говорить о соперниках россиян в личных гонках, то это в первую очередь норвежцы: Клебо, Сундбю, Рёте – все они довольно мощно выглядят в текущем сезоне. Достанутся ли медали кому-то помимо россиян и норвежцев? Однозначно! Итальянец Пеллегрино и француз Шанава блестяще выглядят в спринте, финн Нисканен и швед Хальварссон готовы блеснуть на «дистанции». А ведь есть и неувядающие Колонья и Харви, всегда добивающиеся результатов на крупных стартах.

Кто остановит Йохауг?

В женских лыжах существует интрига другого рода. Сможет ли кто-то остановить норвежку Терезу Йохауг, вернувшуюся после дисквалификации и не проигравшую ни одной дистанционной гонки на Кубке мира в текущем сезоне? Йохауг – семикратная чемпионка мира, но через две недели, скорее всего, её титул изменится. Вопрос лишь в том, как сильно. Кто знает, может быть, норвежка готова так хорошо, что замахнётся на великое достижение Вяльбе образца 1997-го?



Но и помимо Йохауг в Норвегии хватает сильных лыжниц: Ингвильд Остберг, Хейди Венг, да и Майкен Касперсен Фалла, похоже, сумела залечить полученную недавно травму стопы. Если норвежки не выиграют женскую эстафету, это будет сенсацией.



А что же Россия? Если начинать с эстафеты, то в ней нас ждёт непростая борьба за медаль с Финляндией и Швецией. Дело в том, что у России есть три сильных этапа: Непряева, Белорукова и Седова точно побегут командную гонку, если не случится форс-мажора, однако над тем, кем дополнить четвёрку, тренерскому штабу ещё предстоит изрядно поломать голову.



В личных гонках российские болельщики вправе рассчитывать на эту же тройку лидеров команды. Если максимально обобщать, то коронный вид Юлии Белоруковой – спринт, Анастасия Седова больше всего любит длинные дистанции, а Непряева – универсал, способный проявить себя и в спринте, и в классической «разделке». То есть гонок, где россиянки будут плестись где-то далеко в конце пелотона, на чемпионате мира быть не должно. Везде наши девушки могут бороться.

Куда летим?

К сожалению, в стане летающих лыжников всё не так радужно – там лавры, скорее всего, будут делить наши соперники. Хотя и у России есть определённые поводы для оптимизма. Честь нашей страны будет защищать Евгений Климов, этой зимой впервые в российской истории добывший победу на этапе Кубка мира. Стоит отметить и шансы девушек на медаль в командном турнире, который неожиданно был включён в программу чемпионата мира буквально перед стартом.



А вот в лыжном двоеборье хороших новостей нет вообще: среди лидеров — норвежцы, немцы, австрийцы. А россиян нет. Равно как и нет никаких предпосылок к тому, что на чемпионате мира спортсмены из нашей страны сотворят чудо и поддержат лыжников в медальном зачёте.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Зеефельд, Австрия

Расписание финалов



21 февраля

17:55. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал

18:10. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал



22 февраля

18:15. Лыжное двоеборье. К-130 + гонка преследования 10 км



23 февраля

13:00. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 15 км

14:30. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 30 км

16:30. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин К-130. Финал



24 февраля

13:30. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал

13:30. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал

15:30. Лыжное двоеборье. Командный спринт. Трамплин К-130 + эстафета 2х7,5 км

16:45. Прыжки с трамплина. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин К-130



26 февраля

17:00. Лыжные гонки. Женщины. Гонка 10 км. Классический стиль

18:15. Прыжки с трамплина. Женщины. Командные соревнования. Трамплин К-109



27 февраля

16:00. Лыжные гонки. Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль

18:15. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин К-109



28 февраля

15:00. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км

17:15. Лыжное двоеборье. К-109 + гонка преследования 10 км



1 марта

15:15. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4x10 км

18:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин К-108. Финал



2 марта

14:15. Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт 30 км. Свободный стиль

16:45. Лыжное двоеборье. Командные соревнования. К-109 + Эстафета 4х5 км

18:00. Прыжки с трамплина. Микст. Трамплин К-108



3 марта

15:00. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт 50 км. Свободный стиль.