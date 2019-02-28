«Финал Россия – Канада в бывшем здании крайкома КПСС». Это не шутка

Здесь всё о том, сколько стоят основные объекты главного российского спортивного события 2019 года. И как их будут использовать потом.

2 марта стартует крупнейшее спортивное событие на территории России 2019 года — XXIX Всемирная зимняя универсиада. К этому событию в Красноярске было построено, реконструировано и капитально отремонтировано 34 объекта инфраструктуры.

«Чемпионат» выбрал главные из них.

«Арена Платинум»

Фото: krsk2019.ru

Площадь: 27 000 кв.м.

Бюджет: 4 млрд рублей

Что пройдёт: церемонии открытия и закрытия, фигурное катание

Уникальность: «Арена Платинум» – самый большой ледовый дворец в Красноярске и второй по величине за Уралом. Его вместимость более 7 тыс. человек. Кроме того, спорткомплекс легко трансформируется под площадку для проведения культурных мероприятий.

Наследие: «Арена Платинум» после Универсиады станет тренировочной базой хоккейного клуба «Сокол» (площадка отвечает всем требованиям КХЛ, куда красноярцы стремятся попасть). Также здесь будет работать школа фигурного катания, а через месяц после студенческих Игр на арене уже запланированы концерты известных исполнителей.

Стадион «Енисей»

Фото: krsk2019.ru

Площадь объекта: 29 000 кв.м.

Бюджет: 3 млрд рублей.

Что пройдёт: хоккей с мячом.

Уникальность: «Енисей» отстроили заново в третий раз (первое открытие стадиона было в 1971 году). От старого спорткомплекса осталось только основание, сегодня это удобная крытая площадка для хоккея с мячом.

Наследие: стадион и целый СПА-комплекс после Универсиады достанутся основному и молодежному составу хоккейного «Енисея».

«Кристалл Арена»

Фото: krsk2019.ru

Площадь объекта: 43 000 кв.м.

Бюджет: 3,5 млрд рублей.

Что пройдет: хоккей.

Уникальность: «Кристалл Арена» построена к Универсиаде-2019 с нуля, причем в историческом для Красноярска месте – до июля 2016 года тут стояло недостроенное здание крайкома КПСС. Именно там может состояться ожидаемый на любом глобальном зимнем событии хоккейный матч Россия – Канада. Современная ледовая арена трансформируется под площадку для волейбола, баскетбола и даже танцевальных видов спорта.

Наследие: «Кристалл Арена» станет левобережным филиалом школы фигурного катания и хоккея.

«Академия зимних видов спорта»

Фото: krsk2019.ru

Площадь объекта: кластер «Радуга» – 25 000 кв.м и кластер «Сопка» – 45 00 кв.м.

Бюджет: неизвестен

Что пройдёт: лыжные гонки, спортивное ориентирование на лыжах, сноуборд, фристайл.

Уникальность: «Радуга» и «Сопка» входят в состав «Академии зимних видов спорта» и включают в себя 10 спорткомплексов и различные лыжные трассы.

Наследие: «Сопку» и «Радугу» передадут в федеральную собственность, на их базе планируют создать училище олимпийского резерва по 6 видам спорта – сноуборд, горные лыжи, фристайл, лыжные гонки, биатлон и спортивное ориентирование.

Фанпарк «Бобровый лог»

Фото: krsk2019.ru

Площадь объекта: 4200 кв.м, общая протяженность горнолыжных трасс 9762 км.

Бюджет: более 1 млрд. рублей на модернизацию объекта, которую финансировала компания «Норникель» – владелец Фанпарка и генеральный партнер зимней Универсиады-2019).

Что пройдёт: слалом, гигантский слалом, супергигант, горнолыжная комбинация и параллельные командные соревнования.

Уникальность: построенный в 2006 году и модернизированный за два последних года, «Бобровый лог» находится в 20 минутах езды от центра Красноярска. Это единственный в России открытый комплекс в черте города. Для экстренных случаев и моментальной эвакуации на территории «Бобрового лога» в 2018 году была построена и введена в эксплуатацию вертолетная площадка для санитарного авиатранспорта.

Наследие: после Универсиады Фанпарк будет вновь открыт для любителей активного отдыха, а также профессиональных соревнований мирового масштаба. Новый спортивно-тренерский блок Фанпарка планируется использовать для организации тренировочных занятий по мини-футболу и баскетболу.