Руки прочь от Медведевой! Она заслужила место на чемпионате мира

И теперь Женю «травят», ведь наше фигурное катание – такая жёсткая штука. А за Туктамышеву просто обидно.

Низвергнутый герой

Только-только было объявлено, что на чемпионат мира по фигурному катанию в Токио едет Евгения Медведева, а не Елизавета Туктамышева, как в комментариях к новостям и в соцсетях появились сотни оскорбительных комментариев.



Медведеву «травят» за всё что можно: за Олимпиаду в Пхёнчхане (после которой часть коллег, включая Туктамышеву, называли заслуженной чемпионкой её, а не Алину Загитову), за уход от Этери Тутберидзе, за переезд в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, за падения и декабрьские провалы, за слова, за платья, за жесты…

Медведеву взяли на чемпионат мира! Или нет? Что творится в фигурном катании Зачем же так издеваться над Медведевой и Туктамышевой? Да просто у чиновников столько важных дел, что нет времени «всё детально обсудить».

А если совсем честно – за то, что она не сломалась, а сумела вернуться. Толпе совершенно не нравится, когда низвергнутый герой так просто избегает периода заслуженных страданий.

Обидно за Лизу

Именно по этим причинам критики множатся и преподносят альтернативную трактовку истории. На их взгляд, для своего попадания на ЧМ Медведева приложила намного меньше усилий, чем судьи на «блатном» Кубке России и чиновники федерации на тренерском совете. Кто-то скажет, что первые не заметили помарки и недокруты, а вторые просто уничтожили куда более сильную Туктамышеву.

Медведева и с падением победила Туктамышеву. Ужасный сезон спасён? Медведева снова не смогла откатать чисто, но выиграла Кубок России. Неужели теперь её отправят на чемпионат мира?

За Лизу действительно обидно. Ей 22. Она красивая и яркая женщина, которая прошла через тяготы взросления, тяжелейшие травмы, пропуск Олимпиады, период апатии, но перешагнула чёрную полосу и сейчас может считаться идеалом и надеждой взрослого фигурного катания.

Туктамышева сильна технически – её акселю в 3,5 оборота сейчас в России (не считая юных девочек Тутберидзе) пока некому противостоять, а общая сложность её программы соответствует стандартам мировой рекордсменки из Японии 16-летней Рики Кихиры. Лиза, наконец, была очень сильна на Гран-при в этом сезоне и вовремя не отобралась в сборную лишь из-за болезни.

Спорт жесток

И критики задают вроде бы логичный вопрос: кем надо быть, чтобы разрубать такую линию преодоления и отправлять на ЧМ не мечтавшую о таком турнире Туктамышеву, а пресыщенную Медведеву, которая после Игр в Пхёнчхане пока привыкает к новому тренеру, новой обстановке и вообще к новой себе?

Ответ прост: нужно быть беспристрастным человеком, который не додумывает за спортсменов. Откуда вам знать, что внутри себя таят обе фигуристки? Кто вам сказал, что для Лизы чемпионат мира важнее, чем для Жени? По каким компонентам вы решили, что Туктамышева больше заслуживает попадания на этот турнир?



По-спортивному всё выглядит абсолютно честно.

Медведева, Туктамышева и Тутберидзе Фото: РИА Новости

Да, Лиза была лучше на этапах Гран-при, заняла третье место в финале, но это было в начале декабря, а сейчас – март.



Единственным отборочным раундом для спортсменок перед ЧМ является другой турнир — чемпионат России. Медведева его вроде бы завалила, но Туктамышева и вовсе пропустила — из-за воспаления легких. Спорт – такая жестокая штука, где успех зависит не только от техники, но и от сиюминутного состояния здоровья и десятков других сопутствующих факторов.

Медведева не сдалась

Решающим в такой нулевой расстановке становился Кубок России. Там Туктамышева ошиблась в короткой, отстала на один балл, проиграла борьбу и… Ни слова не сказал о судьях. В отличие от жаждущей крови толпы.



Это спорт. И по результатам на чемпионат мира едет Евгения Медведева. Так что руки прочь от Жени. Она не сдалась, не устроила каникулы в Канаде. Она приехала в Новгород, победила и теперь поедет в Японию, где её любят не меньше, чем в России.

Евгения Медведева Фото: РИА Новости

А если у кого-то есть желание задавать вопросы – задайте их современному фигурному катанию. Например, о смысле чемпионатов мира. Уверен, что зрителям из любой страны интереснее наблюдать за битвой между россиянками и японками (с участием Загитовой, Медведевой, Туктамышевой, Трусовой, Щербаковой и Косторной), чем за десятками спортсменок, которые часто выступают лишь для себя и тренеров.



И этот вопрос должен волновать болельщиков куда больше, чем воспитание ненависти к ближнему.