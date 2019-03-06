Фуркад – монстр, Логинов – победитель. И вот таким будет ЧМ по биатлону?

Главные интриги чемпионата мира по биатлону. Про болезни для золота. И даже про победу Логинова. Не надо удивляться.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде наверняка подарит нам массу яростных сражений. Не только словесных на пресс-конференциях и в социальных сетях, но и самых настоящих на трассе. Фуркад, Бё или Логинов? Дальмайер, Дальмайер или Дальмайер? И это не единственные интриги предстоящего мирового первенства в Швеции.



Вот список самых завораживающих тем на ближайшие 11 дней.

Все, кто у нас есть. Отчаянный состав России на ЧМ по биатлону Такого необычного состава на чемпионат мира по биатлону у России ещё не было. Особенно поражают воображение женщины. Почему?

Почему Фуркад вернётся и победит

Удивительно, но мы не видели Мартена в официальных соревнованиях с конца января, то есть уже полтора месяца. Француз пропустил североамериканские этапы Кубка мира и чемпионат Европы в Минске. И даже успел чем-то переболеть. А если вспомнить, как печально выглядел Фуркад в некоторых гонках, когда его обгоняли все кому не лень, не верится в его чудесное возрождение.

Но причины на триумфальное возвращение есть. Во-первых, Мартен обладает слишком большим опытом, чтобы не суметь вывести себя на один пик в сезоне. Большего и не надо. Во-вторых, отсутствие стартов пойдёт ему на пользу. Вспомните, как грамотно чередовал гонки и паузы Уле-Эйнар Бьорндален, когда ему перевалило за 30. Фуркад не раз признавался, что многому научился у великого норвежца. Думается, что и этому тоже.

В-третьих, болезни перед крупными стартами порой имеют положительные моменты. Сложно объяснимые, но положительные. Некоторые в биатлонной семье даже шутят, что болезнь перед главным турниром – это к победе.

В-четвёртых, в предсезонке Мартен выигрывал у всех партнёров по сборной Франции. Которые, к слову, очень сильны в этом сезоне. Если он был сильнее их тогда, значит знает, как сделать это снова.

И всё-таки Фуркад! Новое поражение Логинова стало роковым Александр Логинов провёл ещё одну неудачную гонку. И на сей раз Мартен Фуркад опередил россиянина в общем зачёте Кубка мира.

Почему Логинов выиграет гонку и удержится в топ-3

Россиянин ворвался в элиту Кубка мира в этом сезоне и заслужил свою первую личную победу в январе. Из-за неразберихи (намеренной или случайной) в СБР Александр пропустил чемпионат Европы в Минске. Но в этом случае это как раз должно сыграть в пользу биатлониста, который и так стартовал везде и всегда.



Одну гонку на чемпионате мира Логинов способен выиграть. Я ставлю на пасьют, где россиянин традиционно хорош. Несколько прорывов в его исполнении в этом сезоне были просто выдающимися. В целом жду уверенного выступления от Саши, который имеет возможность удержаться в топ-3 Кубка мира по итогам сезона. Если подтвердится прогноз с возвращением Фуркада, то второе место может от него убежать, но третье – вряд ли.

Так и угробить можно! Логинову больше не надо бежать в США Россияне не справились с американской высотой и провалили спринт. А Йоханнес Бё наконец-то позволил выиграть кому-то другому.

Почему Йоханнес не совладает с нервами

А как же Йоханнес Бё, спросите вы? Нет, большой катастрофы с ним не случится в Эстерсунде, но и выиграть всё подряд он, вероятно, не сможет. Первые признаки сбоев появились на этапе в Америке и доказали, что Йоханнес – всё тот же весёлый парень, который способен в хороший день всех разорвать в клочья, а в другой — настрелять четыре промаха на «стойке». Чемпионат мира – особое событие, где далеко не всегда выигрывают те, кто был лучше на протяжении большей части сезона.

Главный соперник Логинова использует грелки во время гонки. Это как вообще? Ему разрешили, потому что в Канаде холодно. Фуркад вообще вставляет грелку в рот. А вот болельщиков на биатлон там набирают по объявлению.

Почему Дальмайер непобедима

Здесь даже не надо гадать и расписывать какие-то варианты. Мы слишком много раз всё это уже проходили. Лаура Дальмайер пропускает гонки перед чемпионатом мира, испытываем недомогание, а потом выходит и делает своё дело. И делает его образцово. Чемпионат мира в Хохфильцене 2017 года – яркое тому подтверждение. Четыре золотые и одна серебряная медаль в пяти гонках турнирах. О чём тут ещё говорить.



Немка регулярно проделывает этот финт и всякий раз выходит победителем. Она падает в обморок после спринта в Италии в этом году, а на следующий день становится второй в пасьюте. А ещё через день выигрывает масс-старт. Феноменальное восстановление позволит ей и в Эстерсунде доминировать на протяжении всего чемпионата.

Вопрос этапа. Кто не верил, не верит и не будет верить Дальмайер? «Здравствуйте, я – Лаура, и я никогда не была терапевтическим исключением». Этих слов ждут от удивительной немецкой биатлонистки. Дождутся?

Почему Россия возьмёт медали в эстафетах

Их будет целых четыре, и шансы у нас есть во всех. Смотрите сами. В одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы зажгли Евгения Павлова и Дмитрий Малышко. В нормальной форме (физической, а не той, что с розовыми вставками) — это претенденты на медаль. Как вообще Малышко в эстафете может быть без медали? Такого не бывает. В смешанной шансы есть, если тренерский штаб рискнёт поставить максимально боевой состав, а это Гараничев-Логинов-Юрлова-Миронова/Старых.

Начало чудесного возвращения. Победа Малышко и Павловой — это больше, чем золото Всего месяц назад Женя не могла ходить, а теперь она чемпионка Европы. Малышко и вовсе прекрасен. И это ещё Логинова не пустили на гонку.

В своей предыдущей статье я предположил, что женская сборная России может не собрать состав на эстафету. Всё так. А может и выиграть медали. В нашем биатлоне пан или пропал. Всё будет зависеть исключительно от физического состояния спортсменок. Старых, Морозова, Куклина, Павлова испытывали проблемы со здоровьем. Если они решены, будет медаль. Если нет, дай бог набрать четвёрку.



А мужики просто выйдут и сделают дело. Мы знаем, что они умеют. Когда перед чемпионатом мира по футболу я писал, что Россия дойдёт минимум до четвертьфинала, меня признали сумасшедшим. С радостью приму такой же диагноз ради медалей парней и девчонок в Эстерсунде.