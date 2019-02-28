Какой чистый спорт?! Кровь переливают прямо во время чемпионата мира по лыжам

И пусть виновные арестованы, и пусть им грозит три года тюрьмы. Разве после такого можно верить каким-то чистым иностранным спортсменам?

Ох уж эта австрийская полиция

Есть ощущение, что ни одно крупное спортивное событие в циклических видах спорта теперь не обходится без допинг-скандалов. Чемпионат мира по лыжным гонкам в Зеефельде, безусловно, топовый эвент в 2019 году. Многие боялись, что комментатор Дмитрий Губерниев будет наведываться в номера к спортсменам. А бояться надо было не его. В самый разгар мирового первенства доблестная австрийская полиция совершила рейд по расположениям разных сборных и арестовала сразу девять человек!

Пятеро из них — спортсмены, которые должны были выйти на старт классической гонки на 15 км. Самое жуткое в этой истории то, что одного из лыжников полиция застала прямо в момент переливания крови. О каком чистом спорте может вообще идти речь, если перед стартом гонки на крупнейшем соревновании происходит вот такое? Причём — не в сборной России, которая, как известно всему чистому европейскому миру, погрязла в допинге.



И ещё появилась информация, что полиция арестовала двух людей, которые входили в группу, годами помогавшую применять кровяной допинг профессиональным атлетам из разных стран мира по разным видам спорта. Эти ребята базировались в Германии.

Полиция арестовала двух австрийских спортсменов, двух эстонцев и казахстанца

Три года тюрьмы – серьёзно?

Да, какие уж тут шутки. В Австрии предусмотрена уголовная ответственность за умышленное применение допинга, а максимальный срок составляет три года тюремного заключения. Похожие законы действуют, к примеру, в Италии, Китае, Франции, США и ряде других стран. Так что попасть можно всерьёз и надолго. А отмазаться, когда тебя поймали за переливание себе же крови, будет достаточно проблематично.

Примерно так же проблематично, как если вы избиваете толпой человека, и это попадает на камеру.

Кто же эти спортсмены

Официальной информации из полиции пока не поступало. Но просочилась новость, что это два австрийца, два эстонца и один представитель Казахстана. Проявляем чудеса смекалки, заглядываем в старт-лист мужской классической гонки, смотрим, кто же не вышел на старт, и проверяем национальность. На старт «пятнашки» классикой не вышли австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв и казахстанец Алексей Полторанин.



Такие совпадения да Дмитрию Киселёву в программу бы. Если серьёзно, то Полторанин считается один из сильнейших «классистов» в мире и вполне мог бы взять медаль во вчерашней гонке. И его возможное присутствие в списке шокирует и огорчает больше всего. Ещё печальнее, что ранее от соревнований по биатлону отстранили Ольгу Полторанину – жену Алексея.

Зеппельт — о рейде полиции на ЧМ: под подозрением Австрия, Казахстан и Эстония

Австрийцы любят ходить в гости

Как я уже говорил, для австрийской полиции совершать подобные рейды — это как за семечками в магазин смотаться. Совсем свежий пример вы наверняка помните сами. В декабре австрийцы приехали в гости к сборной России по биатлону в Хохфильцене, а Антона Шипулина нашли даже в Италии. Был случай и со сборной Казахстана, члены которой якобы выбрасывали шприцы и ампулы для инъекций в мусорку недалеко от отеля.

Тогда ничего не смогли доказать, но в IBU всё равно открыли дело и в ноябре прошлого года отстранили сразу девять казахстанских биатлонистов. Одной из них как раз была жена Алексея Полтаранина Ольга.

Полиция уже здесь! Что теперь ждёт сборную России по биатлону? Европейская полиция регулярно и охотно вмешивается в биатлон. Ничем хорошим для подозреваемых это ещё не заканчивалось.

Наши – вне подозрений

Конечно, можно было бы сказать, как здорово, что российских спортсменов на этот раз нет в списках проверяемых и подозреваемых. Однако кому-кому, а нам уж точно не стоит злорадствовать по таким поводам. Даже намекать на это. Знали, проходили. Приятно, что тренеры и руководители в российских лыжных гонках готовы ответить головами за своих подопечных и ручаются, что наши парни и девчонки выступают абсолютно чистыми.



И знаете, Крамеру и Вяльбе хочется верить. Обидно только, что даже они не могут защитить нас от некоторых решений.

Потому что кого-то ловят с поличным на переливании крови, а кого-то не пускают на Олимпиаду без каких-либо внятных причин.