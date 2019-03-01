Коварный доктор подставил всю Европу. Грандиозный допинговый скандал в Австрии

На чемпионате мира по лыжным гонкам громкий допинговый скандал. Российский спортсменов он, к счастью, никак не касается, однако оттого становится только более интересным. Европа, которая кричит о том, что Россия должна нести коллективную ответственность за нарушения антидопинговых правил, годами не замечает переливаний крови и тайных лабораторий.
Немецкое гнездо
Итак, разберёмся, что же произошло.
В самый разгар чемпионата мира по лыжным гонкам полицейские из Австрии и Германии провели масштабную операцию под кодовым названием «Кровопускание». 27 февраля в Зеефельде и Эрфурте прошли массовые обыски и аресты – полицейские увезли в участок девять человек, пятеро из которых – лыжники, принимающие участие в текущем мировом первенстве.
Это Алексей Полторанин (Казахстан), Андреас Веерпалу, Карел Таммъярв (оба – Эстония), Доминик Балдауф и Макс Хауке (оба – Австрия). Последнего поймали с поличным. Во время визита стражей порядка он проводил процедуру переливания крови в гостиничном номере.
Балдауф, Хауке и Полторанин быстро сознались сознались в использовании допинга. Да и как не признаться, если поймали с поличным? В Австрии с этим шутки плохи – и за решётку отправиться можно. Эстонцы для порядка ушли в несознанку, но потом тоже повинились.
Тем более что всё началось не вчера, если верить информации австрийской полиции.
Ключевой фигурой из всех задержанных является немецкий врач Марк Шмидт, который начинал работу семейным доктором, но быстро понял, что в спортивной медицине можно жить лучше.
Впервые в поле зрения полиции Шмидт попал после скандала с австрийским велогонщиком Бернардом Колем, занявшим третье место на «Тур де Франс» в 2008 году. Чуть позже допинг-пробы показали, что Коль использовал кровяной допинг, и ему оставалось только признаться. Шмидта он сдал с потрохами, рассказав, что именно он готовил кровь для переливания. Однако доктор, как ни странно, сумел уйти от наказания – помогла грамотная работа адвокатов.
Полиция, впрочем, от Шмидта не отстала и, видимо, держала его под наблюдением все эти годы. В итоге немецкого доктора тоже взяли с поличным: в его клинике в Эрфурте была обнаружена тайная лаборатория с необходимым оборудованием и контейнеры с кровью. Полиция будет выяснять, кому эта кровь принадлежит, так что аресты вполне могут продолжиться.
«Что-то я стал плоховато выступать...»
За Полторанина, конечно, очень обидно. Он хоть и выступал под флагом Казахстана, в России за него многие болели, как за своего: тоже ведь уроженец Советского Союза.
Алексею 31 год. За свою славную до недавнего времени карьеру, он добился немалого: выступал на четырёх Олимпиадах (причём в Пхёнчхане претендовал на золото в марафоне), дважды восходил на пьедестал на чемпионате мира (оба раза в 2013 году – в Валь-ди-Фьемме), побеждал на этапах Кубка мира, Тур де Ски, неоднократно брал золото Азиатских игр.
Неужели столь успешный спортсмен в одночасье взял и перешёл к запрещённым методам? Вот так прямо в 31 год вдруг решил для эксперимента перелить себе кровушку? Типа «что-то я плоховато стал выступать, а не попробовать ли мне ДОПИНГ»?
Ну а что, переходный возраст. И не такое бывает, да?
«Он привнесёт что-то новое»
Мы не вправе никого обвинять – это в первую очередь дело полиции. Однако мы можем подметить ряд любопытных совпадений, которые, возможно, и привели к тому, что Полторанин был задержан австрийской полицией и сознался в применении допинга.
После Олимпиады-2014 Алексей Полторанин изменил формат своей подготовки к соревнованиям. Он ушёл на самоподготовку, взяв в наставники опытного эстонского специалиста Мати Алавера. «Мы надеемся, что он привнесёт в наш процесс что-то новое и, самое главное, европейские технологии помимо тренировок – это и медицина, и много других моментов и мелочей, из которых и складывается результат», – рассказывал Алексей казахской прессе.
До Полторанина Алавер работал со своим соотечественником Андрусом Веерпалу, который выиграл две Олимпиады, а в 2011 году внезапно не вышел на старт чемпионата мира, был уличён в употреблении гормона роста, но в итоге оправдан, поскольку Спортивный арбитражный суд признал, что к положительному результату теста могли привести процедурные ошибки.
И ещё одна деталь. Шведское издание Sport сообщает, что перед чемпионатом мира Полторанин проходил учебно-тренировочный сбор вместе со спортсменами эстонского клуба «Хаанья», в котором состоят – барабанная дробь – сын Веерпалу-старшего Андреас и Карел Таммъярв.
Ну что, коллективная ответственность?
Все в мире уже давно знают, что главное мировое зло в теме допинга – это Россия. Что до Эстонии и Казахстана – они тоже где-то рядом, как наши бывшие соседи по Союзу. Но западные коллеги очень не любят критически оглядываться на самих себя. А пора бы.
Что мы имеем в сухом остатке по данной ситуации?
Тайная лаборатория… Доктор, снабжающий подопечных кровяным допингом...
Ничего не напоминает? Сильно ли вы удивитесь, если узнаете, что процедуры передачи крови совершались через дыру в стене, а помогал процессу сотрудник в штатском?
А может сделать Шмидта осведомителем ВАДА, отправить его в целях безопасности в США, сделать пластическую операцию, позволить выступить в телешоу?
Даже тот факт, что в Австрии введена уголовная ответственность за использование допинга, никак не мешает австрийским спортсменам быть частью международного синдиката, позволяющего повышать спортивные результаты запрещёнными методами.
Немецкое гнездо, австрийские (и мало ли ещё какие – расследование ведь идёт!) спортсмены. А давайте добавим сюда ещё и проблемы шведской антидопинговой лаборатории (хоть для главного борца с допингом — шведского биатлониста Самуэльссона — они и не имеют никакого значения).
Да это уже половина старушки Европы вовсе не так чиста, как хочет казаться.
Так что там, говорите, про коллективную ответственность?