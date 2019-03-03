Вся Россия молилась за лыжника Большунова. А потом рыдала

Он не должен был бежать масс-старт, но пробежал и почти догнал наглого норвежца. Такого великого серебра у Саши ещё не было.

За золотом без Устюгова?

К хорошему привыкаешь быстро. Ещё перед Олимпиадой в Пхёнчхане любая награда сборной России по лыжным гонкам, ослабленной потерей лидеров, воспринималась с восторгом и восхищением. Олимпийские успехи наших ребят взвинтили ожидания болельщиков настолько, что в преддверии чемпионата мира в Зеефельде всерьёз пошли разговоры о борьбе с Норвегией за победу в общем зачёте. Впрочем, уже к середине австрийских соревнований стало ясно, что замахиваться на подвиг на пока рано.

Российские лыжники в каждой гонке пополняли коллекцию наград, но рассчитывать на лидерство в общем зачёте без единого золота просто невозможно. Последний шанс взять золото у сборной России был в заключительном и самом престижном виде программы – масс-старте на 50 км свободным стилем.

Оставалось надеяться, что в отсутствие Сергея Устюгова найдётся тот, кто осчастливит Россию и не позволит крутой сборной покинуть Зеефельд без золота.

Большунов путает карты

Состав нашей команды мог вызвать недоумение перед турниром, но не сейчас. Устюгов явно подошёл к главному старту не в лучших кондициях, а Большунов оставил почти все силы в предыдущих гонках. Тем не менее в последний момент Александр всё-таки заменил в стартовом протоколе Алексея Червоткина. Помимо Большунова биться с норвежцами были призваны герой Пхёнхчана Денис Спицов, Евгений Белов, а также главный козырь сборной России Андрей Мельниченко, который целенаправленно готовился к масс-старту.

Лыжный марафон – это отдельный вид спорта, где на первые 25 километров у всех его участников единственная задача не отстать и сберечь как можно больше сил на финишные километры. Бывают, конечно, смельчаки, пытающиеся убежать на первых кругах, но на этот раз обошлось без самоубийц. Мельниченко бежал во главе длиннющей группы рядом с Мартином Йонсрудом Сундбю, рядом же был и Большунов, а Белов предпочитал работать в нескольких секундах позади. После 10 километров тяжеловато приходилось Спицову, он поймал 20-секундное отставание, но при этом сохранял контакт с пелотоном.

Обманутые надежды. Россия побита Норвегией в эстафете, что вообще с Устюговым? И за эту команду наш иностранный тренер обещал всей стране золото? Да вы бредущего пешком Устюгова видели?! Посмотрите.

Норвежец уходит в отрыв

Следующие несколько кругов показали, что силы у Дениса есть. Он по-прежнему бежал за пределами первой тридцатки, но для стартовой половины марафона это нормально. Другие россияне предпочитали работать в голове группы, где также находились несколько норвежцев, немцем, финнов, а также француз Парисс и канадец Харви.

Вечно так продолжаться не могло, но всё же рывок ожидался чуть позже. Норвежец Ханс Кристер Холунд, едва миновав 20 километров, помчался так, что только пятки сверкали. Желающих поддержать порыв норвежского авантюриста не нашлось. Тем времен, менее чем за пять километров Холунд убежал ото всех на 40 секунд. Остальные же никуда не торопились. Среди преследователей в 15 секундах было больше 30 лыжников, включая всех четырёх россиян.

«Уважения к ним не осталось». Как Россию притянули к допинг-скандалу в лыжах Друг пойманного за переливанием крови лыжника «чуть не блеванул». Он в шоке. Значит, врут, что кровяной допинг в порядке вещей уже 20 лет?

Большунов кидается в погоню

Самые интересные события стремительно приближались, а Холунд и не думал сбавлять темп. На отметке в 30 км норвежец вёз основной группе больше минуты. Большунов и Мельниченко попытались включиться и не дать сенсационному скандинаву досрочно оформить победу, Белов и Спицов тоже были в деле. Перевес Холунда достиг апогея за 15 км до финиша, когда Большунов и другие проигрывали уже 1 минуту 20 секунд.

Однако уже следующая отсечка показала, что интригу в мужском марафоне рано хоронить. Возрождать её в одиночку кинулся Большунов. За 10 километров до финиша отставание Саши от Холунда вернулось в пределы минуты, а вот остальные отстали от россиянина на 15 секунд. Остальные на борьбу за бронзу явно согласны не были, но и форсировать события не хотели. Спицов, Мельниченко и Белов работали в плотной связке с Рёте, Сундбю, Крюгером, а заодно ещё с 23 лыжниками из разных стран.

Большунов замахнулся на чудо

«Большунов делал всё, чтобы не остаться с очередной серебряной медалью. Но Холунд выглядел мощно. Ничего не подсказывало, что норвежца вдруг «вырубит». «46, сзади 20», — кричали тренеры Большунов за 7,5 км до конца лыжного чемпионата мира. Александр, который был заявлен на гонку всего за несколько часов до её начала, молотил по трассе и с каждым отталкиванием выбирал у дерзкого лидера заветные крохи. Радовало, что подтянуться к россиянину преследователям не удавалось.

Самые огненные пять километров должны были ответить на вопрос, удастся ли российскому лыжнику отбить огромное отставание у лидировавшего в течение 25 километров Холунда. 37 секунд – много, но ведь ещё совсем недавно было больше минуты!

Давай, Саня, давай!

Молитвы Вяльбе не были услышаны

Ещё километр, и 10 секунд как не бывало. «Ты можешь, Саня!» — орали тренеры на трассе. Наверняка то же самое орали и миллионы болельщиков у телевизоров по всей России!

На последней отсечке перед финишем Большунов проигрывал 23 секунды. Холунду было чудовищно тяжело, но Большунов тоже не отдыхал предыдущие 47 километров, а работал изо всех сил и долго время тащил на себе группу.

На стадионе за Большунова молилась Елена Вяльбе, Саша отчаянно отталкивался и уже видел спину Холунда, но… Преимущество норвежца перестало уменьшаться. Неужели героические усилия нашего парня прошли даром? В плане борьбы за золото – да. Холунд стал чемпионом мира, а Большунов взял четвёртое серебро чемпионата планеты в Зеефельде.

В бронзовом финише Рюте обошёл Сундбю, но это уже никого не волновало. Вся Россия со слезами на глазах переживала за крутейшего Александра Большунова. Но скорее это были слёзы гордости, чем досады.

Большунову всего 22 года. Он ещё не раз сделает норвежцев и на чемпионатах мира, и на Олимпиадах. После этой гонки в этом вряд ли кто-то не сомневается.