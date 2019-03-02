Друг пойманного за переливанием крови лыжника «чуть не блеванул». Он в шоке. Значит, врут, что кровяной допинг в порядке вещей уже 20 лет?

«Уважения к ним не осталось». Как Россию притянули к допинг-скандалу в лыжах

Австрийская полиция накрыла интернациональную допинговую сеть, включающую как минимум 60 атлетов из различных видов спорта, в том числе претендентов на самые высокие места. Сразу пятерых лыжников задержали прямо во время чемпионата мира за переливание крови, а австрийца Макса Хауке поймали с поличным и слили чудовищные кадры в интернет. Среди пойманных на кровяном допинге призёр чемпионата планеты из Казахстана Алексей Полторанин и сын легендарного олимпийского чемпиона из Эстонии Андреас Веерпалу, а для незаконных процедур использовалось здание, замаскированное под парикмахерскую.

Казалось бы, налицо все атрибуты грандиозного допингового скандала, ничем не уступающего по размаху истории с Родченковым и его коктейлем на Олимпиаде в Сочи. Вот только почему-то на этот раз никакой истерии в западной прессе нет. Хотя, конечно, обманщиков порицают, оскорбляют и требуют над ними расправы.

А кое-кто даже Россию сюда приплёл. Но ему можно.

Коварный доктор подставил всю Европу. Грандиозный допинговый скандал в Австрии Тайная лаборатория в Германии. Кровь переливают в Австрии. Замешаны десятки спортсменов. А про проблемы Швеции помните? Чистая Европа, ау!

«Я чуть не блеванул, это омерзительно»

В основном негодуют те, кто долгие годы соревновались с уличёнными в жульничестве лыжниками. Авторитетное американское издание New York Post цитирует первого британского призёра этапа Кубка мира Эндрю Янга, который тренировался вместе с опозорившимся на весь мир австрийцем. Разумеется, он шокирован и не может скрыть отвращения от поступка друга.

«Я чуть не блеванул, когда увидел это видео. Это омерзительно. В спорте нет места такому, и я не представлял, что он этим занимается. Трудно описать, что ты чувствуешь, когда видишь, как друг жульничает. У меня нет к нему ненависти, но в то же время я не хочу, чтобы он возвращался в лыжные гонки. Ты не можешь вернуться после того, как сделал такое», — считает Янг.

Какой чистый спорт?! Кровь переливают прямо во время чемпионата мира по лыжам И пусть виновные арестованы, и пусть им грозит три года тюрьмы. Разве после такого можно верить каким-то чистым иностранным спортсменам?

При чём тут Олимпиада в Сочи?

Ещё один известный британский гонщик (а кому же, как не благородным поданным Её Величества выступать от имени чистых спортсменов) Эндрю Масгрейв с пойманными на допинге коллегами так близко не общался, поэтому решил с ними не церемониться.

«Только что провёл одну из лучших классических гонок, но могу думать лишь о том, насколько я шокирован. Люди, которые тебе нравились, с которыми ты каждую неделю прикалывался и которых считал хорошими парнями, оказались маленькими лживыми ублюдками. У меня не осталось ни унции уважения к ним», — приводит слова Масгрейва BBC.

Помимо реплики лучшего британского лыжника BBC подробно рассказывает о сути кровяного допинга, а также акцентирует внимание на том, что Хауке выступал на Олимпиаде в Сочи. Связи никакой, но пары упоминаний достаточно, чтобы вызвать у читателей нужные ассоциации.

Появилось видео задержания австрийского лыжника, когда он переливал кровь

«Это происходит уже 20 лет»

В отличие от ничего не подозревавших и искренне шокированных британцев журналист Sports Scientists Росс Такер ничего нового в этой истории для себя не открыл. В своём «твиттере» он опубликовал скриншот новости с подробностями скандала и удивился, почему схему употребления кровяного допинга называют «абсолютно нереальной».

«Вот немного о «допинговом салоне». Хотя эта цитата… На какой планете что-то из этого «абсолютно нереально»? Это то же самое кино, которое повторяется уже 20 лет. Меняется только масштаб, вид спорта и место. Кстати, интересно, что должен был показать его биопаспорт?» — написал Такер.

Этим же вопросом задаётся и Ник Батлер, коллега знаменитого Хайо Зеппельта по ARD: «Это показывает, что Международная федерация лыжного спорта должна всерьёз пересмотреть антидопинговую программу биологических паспортов, которая не ловит нарушителей».

«Вот так выглядит допинг. Позор тебе»

Отреагировала на скандал и вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд. Мы привыкли слышать от неё резкие и жёсткие высказывания в отношении российских допинговых историй, но в данном случае Линда – сама осторожность: «Тёмная тень над чемпионатом мира в Зеефельде. Поимка спортсменов с иглами в руках во время использования кровяного допинга потрясла нас всех. Полиция в очередной раз раскрывает преступление после получения информации от журналистов. Все спрашивают: что происходит за кулисами? Но это не только допинговое дело, это уголовное дело».

Ещё один лютый противник допинга канадский лыжник Алекс Харви, рьяно выступавший против участия россиян в Олимпиаде в Пхёнчхане, оказался более последовательным. «Вот так выглядит допинг. Позор тебе», — написал Харви, опубликовав видео задержания Хауке.

Норвежец бежит из сборной Австрии

Норвежскую прессу в первую очередь интересовала роль тренера сборной Австрии Тронна Нистада в этой дурно пахнущей истории. В интервью VG норвежский специалист предстал жертвой и намекнул, что австрийская федерация лыжных гонок не могла не знать о происходящем. При этом сам Нистад, естественно, пребывал в полном неведении, а потому как честный человек с «нулевой терпимостью к допингу» обязан покинуть свой пост.

«Я увидел доказательства того, что австрийские спортсмены употребляли допинг. Это значит, что я прекращаю сотрудничать с австрийской лыжной федерацией. У меня нет желания с ними работать, пока там есть люди, которые готовы пойти на такое», — негодует Нистад.

Кто о чём, а Самуэльссон – о России

Ну и, конечно, рассказ о реакции иностранцев на допинг-скандал в лыжах был бы неполным без комментария шведской звезды антидопинга (и иногда биатлона) Себастиана Самуэльссона. Он был бы не он, если бы даже в ситуации с задержанием австрийцев, эстонцев и казахстанцев не вспомнил бы про любимую Россию.

«Напоминание тем, кто утверждал, что полицейский рейд в Хохфильцене этой зимой был политически мотивирован. Австрийская полиция вновь произвела подобный рейд, но уже против спортсменов из своей страны. Никакой политической подоплёки не было тогда и сейчас нет. Печально, но хорошо, что мошенников ловят», — написал Самуэльссон.

Надо признать, в его словах есть логика. За исключением того, что у российских биатлонистов в Хохфильцене ничего не нашли, и никого не задержали.