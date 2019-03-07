Логинову не место среди сильнейших. Неужели вы с этим не согласны?

Чемпионат мира по биатлону – вот он, дождались. Нас ждут 11 дней большого, даже огромного биатлона. 12 гонок с участием всех сильнейших. И ждёт нас сборная России – многострадальная, непонятная, валидольная. Но всё-таки она – наша.



И сегодня в традиционной рубрике «Чемпионата» под названием «Вечер биатлона» мы не менее традиционно задаём два важнейших вопроса. Первый – про российские медали. Второй – про российского лидера. Вам нужно лишь сделать правильный выбор, но будьте внимательнее – второго шанса не будет.



Итак, первый вопрос – сколько медалей завоюет сборная России на чемпионате мира по биатлону — 2019? Мы считаем, что несколько, но побед российским болельщикам дождаться не суждено.



А вы как думаете?

Второй вопрос – про лидера сборной России Александра Логинова. Перед стартом чемпионата мира он находится на втором месте в общем зачёте Кубка мира, однако преимущество россиянина над французом Детьё составляет всего 9 очков, а над идущим четвёртым ещё одним французом Фийоном Майе – 49 очков. В зачёт Кубка мира пойдут четыре личные гонки, на которых максимально можно набрать 240 очков.



Мы уверены, что Логинов по итогам ЧМ не только не сможет остаться вторым, но и вообще выпадет из топ-3.



А какой вариант ближе вам?