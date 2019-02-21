«Тот, кто проводил обыск, вошёл в раж и начал угрожать». Да, это ЧЕ по биатлону

В Минске стартовал чемпионат Европы по биатлону. Все представители сборной России в один голос говорили, что сбор в Италии был максимально продуктивным и теперь мы всем покажем. Берегитесь, соперники, русские идут! На деле же вышло совсем иначе. На не самом высоком по уровню турнире, где от россиян ждали только побед и множества медалей, в первый день случился очередной провал.

Ни в одной из двух индивидуальных гонок россияне не смогли подняться на подиум. А ведь приехали в Минск основным составом. Остаётся верить в то, что российский биатлон нащупал дно и теперь движение будет только вверх. И через пару недель российские биатлонисты выйдут на пик формы аккурат к чемпионату мира. Но спортивные проблемы отошли на второй план по сравнению с той жутью, которая происходит в Раубичах с организацией.

Сборной России надо провалить чемпионат Европы. Так будет лучше Минимум подиумов и побед на ЧЕ 2019 в Минске — единственный шанс спасти чемпионат мира для нашего биатлона. Смешно, но это так.

«Проще было раздеться»

Как сообщил мне в личной переписке коллега и известный в биатлонных кругах фотограф Андрей Иванов, который находится на месте событий, происходящее на европейском первенстве выходит далеко за рамки адекватности. Судите сами.



«Досмотр на биатлоне был всегда. В Рупольдинге был, в Антхольце, в Оберхофе. Есть досмотр на теннисе. Никаких проблем, когда это досмотр. Но не обыск. Когда работают профессионалы — это не создаёт неудобств. На некоторых стадионах организуют проход для прессы, это ускоряет процесс. Нигде нет хамства. Интересно, что в Тюмени на чемпионате Европы было недовольство обысками. На этапе Кубка мира работали профессионалы, и нареканий ни у зрителей, ни у прессы не было. Ну а отсутствие питания — это нонсенс.



На входе нас заставляли раздеваться. Развод на то, что не заставляли, уже идёт. Но проще было раздеться, так как тот, кто проводил обыск, уже вошёл в раж и стал угрожать тем, что задержат, будут неприятности. И такое было не только со мной. Моего знакомого представителя одной из сборных усиленно заставляли вынуть все вещи из рюкзака. Просто одежду, которая нормально прощупывалась руками. Прибор для определения металла «досмотрщик» не использовал. Он просто валялся на мокром столе. Людей возмущала некомпетентность этого человека», — рассказывает Иванов.

В Канаде были цветочки… Этап Кубка мира по биатлону в США под угрозой срыва Прогноз погоды в Солт-Лейк-Сити внушает ужас. Биатлонисты и их тренеры мечутся между городами в поисках своего оружия. Веселье продолжается.

«Автомобиль застревает намертво в грязи»

И это ещё не говоря о том, что организаторы элементарно не предусмотрели парковки для автомобилей. Со слов Иванова, в Раубичах происходило буквально следующее.



«Организаторы укатали вдоль обочины песчаную полосу для стоянки автомобилей. Приехал пораньше — занял место. Опоздал — извините. Сегодня +4°С, возможен дождик, и песочек превращается в грязь, в которой автомобиль застревает намертво. Дальше есть 100-150 метров до перехода, который заканчивается ледяной тропинкой вниз, достаточно круто. Дождь к вечеру, возможно, смоет лёд, но днём надо быть осторожным».

Елисеев – единственный, кто готов

Вернёмся к гонкам. Первыми на старт вышли мужчины. Было сложно представить, что здесь мы останемся совсем без медалей. На Кубке IBU наши парни радуют нас призовыми местами почти в каждой гонке. Уровень этого чемпионата Европы чуть выше Кубка IBU, но и у нас в Раубичи приехал основной состав. В итоге нормальную готовность показал один человек – Матвей Елисеев.



Матвей стал пятым с четырьмя промахами. Цветков и Малышко с таким же количеством промахов остались за пределами топ-10 и очень много проиграли ногами старшему Бё. Отставание Малышко составило две с половиной минуты, Антона Бабикова – свыше трёх. А ведь Тарьей Бё – далеко не самый скоростной в элите мирового биатлона.



Сливко – лучшая

Виктория действительно справилась с индивидуальной гонкой на порядок лучше остальных российских девушек. И это печально. Нет, не то, что Сливко стала лучшей в сборной России. Она большой молодец, именно так надо реагировать на критику, с которой спортсменка столкнулась в прошлом сезоне. И надо сказать, что в лыжном ходе Сливко выглядела неплохо, проиграв в нашей команде только Мироновой и совсем чуть-чуть Ирине Старых.



Печально то, как выглядит остальная сборная России. Юрлова и Старых, которые весь сезон были в топ-15 общего зачёта Кубка мира, показали, что пока совсем не готовы к чемпионату мира. 21-е и 54-е места на таком уровне – это как вообще? Павлова пока не отошла от проблем со здоровьем, Гербулова привыкает к основной сборной. Миронова была очень хороша ногами, но плоха на рубеже. Но разве мы это не знали раньше?

Безусловно, всё это навевает грустные мысли. С другой стороны, было бы глупо выходить на пик формы к началу чемпионату Европы. Будем верить в наш тренерский штаб и надеяться, что они знают, что делают. Другого просто не остаётся.