Коварный доктор подставил всю Европу. Грандиозный допинговый скандал в Австрии

На чемпионате мира по лыжным гонкам громкий допинговый скандал. Российский спортсменов он, к счастью, никак не касается, однако оттого становится только более интересным. Европа, которая кричит о том, что Россия должна нести коллективную ответственность за нарушения антидопинговых правил, годами не замечает переливаний крови и тайных лабораторий.

Немецкое гнездо

Итак, разберёмся, что же произошло.



В самый разгар чемпионата мира по лыжным гонкам полицейские из Австрии и Германии провели масштабную операцию под кодовым названием «Кровопускание». 27 февраля в Зеефельде и Эрфурте прошли массовые обыски и аресты – полицейские увезли в участок девять человек, пятеро из которых – лыжники, принимающие участие в текущем мировом первенстве.

Это Алексей Полторанин (Казахстан), Андреас Веерпалу, Карел Таммъярв (оба – Эстония), Доминик Балдауф и Макс Хауке (оба – Австрия). Последнего поймали с поличным. Во время визита стражей порядка он проводил процедуру переливания крови в гостиничном номере.

Появилось видео задержания австрийского лыжника, когда он переливал кровь

Балдауф, Хауке и Полторанин быстро сознались сознались в использовании допинга. Да и как не признаться, если поймали с поличным? В Австрии с этим шутки плохи – и за решётку отправиться можно. Эстонцы для порядка ушли в несознанку, но потом тоже повинились.

Тем более что всё началось не вчера, если верить информации австрийской полиции.

Эстонские лыжники, задержанные полицией в Зеефельде, признались в приёме допинга

Ключевой фигурой из всех задержанных является немецкий врач Марк Шмидт, который начинал работу семейным доктором, но быстро понял, что в спортивной медицине можно жить лучше.

Впервые в поле зрения полиции Шмидт попал после скандала с австрийским велогонщиком Бернардом Колем, занявшим третье место на «Тур де Франс» в 2008 году. Чуть позже допинг-пробы показали, что Коль использовал кровяной допинг, и ему оставалось только признаться. Шмидта он сдал с потрохами, рассказав, что именно он готовил кровь для переливания. Однако доктор, как ни странно, сумел уйти от наказания – помогла грамотная работа адвокатов.



Полиция, впрочем, от Шмидта не отстала и, видимо, держала его под наблюдением все эти годы. В итоге немецкого доктора тоже взяли с поличным: в его клинике в Эрфурте была обнаружена тайная лаборатория с необходимым оборудованием и контейнеры с кровью. Полиция будет выяснять, кому эта кровь принадлежит, так что аресты вполне могут продолжиться.

Какой чистый спорт?! Кровь переливают прямо во время чемпионата мира по лыжам И пусть виновные арестованы, и пусть им грозит три года тюрьмы. Разве после такого можно верить каким-то чистым иностранным спортсменам?

«Что-то я стал плоховато выступать...»

За Полторанина, конечно, очень обидно. Он хоть и выступал под флагом Казахстана, в России за него многие болели, как за своего: тоже ведь уроженец Советского Союза.



Алексею 31 год. За свою славную до недавнего времени карьеру, он добился немалого: выступал на четырёх Олимпиадах (причём в Пхёнчхане претендовал на золото в марафоне), дважды восходил на пьедестал на чемпионате мира (оба раза в 2013 году – в Валь-ди-Фьемме), побеждал на этапах Кубка мира, Тур де Ски, неоднократно брал золото Азиатских игр.



Неужели столь успешный спортсмен в одночасье взял и перешёл к запрещённым методам? Вот так прямо в 31 год вдруг решил для эксперимента перелить себе кровушку? Типа «что-то я плоховато стал выступать, а не попробовать ли мне ДОПИНГ»?

Ну а что, переходный возраст. И не такое бывает, да?

«Он привнесёт что-то новое»

Мы не вправе никого обвинять – это в первую очередь дело полиции. Однако мы можем подметить ряд любопытных совпадений, которые, возможно, и привели к тому, что Полторанин был задержан австрийской полицией и сознался в применении допинга.



После Олимпиады-2014 Алексей Полторанин изменил формат своей подготовки к соревнованиям. Он ушёл на самоподготовку, взяв в наставники опытного эстонского специалиста Мати Алавера. «Мы надеемся, что он привнесёт в наш процесс что-то новое и, самое главное, европейские технологии помимо тренировок – это и медицина, и много других моментов и мелочей, из которых и складывается результат», – рассказывал Алексей казахской прессе.

До Полторанина Алавер работал со своим соотечественником Андрусом Веерпалу, который выиграл две Олимпиады, а в 2011 году внезапно не вышел на старт чемпионата мира, был уличён в употреблении гормона роста, но в итоге оправдан, поскольку Спортивный арбитражный суд признал, что к положительному результату теста могли привести процедурные ошибки.



И ещё одна деталь. Шведское издание Sport сообщает, что перед чемпионатом мира Полторанин проходил учебно-тренировочный сбор вместе со спортсменами эстонского клуба «Хаанья», в котором состоят – барабанная дробь – сын Веерпалу-старшего Андреас и Карел Таммъярв.

Ну что, коллективная ответственность?

Все в мире уже давно знают, что главное мировое зло в теме допинга – это Россия. Что до Эстонии и Казахстана – они тоже где-то рядом, как наши бывшие соседи по Союзу. Но западные коллеги очень не любят критически оглядываться на самих себя. А пора бы.



Что мы имеем в сухом остатке по данной ситуации?



Тайная лаборатория… Доктор, снабжающий подопечных кровяным допингом...



Ничего не напоминает? Сильно ли вы удивитесь, если узнаете, что процедуры передачи крови совершались через дыру в стене, а помогал процессу сотрудник в штатском?



А может сделать Шмидта осведомителем ВАДА, отправить его в целях безопасности в США, сделать пластическую операцию, позволить выступить в телешоу?

Они считают нас за полных идиотов? Зачем нужен поддельный Родченков Родченкова показали внезапно и даже нагло. Хотя прятали годами и показания в судах не разрешали давать. Почему эта подделка вылезла сейчас?

Даже тот факт, что в Австрии введена уголовная ответственность за использование допинга, никак не мешает австрийским спортсменам быть частью международного синдиката, позволяющего повышать спортивные результаты запрещёнными методами.

Немецкое гнездо, австрийские (и мало ли ещё какие – расследование ведь идёт!) спортсмены. А давайте добавим сюда ещё и проблемы шведской антидопинговой лаборатории (хоть для главного борца с допингом — шведского биатлониста Самуэльссона — они и не имеют никакого значения).

Да это уже половина старушки Европы вовсе не так чиста, как хочет казаться.



Так что там, говорите, про коллективную ответственность?