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Зимняя Универсиада 2019 — смотреть онлайн-трансляцию церемонии открытия

Зимняя универсиада в Красноярске 2019
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Открытие зимней Универсиады — 2019 в России. Прямая трансляция
Всё о церемонии открытия главного спортивного события России в 2019 году. Сборная России снова под своим флагом, не пропустите!
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8:45. Универсиада в 2019 году — это, как и всегда, соревнование про студентов и для студентов. В Красноярске будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Десять из них вам хорошо знакомы, потому что они есть в олимпийской программе, а вот спортивное ориентирование будет в новинку.

8:00. Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Сегодня, 2 марта, стартует главное спортивное событие России в 2019 году — зимняя Универсиада в Красноярске. Впервые с 2014 года сборная России (пусть пока и не национальная) пройдёт на открытии под своим флагом. Это событие, ради которого стоит увидеть церемонию открытия своими глазами. Именно здесь «Чемпионат» покажет прямую трансляцию церемонии открытия зимней Универсиады 2019 в Красноярске, а в ожидании её начала (в 16:00 по московскому времени) мы расскажем о самых интересных, необычных, смешных и просто важных фактах стартующей Универсиады. Оставайтесь с «Чемпионатом», потому что это важнейшее событие вы ни в коем случае не должны пропустить!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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