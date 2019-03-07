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Биатлон, чемпионат мира 2019, Эстерсунд: 7 марта — трансляция

Александр Логинов, сборная России по биатлону
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Чемпионат мира по биатлону. Эстерсунд. Смешанная эстафета. LIVE
Все события 7 марта на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / ЧМ по биатлону 2019

ГОНКИ ДНЯ:
*** 18:15 мск. ОНЛАЙН смешанной эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 2019

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь чемпионата мира по биатлону 2019

8:30. Здравствуйте, дорогие поклонники биатлона! Вот и наступил долгожданный день — в Эстерсунде стартует чемпионат мира по биатлону — 2019. Швеция примет чемпионат планеты по биатлону в пятый раз в истории, и в третий раз местом проведения соревнований станет Эстерсунд. Откроет программу главного старта сезона смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Сборная России в этом виде будет представлена Евгенией Павловой, Екатериной Юрловой-Перхт, Дмитрием Малышко и Александром Логиновым. Отметим, что практически все ведущие сборные выставили на эту гонку оптимальные составы, поэтому конкуренция обещает быть жёсткой. Болейте за российских биатлонистов, а наша прямая текстовая трансляция поможет вам оставаться в курсе всего, что окружает чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде. Оставайтесь с нами и следите за онлайном дня. Будет интересно!

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