Такого необычного состава на чемпионат мира по биатлону у России ещё не было. Особенно поражают воображение женщины. Почему?

Все, кто у нас есть. Отчаянный состав России на ЧМ по биатлону

«В СБР самый демократичный подход»

Помните, как начинался этот биатлонный сезон? С чистого листа, а именно с прозрачного отбора в основную сборную. Никакого блата, никаких людей, взятых за старые заслуги. Исключительно спортивный принцип. И этот отбор сработал. Особенно в женской части команды, которая подарила нам новые имена. Такие, как Маргарита Васильева и Евгения Павлова, ставшие потом ключевыми звеньями в победной эстафете в Оберхофе. Грандиозное достижение для нашего биатлона. Без всякого сарказма и преувеличений.

После этого что-то пошло не так. Спорный состав на заокеанские этапы, проблемы с визами, болезни спортсменов, история с допинг-тестами Васильевой, опоздание Гараничева. Всё это произошло в течение одного месяца и вернуло негатив. И вот, за несколько дней до старта чемпионата мира, мы не знали окончательный состав сборной России. При этом президент СБР Владимир Драчёв продолжал настаивать, что отходить от прозрачного отбора никто не собирается.



«Всё осталось, как договаривались. Честный прозрачный отбор по спортивному принципу. В СБР сейчас сейчас самый демократичный подход, мы стараемся рассмотреть всех биатлонистов и биатлонисток, за какой регион они выступали. У всех есть шанс проявить себя. Это было мое кредо – разорвать порочный круг устоявшегося несменяемого состава сборной. Некоторые люди уже карьеру завершили, а их продолжали возить по этапам».

Тренерский штаб назвал состав сборной России для участия в ЧМ по биатлону

Седьмой участник – мистер Х

И вот он, долгожданный состав. Начнём с мужской части. То, что на мировое первенство поедут Логинов и Гараничев, даже не обсуждалось. Даже с учётом того шоу, которое Евгений устроил в США, опоздав на старт. Любой специалист в трезвом уме понимал, что Гараничев – безальтернативная кандидатура. Тем более, что он к середине сезона набрал приличную форму.

Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев всё доказали на чемпионате Европы в Минске и подтвердили, что входят в топ-4 лучших биатлонистов страны. Эстафету на чемпионате мира без Малышко представить вообще невозможно. Потенциал Матвея высоко оценил Драчёв, назвав его, а не Гараничева, вторым номером сборной после Логинова на текущий момент.

По большому счёту, на этих четырёх фамилиях и держится мужской биатлон в России сейчас. На оставшиеся места претендентов было много. Выбор в пользу Александра Поварницына тоже понятен. Он хорошо показал себя в стрельбе на североамериканских этапах Кубка мира, хотя ход оставлял желать много лучшего. Но опять же при небогатом выборе это уже что-то.

Шестым участником в СБР решили взять Никиту Поршнева, который сначала пробежит на Универсиаде, а потом приедет в Эстерсунд. Правда, вероятность, что он выступит на чемпионате мира, мала. Судя по всему, молодого спортсмена везут на турнир авансом и на случай травм и болезней других парней. Седьмой биатлонист будет объявлен позже. И тут тоже очевидно, что кто бы это ни был, его повезут в качестве запасного.

Сборной России надо провалить чемпионат Европы. Так будет лучше Минимум подиумов и побед на ЧЕ 2019 в Минске — единственный шанс спасти чемпионат мира для нашего биатлона. Смешно, но это так.

Слепили из того, что было

В женской части, пожалуй, только одно имя не вызывало никаких сомнений на протяжении всего сезона – Екатерина Юрлова-Перхт. Единственная личная медаль России на Кубке мира, хорошее выступление на чемпионате Европы. Что ещё надо. Второй такой биатлонисткой могла бы стать Ирина Старых, но у неё обострилась проблема со спиной, из-за которой она не смогла полноценно выступить в Минске. Судя по всему, ситуация со здоровьем стала налаживаться, раз её взяли в Эстерсунд. Правда, непонятно, в какой форме Ирина туда придет.

Светлана Миронова – потенциально самая шустрая российская биатлонистка. В этом сезоне 25-летняя спортсменка показала, что способна качественно стрелять. По крайней мере, в спринте. А это уже шанс на высокое место при её скорости. Евгения Павлова отлично начала сезон, потом случился коллапс, когда она толком не могла даже ходить. Чемпионат Европы показал, что Женя потихоньку выбирается из кризиса, и её присутствие в сборной, конечно, оправдано.

Дальше сложнее. Стопроцентным кандидатом была Маргарита Васильева, отлично показавшая себя в США и Канаде, но история с пропущенными допинг-тестами изменила планы. В СБР опубликовали информацию, что Маргарита поедет на турнир, если избежит наказания. Безусловно, при удачном решении в её пользу Васильева поможет команде. Странно, что так долго тянули с кандидатурой Ульяны Кайшевой, которая, как и Васильева, отлично выступила в Северной Америке.

Приплыли. Неужели биатлонистка сборной России и правда пропускала допинг-тесты? Как бы это не стало началом конца российского биатлона. Да, опять.

Оставшиеся два места отдали Анастасии Морозовой и Ларисе Куклиной. От обеих девушек ждали результатов в Америке, но обе синхронно заболели, чем вызвали к себе много вопросов. Болельщики были особенно недовольны Куклиной, которая слишком много времени проводила в социальный сетях, но при этом пропускала гонку за гонкой. Но в очередной раз возвращаемся к тому, что на этом чемпионат мира выбирать состав приходилось из живых и полуживых спортсменов.