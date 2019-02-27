Больше хотели, больше могли. «Спартак» опять выиграл битву столиц

Принципиальный соперник

С момента осенней битвы двух столиц в гандбольной Суперлиге почти ничего не изменилось. Московский «Спартак» продолжает штамповать победу за победой и планирует прямым курсом идти к золотым медалям. А на что ещё рассчитывать с 15 победами в 17 встречах? Главная команда Санкт-Петербурга – «Университет Лесгафта – Нева» пока выглядит не столь мощно, однако крепко держится в первой четвёрке и планирует показать себя в плей-офф.

Стойкость города берёт. Как «Спартак» одержал главную победу осени У «Спартака» всё в полном порядке. Не в футболе, конечно, а в гандболе.

Осенняя встреча «Спартака» и «Невы» завершилась со счётом 26:22 в пользу красно-белых. Кроме того, подопечные Дмитрия Торгованова вряд ли забыли и досадные неудачи прошлого сезона: именно «Спартак» в полуфинальной серии остановил «Неву», позволив выиграть лишь один домашний матч. И если для москвичей питерцы – просто крепкий и неуступчивый оппонент, то для питерцев москвичи – принципиальный конкуренты, которых надо победить любой ценой.

Вальяжный старт

Обе команды начали игру медленно, вальяжно, а может быть, и слегка лениво. Комбинации разыгрывались медленно, со скрипом, а атаки «на спинах» получались очень тяжёлыми, будто вымученными, и чаще всего заканчивались ошибками и потерями. Для такого характера игры голов было неожиданно много: 3:2 в пользу красно-белых к седьмой минуте первого тайма.



Разумеется, принципиальная встреча не могла продолжаться столь же неспешно. «Спартак» разогрелся, размял мышцы и пошёл вперёд с большей охотой. Классные броски Афлитулина и Шелестюкова позволили «красно-белым» впервые оторваться на два мяча – 6:4. Но к этому моменту вкус игры прочувствовали и питерцы. Торгованов убрал с ворот Виталия Шиманского, у которого не всё получалось в дебюте, и призвал команду не расслабляться, а догонять.

Погоня, погоня…

Сказать, что погоня увенчалась успехом, – не сказать ничего. «Нева» провела очень мощный отрезок, по ходу которого прекрасно реализовывала свои моменты. Пара точных бросков от Солодовникова, ещё пара – от Столярова, мощная атака Насырова, и «Нева» впереди – 10:8.

Василию Филиппову пришлось взять тайм-аут, чтобы встряхнуть свою команду. «Спартак» действительно встрепенулся и выровнял игру, а вместе с ней и счёт – 11:11. Но в концовке тайма забивать команды стали реже, а причиной тому была классная игра вратарей: Сорокин спас после выхода Воронина один на один, а Дьяченко отбил семиметровый от Ковалёва. Впрочем, Дмитрий на последних секундах тайма исправился за неудачный бросок с отметки эффектным голом с нулевого угла: подкрутка позволила мячу юркнуть между ног вратаря. Равенство – 13:13.

Напор и ярость!

После перерыва игра изменилась. «Спартак» начал второй тайм с таким напором и яростью, будто должен был решить судьбу встречи в течение следующих пяти минут. При этом хозяева очень бережно относились к мячу, не теряли его и не позволяли перехватывать. Пара комбинаций, одна атака на скорости, и счёт уже в пользу красно-белых – 15:13. Оживились и поклонники столичной команды на трибунах, устроившие перекличку со скандированием «Вперёд, «Спартак!»



Подопечные Филиппова оборотов старались не сбавлять, даже несмотря на удаление Целищева. Красно-белые атаковали мощно, напористо, но Андрей Дьяченко поймал кураж и раз за разом выручал свою команду. А почувствовав надёжный тыл, приосанились и полевые игроки «Невы». Питерцы старались атаковать разнообразно, и почти всегда находили возможность подойти с мячом на шесть метров. Но Сорокин, как и его визави, не последнем рубеже был надёжен.

«Спартак» снова победил

На экваторе второго тайма отрыв «Спартака» после точных бросков Цахариаса и Рябова впервые достиг четырёх мячей. Питерцы, похоже, начали уставать быстрее, а потому ошибались чаще: и мяч теряли, и в обороне не всегда за соперниками успевали. Казалось, что с каждой минутой «Неве» всё труднее и труднее. Отрыв солидный, а времени, чтобы отыграться, всё меньше.



«Спартак» стабилизировал свой отрыв на пяти мячах, а потому почувствовал себя комфортно и совсем перестал торопиться в атаке. «Нева» же расклеилась и стала забивать с явным трудом, особенно когда на площадку вышел вратарь Никулин: он и семиметровый бросок отбил, и Богданова в битве один на один нейтрализовал, и улыбнуться в камеру успел. Возможно, уже предвкушал празднование победы. «Нева», конечно, пыталась возродить интригу, но так и не сумела. «Спартак» снова победил и укрепил своё лидерство в таблице – 28:25.

Гандбол. Суперлига. Мужчины

«Спартак» (Москва) – «Университет Лесгафта – Нева» (Санкт-Петербург) – 28:25 (12:12)