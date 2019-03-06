Бразильский фигурист опозорил спорт и Универсиаду. Или он молодец?

Это было худшее выступление в истории настоящего фигурного катания. Смотрите сами. А вы бы нашли в себе силы на такое?

Спортсменом быть не обязательно

Универсиада – едва ли не самый странный крупный турнир из тех, что существуют в мировом спорте. Размах – поистине олимпийского масштаба: новые спортивные объекты, десятки медалей, сотни участников, тысячи зрителей, миллионы вложенных средств – всё по-взрослому.

Вот только спортивная борьба на аренах зачастую выходит странной. Если для отбора на чемпионат мира или Олимпиаду, нужно упорно сражаться за места и рейтинговые очки на квалификационных турнирах, то чтобы поехать на Универсиаду подчас достаточно показать студенческий билет и оплатить поездку на турнир и аккредитационный сбор.

Ах да, желательно ещё быть спортсменом. Но это требование не является обязательным.

Именно поэтому Россия так легко укатывает всех соперников в красноярский снег и лёд. За нашу команду выступают преимущественно профессионалы, который учатся (иногда числятся, но так тоже можно) в университетах, а соперники – в основном любители, для которых спорт – хобби. Они кайфуют от происходящего, не обращая внимания на результат. Странные люди, да?

Как бразилец всех поразил

Мужское фигурное катание подарило ярчайший пример.

Короткую программу выиграл фигурист Максим Ковтун, набравший 91,74 балла. Максим – четырёхкратный чемпион России, трёхкратный призёр чемпионатов Европы, участник пяти чемпионатов мира. На Универсиаде он рассчитывает только на золотую награду.

Ковтун лидирует после короткой программы на Универсиаде-2019, Лазукин – третий

На другом конце протокола – бразилец Лаерте Руан де Оливейра де Лима. Фигурным катанием он занимается полтора года. Деньги на поездку в Красноярск ему собрали бразильские поклонники фигурного катания (есть и такие!), и он показал крайне низкий результат – 12,41 балла.

Бразильский фигурист признался, что ему было сложно состязаться с более опытными соперниками, однако он рад, что получил такой опыт на «потрясающем, огромном катке».

Лаерте Руан де Оливейра сумел исполнить аксель в полтора оборота и сальхов в один оборот. Техническая оценка составила 1,75 балла, зато за компоненты он получил сразу 10,70.

У вас есть возможность насладиться его выступлением.

Не худший в мире

Стоит отметить, что формально де Лима – не худший фигурист в истории. Этот титул вот уже два года как принадлежит юноше по имени Кришна Элури из Индии. Будучи 14-летним парнишкой, он выступал на этапе юниорского Гран-при в Барселоне и показал потрясающий результат: 3,02 – в короткой программе, 10,07 – в произвольной. И то, и другое – конечно, мировые антирекорды, зарегистрированные на соревнованиях, проходящих под контролем ISU.

Итак, де Лима не худший фигурист в мире. Но главный вопрос остаётся: подобное выступление – это настоящий позор или в каком-то смысле даже проявление смелости?

Учитывая, что сам спортсмен на оценки реагировал позитивно (ждал меньшего?) и очевидно получал удовольствие от всего вокруг, его вполне можно считать героем. В конце концов, он не нарушал никаких правил, не искал лазеек, не хитрил, а просто приехал, чтобы принять участие в большом празднике спорта для студентов. Для Игр главное ведь – не победа, помните?

В произвольной программе он выступать уже не будет, за высокие места будут сражаться те, для кого тройные прыжки – это не сон, а каждодневная реальность. А бразилец скоро поедет домой, сохранив тёплые воспоминания о Красноярске и России в целом.

И мы тоже его запомним. Без таких людей любые Игры будут намного скучнее.