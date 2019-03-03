«Ростов-Дон» победил черногорок в Лиге чемпионов. Это снова было жёстко!

До критического уровня жестокости и грубости в этот раз не дошло. Но можно смело сказать, что ростовчанки сами не дали себя обидеть.

Ждём «любезностей»?

«Ростов-Дон» в женской гандбольной Лиге чемпионов досадно упустил возможность взобраться на первое место в группе 1. Недавняя игра с французским «Метцем» за лидерство получилась невыразительной и закончилась болезненным поражением 18:26. Шанс занять первое место был упущен, а потому нужно было сражаться за сохранение второго. Биться нужно было с прямым конкурентом – «Будучностью» из Подгорицы, отстающей от «Ростова» всего на одно очко.

«Мы не слабее француженок». Чем поражение поможет «Ростову-Дон» в Лиге чемпионов Виктория Борщенко хочет взять реванш у «Меца». Она объяснила, зачем извиняется перед партнёрами и почему нельзя гладить черногорок.

Игра первого круга получилась жёсткой. Ростовчанки выиграли её со счётом 24:22, но настрадались от соперниц и арбитра, который не сумел погасить грубость гостей даже обильными удалениями. «Будучность» провела не в полном составе практически половину игры – 24 минуты.

В матче второго круга россиянки могли рассчитывать на то, что сопротивление команды из Черногории будет не таким ожесточённым. Дело в том, что из-за проблем со здоровьем игру пропускали лидеры «Будучности»: Милена Раичевич и Джурджина Яукович. У ростовской команды, напротив, состав пополнился Юлией Манагаровой, восстановившейся после перелома носа, а также Полиной Кузнецовой, наконец-то полностью готовой для Лиги чемпионов.

Мучения в атаке

Начало матча показало, что игра может получиться даже более трудной и упорной, чем в первом круге. Счёт был открыт лишь на пятой минуте встречи: Борщенко вывели на убойную позицию, и она расстреляла чужие ворота. «Будучность» же мучилась в атаке плоть до восьмой минуты, и смогла отличиться лишь с семи метров. До этого Маисса Пессоа демонстрировала высочайший класс игры в воротах и успела четырежды выручить «Ростов-Дон».



К 11-й минуте матча на табло были скромные 2:1 в пользу хозяек: «Будучность» забила один мяч, в большинстве. Вообще ростовчанки здорово оборонялись, и черногорки проводили свои атаки со скрипом, без скорости. Впрочем, у подопечных Мартина в атаке тоже не всё было гладко, и два быстрых отрыва в исполнении Бобровниковой и Кузнецовой были настоящим глотком свежего воздуха. Мяч, забитый Кристиной Кожокарь, позволил «Ростову-Дон» даже создать небольшой отрыв, но разыгравшаяся Нина Булатович тремя точными бросками счёт сравняла – 4:4.



Протоптав дорожку к воротам «Ростова» через левый край, черногорки продолжали ходить по ней снова и снова – 7:5. Ростовчанкам же потребовалось немало сил, чтобы преодолеть трудности в атаке, а следовательно, поднять кошмарный процент эффективности атак и сравнять счёт – 8:8.

Жёстко, местами грубо

Игра становилась всё более жёсткой, а местами даже грубой – «Будучность» действовала в своём привычном стиле. Однако судьи старались держать всё под контролем и черногорок наказывали. Что ещё важнее, наказывали их и игроки российской команды: на 28-й минуте встречи Виктория Борщенко точным броском с семи метров впервые за долгое время вернула «Ростову» лидерство в матче. Более того, первый тайм закончился с отрывом в два мяча: забила Бобровникова – 11:9.



Одно было плохо: за секунду до перерыва судьи убрали с площадки Анну Сень, так что стартовый отрезок второго тайма для ростовчанок мог выйти непростым. Однако «Ростов-Дон» не просто блестяще отзащищался, но и усилиями Полины Кузнецовой увеличил отрыв в счёте до трёх мячей. Но при этом потерял Макееву, получившую травму руку после жёсткого толчка от соперницы. Арбитры не усмотрели серьёзного нарушения, но Ксении потребовалась помощь врача.



«Будучность» набрала обороты в атаке и забила дважды, минимизировав отрыв. А «Ростов-Дон» активно задействовал Сень, и Анна с удовольствием терзала чужую оборону: в первый раз забила, во второй – нет, в третий – вынудила Булатович сфолить на удаление. Впрочем, выжать максимум из численного перевеса не удалось: как было один-два мяча отрыва, так и осталось.

Двойное удаление нипочём!

В середине второго тайма Амброс Мартин решил поменять вратаря – вместо Пессоа в рамку ворот вышла Мехдиева, сразу же записавшая на свой счёт сейв. Драган Аджич же повлиял на игру решительнее – взял тайм-аут. Но сразу же советы тренера «Будучности» его команде помогли плохо: Сень и Манагарова забивали, а Мехдиева не пропускала. Отрыв стал серьёзным – 18:14.



Казалось бы – доигрывайте спокойно и увозите из Черногории победу! Но лишь со стороны всё просто. «Будучность» завелась, пошла вперёд и преуспела, сократив отрыв до минимального. На 55-й минуте Мартину пришлось взять тайм-аут, чтобы успокоить команду. И всё получилось – Макеева буквально за минуту забила дважды, и счёт опять стал комфортным – 21:18.



Но даже в этой ситуации спокойно доиграть не получилось. За 20 секунд арбитр удалил сразу двух ростовчанок, и заставил всех понервничать. Всех, кроме Мехдиевой и Масловой. Первая стеной стояла на страже своих ворота, вторая успокоила «Будучность» голом при игре четыре на шесть. Ну а когда на площадку вернулись удалённые игроки ростовчанок, стало понятно, что победу российская команда уже не упустит. Итоговый счёт – 23:20. Есть важная победа!