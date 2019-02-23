Больше десяти лет российские девушки не добирались до медалей в скиатлоне. Наталья Непряева прервала эту серию. Что же будет дальше?

Нас не ждали, а мы пришли. Есть первая женская медаль России на ЧМ по лыжам!

Россию на подиуме не ждут

На какие подвиги готова сборная России на чемпионате мира по лыжным гонкам?

Полный ответ на этот вопрос все мы, конечно, получим только в конце следующей недели. Но первый день дал один вектор для размышления – Россия будет яркой. Это подтвердила и медаль Ретивых в спринте, и скандал с Устюговым. И только девушки провели спринт скромно.

«Норвежцы сумасшедшие. Это должно закончиться». Или им снова всё сойдёт с рук? Лидеры лыжных сборных России и Норвегии столкнулись и повздорили. Россиянина дисквалифицировали, а норвежец стал чемпионом. Опять беспредел?

А чего скромничать? Надо показывать себя, и чем раньше, тем лучше. Например, в скиатлоне – гонке, где первую часть лыжники проходят классикой, вторую – коньком. В гонке, где у России не было медалей на чемпионатах мира с 2007 года. В гонке, где фавориты вроде бы давно известны, и россиянок на подиуме никто не ждёт. Никто, кроме российских болельщиков.

Россию в скиатлоне представляли четыре спортсменки: Наталья Непряева, Анастасия Седова, Мария Истомина и Анна Нечаевская. Соперниц было 56, включая Терезу Йохауг, которая после возвращения в спорт после дисквалификации не проиграла ни одной дистанционной гонки, Ингвильд Эстберг, возглавляющую общий зачёт Кубка мира, а также Кристу Пярмякоски, Шарлотт Калла, выигравших медали в скиатлоне на чемпионате мира-2017 и Олимпиаде-2018.

А медалей в гонке всего три. Найдётся ли для россиянок место?

Три норвежки и Непряева

Терезе Йохауг не стала отсиживаться и ждать, пока кто-нибудь ещё захватит лидерство. Уже на втором километре норвежка прибавила в скорости и в компании двух соотечественниц: Ингвильд Эстберг и Астрид Якобсен – создала небольшой отрыв от основной группы. В какой-то момент преимущество норвежского трио стало весьма ощутимым – порядка 10 секунд.

Группу преследования возглавили три спортсменки: Пярмякоски, Калла и Непряева. Россиянка чувствовала себя лучше титулованных соперниц, а потому оторвалась от них и стала побираться к норвежкам. Погоня увенчалась успехом: на отметке 2,3 километра Непряева присоединилась к норвежскому трио, а основная группа по-прежнему шла по дистанции в 10-15 секундах позади.

На пятом километре и в группе лидеров произошёл разрыв. Йохауг снова взвинтила темп и в мгновение ока оторвалась от ближайших соперниц на четверть минуты. Терезе так легко создала этот гандикап, что заставила поверить в то, что борьба за победу практически завершена.

Эстберг, Якобсен и Непряева продолжали идти одной плотной группой, время от времени меняясь местами. Это позволяло сохранять комфортный отрыв от основной группы – порядка 15 секунд. Возглавляли её Пярмякоски и норвежка Венг, но не теряли там и Анастасия Седова с Марией Истоминой. Анна Нечаевская, к сожалению, уже прилично отстала – шла 29-й.

Борьбы за золото не будет

В конце первой половины дистанции Терезе Йохауг прибавила ещё: после смены лыж её отрыв от ближайших конкуренток составлял уже 26 секунд. Непряева, Эстберг и Якобсен на смене лыж никаких проблем не испытали и как пришли плотной тройкой, так и ушли. Но говорить о том, что кроме них за медаль никто не поборется, было рано: 15 секунд соперницы ещё могли отыграть.

И действительно, отрыв начал стремительно таять. Чуть больше чем за километр Пелотон с Венг и Калла во главе отыграл порядка пяти секунд. Преследовательницы уже видели спины норвежек и россиянки, в то время как Йохауг давно скрылась из поля зрения всех соперниц. С одной стороны, было тревожно за Непряеву, с другой – у Седовой появился шанс бороться за пьедестал.

Уже на 12-м километре бездушная электроника зафиксировала минутное преимущество Йохауг перед ближайшими соперницами, окончательно убив всю интригу в борьбе за золото. Пожалуй, норвежка могла позволить себе даже упасть, но при этом финишировать на первом месте.

Есть бронза!

Главная интрига по-прежнему была в другом: догонит ли общая группа Непряеву, Эстберг и Якобсен. Силы у норвежек и россиянок ещё были, но гандикап понемногу сокращался. За 2,5 километра осталось всего семь секунд. Казалось, ещё чуть-чуть и основная группа поглотит беглянок, оторвавшихся ото всех ещё на втором-третьем километре гонки.

Однако в тройке вперёд вышла Непряева и стала задавать свой темп. Калла, Венг и Седова стали отставать и в конечном счёте сосредоточились на локальной борьбе за пятое место.

Мест на пьедестале рядом с Йохауг было два, претенденток на них – три, а шанс для финишного ускорения – один. И лучше всего этим шансом воспользовалась Ингвильд Эстберг, умчавшаяся вперёд, к своему серебру. За бронзу боролись Непряева и Якобсен, и россиянка уверенно взяла верх, не позволив норвежке даже сохранить надежду на медаль до финишной прямой.

Браво, Наталья! Есть вторая медаль на чемпионат мира в Зеефельде. С 2007 года нашим девушкам не удавалось подняться на пьедестал в скиатлоне, и эта бронза – настоящий прорыв.

Что же будет дальше?