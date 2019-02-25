Довели. Главный тренер сборной России по биатлону не может сдержать ярость

«Это надо быть совсем долбанутыми»

Чемпионат Европы в Минске должен был ответить на вопросы по составу и готовности команды. А получилось так, что вопросов стало вдвое больше и пока совершенно непонятно, будут ли получены адекватные ответы на них. После казуса с опозданием Евгения Гараничева на старт на этапе Кубка мира в США началась другая мыльная опера, теперь уже с участием Александра Логинова.

Эксперты и болельщики строили разные теории, зачем лидера сборной привезли в Минск, но не дали там выступить. Ситуацию решил разрулить главный тренер команды Анатолий Хованцев. И выражений он не выбирал.



«Хотел бы объяснить срань, которая идёт по Логинову. Мы заявляли семь человек. Логинов — в числе этих семи. Откуда это возникло, что он вне команды был? Это дебилизм. С нами надо было пообщаться. То, что я говорил: он отказался бежать. Мотивация? Он говорил: «Я не хочу отбирать место ни у кого из команды, которая готовилась. Давайте я лучше не побегу». Я заставил его позвонить Касперовичу. Он дал добро. У Касперовича слова тоже, что мы его не заявили. Это надо быть совсем долбанутыми, чтобы не заявить».



Тут только остаётся надеяться, что Логинова привезут в Эстерсунд вовремя и желательно с лыжами и винтовкой.

Хованцев: надо быть совсем долбанутыми, чтобы не заявить Логинова на ЧЕ

Никогда такого не было…

Внутренние разборки – старая беда российского биатлона, которая не даёт ему нормально развиваться, хотя все необходимые условия для этого есть. Президент СБР Владимир Драчёв на чемпионате Европы много отвечал на вопросы журналистов, но опять же вместо ответов мы получили загадки и ребусы. Вот что он сказал по ситуации с Логиновым.



«Это просто очень нездоровый человек у нас есть, который поднимает всю эту тему. Сами знаете кто. Логинов просто приехал сюда и не стал вместо кого-то бежать. Вот и всё».



«Сами знаете кто». Вы знаете? Можно предположить, что речь идёт о личном тренере Гараничева Максиме Кугаевском, который, по его словам, давно предупреждал Драчёва о том, что у Логинова не будут квоты на спринт. Вспомните историю с тем, как Кугаевского не аккредитовали от России на один из этапов Кубка мира и тому пришлось делать разрешение от другой страны.



И это лишь один случай из множества. В таких условиях, когда на закулисные игры тратятся все силы и время, думать о спортивных результатах просто некогда. И пока не видно, как это может поменяться.

Драчёв: есть нездоровый человек, поднимающий тему с неучастием Логинова в ЧЕ

«Завтра у Васильевой последний день»

Ребус номер два от Драчёва – ситуация с составом женской сборной на чемпионат мира. По поводу включения в него Маргариты Васильевой президент СБР сказал буквально следующее.



«По Васильевой есть вопрос. Пока тоже смотрим. Надо ещё обсудить. Завтра у неё последний день. Знаете, наверное, ситуацию».



Владимир Петрович, не знаем. Можем только догадываться. Что за последний день у Васильевой? Идёт ли речь о терапевтических исключениях или о чём-то ещё? Это важный момент, потому что по спортивным показателям нет никаких причин не брать Маргариту в Эстерсунд. Собственно, как и Ульяну Кайшеву. Особенно с учётом того, что Ирина Старых может пропустить чемпионат мира из-за травмы спины.



Помимо Юрловой и Мироновой тренеры верят в Павлову. Хорошо, это три человека. Неужели есть более очевидные кандидаты на остальные места, чем Васильева и Кайшева? Сливко может побороться за поездку в Швецию, но в Морозову и Куклину верится слабо. Девушки больше болеют, чем выступают.

Логинову не дали выступить на ЧЕ из-за ошибки СБР? Всё намного сложнее А может и Гараничев не забывал время старта? Странные вещи в сборной России легко объяснить теорией заговора. И да — в неё хочется верить.

У мужчин без сюрпризов

В мужской сборной всё гораздо более предсказуемо. Логинов, Гараничев, Малышко и Елисеев – без вопросов. Тренерский штаб также делают ставку на Поварницына и его точную стрельбу в индивидуальной гонке. Остальные, вероятно, будут добираться через Кубок IBU. Бабикову и Цветкову будут до последнего давать шансы проявить себя, но того, в какой форме оба были на чемпионате Европы, очевидно, недостаточно для соответствия критериям. А тем временем до чемпионата мира осталась неделя с небольшим.