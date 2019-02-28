Какой чистый спорт?! Кровь переливают прямо во время чемпионата мира по лыжам

Ох уж эта австрийская полиция
Есть ощущение, что ни одно крупное спортивное событие в циклических видах спорта теперь не обходится без допинг-скандалов. Чемпионат мира по лыжным гонкам в Зеефельде, безусловно, топовый эвент в 2019 году. Многие боялись, что комментатор Дмитрий Губерниев будет наведываться в номера к спортсменам. А бояться надо было не его. В самый разгар мирового первенства доблестная австрийская полиция совершила рейд по расположениям разных сборных и арестовала сразу девять человек!
Пятеро из них — спортсмены, которые должны были выйти на старт классической гонки на 15 км. Самое жуткое в этой истории то, что одного из лыжников полиция застала прямо в момент переливания крови. О каком чистом спорте может вообще идти речь, если перед стартом гонки на крупнейшем соревновании происходит вот такое? Причём — не в сборной России, которая, как известно всему чистому европейскому миру, погрязла в допинге.
И ещё появилась информация, что полиция арестовала двух людей, которые входили в группу, годами помогавшую применять кровяной допинг профессиональным атлетам из разных стран мира по разным видам спорта. Эти ребята базировались в Германии.
Три года тюрьмы – серьёзно?
Да, какие уж тут шутки. В Австрии предусмотрена уголовная ответственность за умышленное применение допинга, а максимальный срок составляет три года тюремного заключения. Похожие законы действуют, к примеру, в Италии, Китае, Франции, США и ряде других стран. Так что попасть можно всерьёз и надолго. А отмазаться, когда тебя поймали за переливание себе же крови, будет достаточно проблематично.
Примерно так же проблематично, как если вы избиваете толпой человека, и это попадает на камеру.
Кто же эти спортсмены
Официальной информации из полиции пока не поступало. Но просочилась новость, что это два австрийца, два эстонца и один представитель Казахстана. Проявляем чудеса смекалки, заглядываем в старт-лист мужской классической гонки, смотрим, кто же не вышел на старт, и проверяем национальность. На старт «пятнашки» классикой не вышли австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв и казахстанец Алексей Полторанин.
Такие совпадения да Дмитрию Киселёву в программу бы. Если серьёзно, то Полторанин считается один из сильнейших «классистов» в мире и вполне мог бы взять медаль во вчерашней гонке. И его возможное присутствие в списке шокирует и огорчает больше всего. Ещё печальнее, что ранее от соревнований по биатлону отстранили Ольгу Полторанину – жену Алексея.
Австрийцы любят ходить в гости
Как я уже говорил, для австрийской полиции совершать подобные рейды — это как за семечками в магазин смотаться. Совсем свежий пример вы наверняка помните сами. В декабре австрийцы приехали в гости к сборной России по биатлону в Хохфильцене, а Антона Шипулина нашли даже в Италии. Был случай и со сборной Казахстана, члены которой якобы выбрасывали шприцы и ампулы для инъекций в мусорку недалеко от отеля.
Тогда ничего не смогли доказать, но в IBU всё равно открыли дело и в ноябре прошлого года отстранили сразу девять казахстанских биатлонистов. Одной из них как раз была жена Алексея Полтаранина Ольга.
Наши – вне подозрений
Конечно, можно было бы сказать, как здорово, что российских спортсменов на этот раз нет в списках проверяемых и подозреваемых. Однако кому-кому, а нам уж точно не стоит злорадствовать по таким поводам. Даже намекать на это. Знали, проходили. Приятно, что тренеры и руководители в российских лыжных гонках готовы ответить головами за своих подопечных и ручаются, что наши парни и девчонки выступают абсолютно чистыми.
И знаете, Крамеру и Вяльбе хочется верить. Обидно только, что даже они не могут защитить нас от некоторых решений.
Потому что кого-то ловят с поличным на переливании крови, а кого-то не пускают на Олимпиаду без каких-либо внятных причин.