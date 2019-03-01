«Я поставил на тебя тысячу. Стреляй по воробьям». Беда российской биатлонистки

А когда она в гонке закрыла все мишени, ей пожелали умереть. Как вообще в таких условиях можно выступать за сборную России? Как жить?

При чём здесь Леди Гага?

Знаменитая певица и актриса на вручении премии «Оскар», где она получила награду в номинации «Лучшая песня» за композицию Shallow из фильма «Звезда родилась», сказала, что социальные сети – это туалетная комната современного интернета. Видимо, что-то подобное имела в виду и российская биатлонистка Виктория Сливко, рассказавшая о непростых временах, которые ей пришлось пережить из-за нападок в соцсетях.



«Эта критическая ситуация раскрутилась в прошлом году, когда меня вызывали на этапы Кубка мира. Читала комментарии и не понимала, с какой целью люди это пишут. Но я не обижалась, не думала, что я такая плохая, что меня несправедливо берут в сборную. Иногда смеялась – «черепаха» и так далее… Близко к сердцу не принимала, но любая информация всё равно оставляет отпечаток».

Сливко: мне желали смерти после гонки, в которой я заняла второе место

«Ожидала что-то хорошее, а мне желают смерти…»

Спортсменка не выдержала поток гнева со стороны болельщика и приняла непростое жизненное решение – закрыла свои социальные сети от посторонних глаз. Но это не остановило упорных фанатов биатлона, которые продолжили писать Виктории в « личку». И даже желали ей смерти, представьте себе. Причём после удачных гонок.



«На чемпионате России в Ханты-Мансийске в прошлом году мне приходили сообщения: «Пробеги сегодня плохо, я поставил тысячу рублей на то, что ты стрельнёшь по воробьям». После масс-старта, в котором заняла второе место с четырьмя нулями, я ожидала прочитать что-то хорошее – открываю, а мне желают смерти…»

Болельщики не правы

Вы, вероятно, увидели некоторую иронию в моих словах. Но это совершенно не означает, что я хоть каким-то образом поддерживаю то, что писали Виктории Сливко в личных сообщениях. Как это выглядит со стороны, прекрасно показала ситуация с Хабибом Нурмагомедовым и его угрозами в адрес актёров спектакля «Охота на мужчин», некоторые сцены из которого показались бойцу слишком откровенными.

К биатлону у россиян особая и не слишком логически объяснимая любовь. И это прекрасно. Но не укладывается в голове, зачем люди опускаются до прямых оскорблений и угроз спортсменам. Одна гипотеза всё же есть. Судя по словам Сливко, ей пишут люди, делающие ставки. А лудомания может творить с человеком всё что угодно.

Это такая серьёзная проблема?

Можно было бы, конечно, и дальше жалеть и переживать за Викторию и других спортсменов, которым пишут всякие гадости. Но они должны понимать, что являются публичными личностями и должны держать удар. Такие вещи пишут чуть более чем всем известным людям, у которых есть социальные сети и почтовый ящик. Серьёзные вещи – это результаты спортсмена, его готовность, точность стрельбы. Вот что должно заботить.



«Инстаграмы» и сообщения – это часть жизни, которую выбирает сам человек. Банально, но по-другому объяснить невозможно. Виктория, судя по всему, это начинает понимать и уже по-другому реагирует на такие моменты. Нет сомнений, что через какое-то время к этому придёт и Валерия Васнецова, а не будет предлагать болельщикам пробежать гонку вместо неё, пока она ест сырные чипсы.

Если вы кормите троллей, они вас в итоге сожрут с потрохами. Найдутся и те, кто будет писать гадости, даже когда Сливко выиграет чемпионат мира или Олимпиаду.



«Сейчас написать мне могут только люди, которых я знаю. Комментарии на спортивных сайтах и в сообществах во «ВКонтакте» я не читаю».



Решение есть, не так ли? Просто его надо чуть-чуть поискать.