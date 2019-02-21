Грязная работа. Клебо убрал Устюгова, и ему за это ничего не было

Чемпионат мира по лыжным гонкам в Зеефельде обещает быть жарким во всех смыслах этого слова. Как с точки зрения спортивной борьбы, так и по температуре на трассе и стадионе. Солнце, улыбки, комбинезоны с короткими рукавами – всё это настраивало на позитивный старт чемпионата мира. Благо и первые медали разыгрывались на дистанции игровой и мимолётной.

Спринт подарил российским болельщикам массу эмоций. Это и разочарование от результата девушек, и первая медаль мужчин, и даже потасовка Устюгова и Клебо. Было и такое!

Без России и без интриги

Первыми на старт традиционно выходили девушки. К сожалению, в прологе российская команда не настроила своих болельщиков на оптимизм. Елена Соболева показала в квалификации 34-е время и в основной раунд соревнований не прошла. К сожалению, и результаты Натальи Непряевой, Юлии Белоруковой и Натальи Матвеевой были не блестящими.

Уже в четвертьфинале опасения получили подтверждение. Белорукова и Матвеева довольно быстро расстались с надеждами на попадание в следующий раунд. Непряева на плечах норвежки Майкен Касперсен Фалла в быстрейшем забеге была третьей, что позволило ей пройти дальше. Однако в полуфинале показать себя не получилось: лишь пятый результат.

Финальный забег прошёл не только без российских спортсменок, но и без борьбы в финишном створе. Шведка Мая Дальквист, сражавшаяся с Фаллой за первое место, столкнулась с подругой по команде и упала, а Фалла финишировала в гордом одиночестве, защитив титул чемпионки мира.

Лучшее время у россиянина

Мужская сборная России по итогам пролога бойцов не потеряла, однако оставила противоречивые впечатления. С одной стороны, Сергей Устюгов сразу же показал, что готов в Зеефельде рвать и метать. Лидер команды показал лучшее время в квалификации, разделив его со шведом Виктором Торном. А затем убедил всех в том, что готов не только физически, но и психологически: выбрал себе в соперники по четвертьфиналу не кого-нибудь, а норвежцев Клебо и Крога, хотя, как лидер, мог бы заявиться в забег попроще. Но, видимо, чувствовал в себе силы побеждать всех.

С другой стороны, Артём Мальцев, Глеб Ретивых и Александр Большунов в прологе показали довольно скромные результаты. Большунов и вовсе едва не остался без четвертьфинала, став 29-м. Но результат в квалификации – не гарантия успеха или поражения. Ведь в спринте нет никаких преференций лидерам или гандикапов. В каждой гонке борьба начинается заново.

Репетиция финала. Устюгов проиграл

Четвертьфинал стал первой репетицией финала. Устюгов, Клебо, Крог… Разве что Пеллегрино для полного комплекта не хватало. Забег начался с неспешной тактической борьбы, инициативу в которой забрал россиянин. На половине дистанции он даже попробовал оторваться, но не вышло: норвежцы достали. Однако Крогу преследование далось тяжело, и в концовке он темпа Клебо и Устюгова не выдержал. Йоханнес и Сергей разыграли победу в финишном створе, и норвежец оказался сильнее. Показалось, что у него по разбитой трассе лучше катили лыжи, поскольку он на последних метрах дистанции без труда превзошёл Устюгова, практически не толкаясь.

Пеллегрино, не напрягаясь, выиграл второй четвертьфинал, где россиян не было. А в третьем за свои медальные перспективы сражался Александр Большунов. В очном сражении он уступил Де Фабиани и Шанаве, но при этом по времени опередил Крога и сделал отличную заявку на выход в следующий раунд. Участники следующих забегов эту заявку одобрили, но, увы, за счёт неудачи Артёма Мальцева, завершившего борьбу. Зато дальше в блестящем стиле прошёл Глеб Ретивых. По ходу дистанции он держался четвёртым-пятым, однако на финишной прямой вдавил газ в пол и свой забег выиграл. Таким образом, в полуфинал пробились трое россиян.

Как Клебо выбил Устюгова

Хотели Пеллегрино в компанию к Клэбо и Устюгову? Получите! Первый полуфинал по именам вышел ещё более грозным, чем четвертьфинал. Однако тактическая раскладка забега оказалась похожей: Сергей Устюгов на старте вышел вперёд, но при этом постоянно оглядывался, предлагал кому-нибудь выйти вперёд. Никто не хотел, и тогда Сергей, подумав, мол, не хотите – не надо, сам рванул вперёд со спуска. Далеко, впрочем, не убежал, соперники достали. Но дальше…

Дальше Йоханнес Клебо вырвался вперёд и на очередном повороте резко закрыл внутреннюю траекторию, по которой вперёд пытался протиснуться Устюгов. Норвежец наехал на лыжу россиянину и сначала едва не рухнул сам, а затем чуть не свалил нашего спортсмена. Никто не упал, но лидеры потеряли скорость, и если Клебо, отработав концовку изо всех сил, сумел всё-таки взобраться на третье место, то Устюгов финишировал пятым и остался без финала.

После финиша между Клебо и Устюговым произошла перепалка, которая переросла в потасовку. Норвежец принялся высказывать россиянину свои претензии, а тот в ответ сильно его толкнул. Драки не случилось, но, похоже, к ней было близко. В итоге Устюгову дали жёлтую карточку за манёвр на лыжне, но возможны ещё и санкции за рукоприкладство в финишной зоне.

Есть первая медаль России!

Пятое место ни при каких раскладах не могло вывести в финал Устюгова, но у российских болельщиков оставалась надежда на Большунова и Ретивых. Александр во втором полуфинале решил взять бремя лидерство на себя, однако в концовке сил ему всё-таки не хватило, а вот Глеб сумел удержать темп Иверсена и Жуве и финишировал четвёртым. Нервы болельщикам пощекотал фотофиниш, но судьи решили, что Ретивых был чуть быстрее шведа Свенссона, а потому пробился в финал как лаки-лузер. Первый забег был слишком уж медленным.

Однако финал получился ещё медленнее. Шахматы на лыжах на первой половине дистанции привели к тому, что шестёрка финалистов перед спуском едва не остановилась – никто не хотел ехать первым. Нервы не выдержали у француза Шанавы, но его «съели» быстро. За золото боролись те, от кого этого и ждали – Пеллегрино и Клебо. Выиграл норвежец.

А в битве за третье место верх над соперниками взял российский спортсмен. Глеб Ретивых сумел в заключительной части дистанции выйти на третье место и никому не отдать его на финишной прямой. Есть первая медаль наших лыжников на чемпионате мира. Браво, Ретивых!