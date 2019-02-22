«Норвежцы сумасшедшие. Это должно закончиться». Или им снова всё сойдёт с рук?

Чемпионат мира по лыжным гонкам, едва успев стартовать, превратился в кипящий котёл! Лучший лыжник России Сергей Устюгов сцепился с лучшим лыжником Норвегии Йоханнесом Клебо на трассе, а затем устроил потасовку в финишном створе. Объяснения и протесты с нашей стороны не помогли. Россиянина дважды признали виноватым и дисквалифицировали.

Что вообще произошло? Кто виноват? Что теперь делать? Разбираемся, чуть поумерив пыл.

Результат Устюгова в спринте на ЧМ аннулирован из-за инцидента с Клебо

Россиянина дисквалифицировали. За что?

Инцидент произошёл во время полуфинала спринтерской гонки на 1,6 километра. Лидер сборной России Сергей Устюгов, показавший лучшее время в квалификации и нацелившийся на золото, в одном из поворотов по внутренней траектории пытался опередить своего принципиального соперника, лидера Кубка мира и трёхкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо. Хотя слово «опередить» не совсем верное. Куда точнее будет глагол «протиснуться».



Норвежец, то ли не увидев россиянина, то ли сознательно решив не уступать, закрыл ему траекторию и наехал на лыжу. Оба спортсмена потеряли равновесие и едва не упали, потеряв драгоценные секунды. Но если Клебо сумел наверстать упущенное и финишировал вторым, то Устюгов стал пятым и лишился шанса пробиться в финал и завоевать там награду.

Грязная работа. Клебо убрал Устюгова, и ему за это ничего не было На финише даже дошло до рукоприкладства. Но лишить Россию медали Клебо всё-таки не смог. Ретивых добыл в спринте бронзу.

После финиша Клебо решил высказать Устюгову свои претензии, но Сергей решил, что действия эффективнее слов и сначала толкнул Йоханнеса в грудь, а затем потрепал его по щеке. Норвежец на рукоприкладство не ответил, и конфликт в финишной зоне на этом был исчерпан.

Однако перепалка и даже небольшая потасовка не могли пройти бесследно. Устюгова сначала наказали жёлтой карточкой за опасный маневр на трассе, а затем второй – за поведение после финиша. В итоге лидер сборной России был дисквалифицирован, а его результат в гонке аннулирован. Йоханнес Клебо при этом выиграл финал и стал чемпионом мира в спринте.

«Он сказал что-то на своём языке. Наверняка нечто обидное»

Реакция Сергея Устюгова, понятное дело, получилась крайне эмоциональной. Сразу после финиша он признался, что хотел ударить Клебо, но сдержался и просто толкнул его. Однако эту фразу Сергей попросил не переводить. В западную прессу ушла другая версия: потрепал по щеке и пожелал удачи в финале. «Как видите, моё пожелание осуществилось», – иронизировал Сергей.



Клебо же остался невозмутим: «То, что случилось между нами, – всего лишь ситуация, вполне нормальная, учитывая произошедшее. Я понимал, что Сергей очень зол. Он находится в отличной форме, и я уверен, что в субботу будет очень хорошая борьба. Сейчас же я могу сказать честно, что у меня нет никаких негативных чувство по отношению к Устюгову», – сказал норвежец.

Клебо: то, что произошло между мною и Устюговым, — вполне нормальная ситуация

Кстати, в конфликте мог принять участие и ещё один человек – норвежец Синдре Бьёрнестад. Он хотел защитить соотечественника, но вовремя решил не ввязываться. «Я увидел, как Устюгов подкатился к Клебо и собирается с ним разобраться. Я испугался, что он может его ударить. Когда я подъехал заступиться за Клебо, то увидел, насколько Устюгов силён, – это меня испугало. Он ещё сказал мне что-то на своём языке. Наверняка нечто обидное», – рассказал Бьёрнестад.

«Жюри боится трогать Норвегию»

Российская сторона после гонки подала протест на поведение Клебо в эпизоде с контактом на трассе, однако дисциплинарная комиссия отклонила его, оставив результат норвежца в силе.



Взгляды на спорный эпизод различаются кардинально. Тренер российских лыжников Маркус Крамер на сто процентов уверен, что Клебо нарушил правила. «Жюри считает, что это не нарушение правил со стороны Клебо, потому что он шёл впереди и мог выбирать направление движения. Да, хорошо, но не наступать на лыжу сопернику. На чемпионате мира 2017 года в Лахти в похожей ситуации Сергей наступил на лыжу сопернику, но тогда за это он был наказан жёлтой карточкой. И как это объяснить спортсменам, если правила всё время меняются?»



Действительно, было бы очень интересно взглянуть на реакцию судей, если бы эпизод был зеркальным. Что было бы, если бы Устюгов заблокировал Клебо и наступил ему на лыжу?



Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась ещё более эмоционально, но при этом вспомнила другой эпизод столкновения российского и норвежского лыжников.



«Жюри, видимо, боится трогать Норвегию, тем более бога всех лыжных гонок. Они нам доказывают, что он всё делал правильно. То есть человек, который идёт первым, может делать всё, что хочет: останавливаться, тормозить, чтобы сзади все упали. Я и не ожидала положительного решения. Вспомните, что было на Играх в Сочи с Максимом Вылегжаниным!»

Вяльбе: жюри, видимо, боится трогать Норвегию, тем более бога всех лыжных гонок

Тогда Сундбю в финишном створе сместился из своего коридора в соседний, в котором бежал Вылегжанин. Фактически норвежец подрезал россиянина и не дал ему предпринять решающее ускорение на последних метрах. Сундбю, несмотря на вопиющее нарушение правил, наказали мягко – дали предупреждение. Бронзовую медаль россиянину, конечно, никто не передал.

«Норвежцы сумасшедшие. Это должно закончиться»

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей, как и положено чиновнику федерации, соблюдал нейтралитет. Корреспонденты норвежского телеканала NRK спросили его, что он думает о критике со стороны Вяльбе. Миньерей ответил так: «Это обычное дело. Мы с подобным уже сталкивались. Норвегия всегда говорит, что мы ничего не делаем со шведами и русскими. Шведы и русские утверждают обратное. А правда в том, что национальность не имеет никакого значения при расследовании инцидента. Мы смотрим не на цвета флага, а непосредственно на то, что случилось».

Менеджер сборной Норвегии Видар Лёфшус, разумеется, вступился за Клебо в ответ на жёсткое высказывание Вяльбе. «Это заявление несправедливо. У нас были спортсмены, которые могли дать поводы для раздражения, однако Йоханнес – последний среди них. Редко встретишь лыжника, который побеждает более честно, чем он», – подчеркнул Лёфшус, припомнив при этом несколько эпизодов, когда Устюгов в разгар гонки мешал норвежцам или ломал им инвентарь.



А вот экс-тренер сборной Финляндии Кари-Пекка Кюре солидарен с российской стороной: «В полуфинале Клебо спровоцировал Устюгова. Норвежцы не пытаются улучшить свои результаты честно, они часто фокусируются на уничтожении потенциальных возможностей своих конкурентов. Норвежские спортсмены специализируются на блокировке соперников. Они сумасшедшие, и это должно закончиться. Но что поделать, если доминирование норвежцев в лыжных гонках сказывается не только на трассе, но и в судейском корпусе».



Соглашаясь с финном, стоит признать и то, что для победы над норвежцами нужно быть выше их на целую голову. Чтобы не возникало спорных ситуаций с неоднозначными решениями.



Дисквалификация Устюгова распространяется только на спринт. В субботу он снова будет бороться с Клебо на дистанции. Главное, чтобы дело до драки не дошло.