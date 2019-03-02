Открытие зимней Универсиады — 2019 в России. Прямая трансляция

8:45. Универсиада в 2019 году — это, как и всегда, соревнование про студентов и для студентов. В Красноярске будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Десять из них вам хорошо знакомы, потому что они есть в олимпийской программе, а вот спортивное ориентирование будет в новинку.

8:00. Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Сегодня, 2 марта, стартует главное спортивное событие России в 2019 году — зимняя Универсиада в Красноярске. Впервые с 2014 года сборная России (пусть пока и не национальная) пройдёт на открытии под своим флагом. Это событие, ради которого стоит увидеть церемонию открытия своими глазами. Именно здесь «Чемпионат» покажет прямую трансляцию церемонии открытия зимней Универсиады 2019 в Красноярске, а в ожидании её начала (в 16:00 по московскому времени) мы расскажем о самых интересных, необычных, смешных и просто важных фактах стартующей Универсиады. Оставайтесь с «Чемпионатом», потому что это важнейшее событие вы ни в коем случае не должны пропустить!