«Финал Россия – Канада в бывшем здании крайкома КПСС». Это не шутка

2 марта стартует крупнейшее спортивное событие на территории России 2019 года — XXIX Всемирная зимняя универсиада. К этому событию в Красноярске было построено, реконструировано и капитально отремонтировано 34 объекта инфраструктуры.
«Чемпионат» выбрал главные из них.
«Арена Платинум»
Площадь: 27 000 кв.м.
Бюджет: 4 млрд рублей
Что пройдёт: церемонии открытия и закрытия, фигурное катание
Уникальность: «Арена Платинум» – самый большой ледовый дворец в Красноярске и второй по величине за Уралом. Его вместимость более 7 тыс. человек. Кроме того, спорткомплекс легко трансформируется под площадку для проведения культурных мероприятий.
Наследие: «Арена Платинум» после Универсиады станет тренировочной базой хоккейного клуба «Сокол» (площадка отвечает всем требованиям КХЛ, куда красноярцы стремятся попасть). Также здесь будет работать школа фигурного катания, а через месяц после студенческих Игр на арене уже запланированы концерты известных исполнителей.
Стадион «Енисей»
Площадь объекта: 29 000 кв.м.
Бюджет: 3 млрд рублей.
Что пройдёт: хоккей с мячом.
Уникальность: «Енисей» отстроили заново в третий раз (первое открытие стадиона было в 1971 году). От старого спорткомплекса осталось только основание, сегодня это удобная крытая площадка для хоккея с мячом.
Наследие: стадион и целый СПА-комплекс после Универсиады достанутся основному и молодежному составу хоккейного «Енисея».
«Кристалл Арена»
Площадь объекта: 43 000 кв.м.
Бюджет: 3,5 млрд рублей.
Что пройдет: хоккей.
Уникальность: «Кристалл Арена» построена к Универсиаде-2019 с нуля, причем в историческом для Красноярска месте – до июля 2016 года тут стояло недостроенное здание крайкома КПСС. Именно там может состояться ожидаемый на любом глобальном зимнем событии хоккейный матч Россия – Канада. Современная ледовая арена трансформируется под площадку для волейбола, баскетбола и даже танцевальных видов спорта.
Наследие: «Кристалл Арена» станет левобережным филиалом школы фигурного катания и хоккея.
«Академия зимних видов спорта»
Площадь объекта: кластер «Радуга» – 25 000 кв.м и кластер «Сопка» – 45 00 кв.м.
Бюджет: неизвестен
Что пройдёт: лыжные гонки, спортивное ориентирование на лыжах, сноуборд, фристайл.
Уникальность: «Радуга» и «Сопка» входят в состав «Академии зимних видов спорта» и включают в себя 10 спорткомплексов и различные лыжные трассы.
Наследие: «Сопку» и «Радугу» передадут в федеральную собственность, на их базе планируют создать училище олимпийского резерва по 6 видам спорта – сноуборд, горные лыжи, фристайл, лыжные гонки, биатлон и спортивное ориентирование.
Фанпарк «Бобровый лог»
Площадь объекта: 4200 кв.м, общая протяженность горнолыжных трасс 9762 км.
Бюджет: более 1 млрд. рублей на модернизацию объекта, которую финансировала компания «Норникель» – владелец Фанпарка и генеральный партнер зимней Универсиады-2019).
Что пройдёт: слалом, гигантский слалом, супергигант, горнолыжная комбинация и параллельные командные соревнования.
Уникальность: построенный в 2006 году и модернизированный за два последних года, «Бобровый лог» находится в 20 минутах езды от центра Красноярска. Это единственный в России открытый комплекс в черте города. Для экстренных случаев и моментальной эвакуации на территории «Бобрового лога» в 2018 году была построена и введена в эксплуатацию вертолетная площадка для санитарного авиатранспорта.
Наследие: после Универсиады Фанпарк будет вновь открыт для любителей активного отдыха, а также профессиональных соревнований мирового масштаба. Новый спортивно-тренерский блок Фанпарка планируется использовать для организации тренировочных занятий по мини-футболу и баскетболу.