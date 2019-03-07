У нас всего одна богиня. Как Россия загрустила в первой же гонке чемпионата мира

У сборной России в смешанной эстафете был один блестящий этап. Логинов к нему отношения не имеет. И к медали пока тоже.

Разве что очень низкие шансы

Круто ведь, когда сборная России в первой же гонке чемпионата мира по биатлону считается претендентом на медаль?

Круто, да. Почему только – непонятно. Ведь кто только не говорил, что именно смешанная эстафета является чуть ли не главной нашей возможностью не остаться на ЧМ 2019 без наград. Многие эксперты заявляли это с максимально умным видом. Но почему? Почему??

Логинову не место среди сильнейших. Неужели вы с этим не согласны? Россия на чемпионате мира по биатлону назавоёвывает медалей. Логинова вышвырнут из первой тройки общего зачёта. Не согласны? Выбирайте сами!

Все сборные выставили свои максимальные составы. Одного взгляда на заявочные списки хватало, чтобы прийти в ужас – Детьё и Фуркад, Дальмайер и Долль, Экхофф и Бё, Витоцци и Вирер, злобные и готовые на всё шведы. А у нас – Павлова, Малышко… Ээх. И какие тут медальные шансы? Разве что очень низкие.

Без вариантов

За пару часов до гонки потерю понесла Германия – Дальмайер заболела (вот же неожиданность). Этому известию наверняка обрадовались все – ну кому охота иметь дело с вечно больной биатлонисткой? Ну и мы тоже обрадовались – теперь медали стали гораздо ближе. Шутка, конечно, не гораздо. Но ближе, да.



Итак – Павлова, Юрлова, Малышко, Логинов. Других вариантов у тренерского штаба сборной России, наверное, и не было. Малышко получил себе в соперники по этапу младшего Бё, Логинов – такого же младшего Фуркада. Первое конкретно удручало, второе немного заводило. Они, наконец, встретились на одном этапе, вот только не факт, что встретились бы на лыжне. А нам хотелось – борьбы, толчков, наездов, побегов с подиума.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде обязан был начаться весело.

А мы-то надеялись…

Иии… поехали. Кто-то побыстрее, а Павлова – не спеша. К первому рубежу она проигрывала лидирующей итальянке Витоцции 7 секунд. Ясно, что мерять нужно было по стрельбе. А там Евгения все попала, хотя и тут никуда не спешила. На выходе шестое



место и 16 секунд отставания от Италии. А ведь мы как-то надеялись, что на первом этапе все едут вместе…

К «стойке» отставание России от лидера составляло уже почти 25 секунд. После стрельбища и одного промаха оно увеличилось ещё на 15 секунд. Правда, от третьего места Павлову отделяло лишь 18 секунд, но ведь и до финиша было ещё целых два километра…

Почти богиня

Павлова погибла раньше. Погибла настолько, что Юрлова отправилась в гонку даже не через минуту после лидирующей Италии. Позже. Собственно, на этом России можно было спокойно закончить смешанную эстафету и беречь силы для будущих побед. Но это же не в русском духе, так что Юрловой деваться было некуда, и она просто рванула вперёд.



Рывок помог Кате отыграть десять секунд к «лёжке» и не помешал быстро закрыть все мишени. И вот Россия уже седьмая, да и до третьего места всего полминуты. И господи, благослови Юрлову! Она ко второму рубежу ничего никому не проиграла, а там стреляла лучше всех и вышла на пятое место. До лидирующей Вирер оставалось всего 22 секунды, и сколько бы на последнем круге не проиграла Катя, она всё равно уже была почти богиней.

Эх, Малышко…

Проиграла Юрлова-Перхт всего 10 секунд, и пятое место сохранила. Раньше Малышко в гонку ушли Бё, Хофер, Пайффер и Нелин, спину шведа россиянин почти видел. Проблема была в том, что Бё тем взвинтил, немцу и итальянцу пришлось его поддержать, и вот эта троица начала от шведа и россиянина укатывать. Вместе с ними укатывала и наша потенциальная медаль.



«Лёжку» Малышко прошёл с одним промахом, зато опередил дважды промазавшего шведа. Россия выехала на четвёртое место, но до третьего все равно оставалось полминуты. И Хофер всё сделал для Малышко – промазал три раза. Вот оно счастье – попадай, догоняй. Но Малышко сначала допустил один промах, а потом ещё два – пока «добивал». Эх, Дима…

Догонять, догонять

Мы не знаем, что было бы, если бы Малышко попал. Зато точно известно, что Логинов ушёл на свой четвёртый этап пятым. Про золото или серебро уже никто не думал – даже до Германии было чуть ли не полторы минуты. Мечтать можно было лишь о бронзе. И об отыгрыше у Италии сорока секунд.

Крчмар и Самуэльссон вцепились в Логинова и поехали догонять Виндиша. Итальянец ехал вообще один, в этом смысле ему было тяжелее всех. Но он свое преимущество удерживал. Тем временем, Кристиансен и Долль успешно справились с «лёжкой», так что с первым и вторым местом в этой гонке всё было ясно.

Не медаль

А вот с третьим – ничего ясно не было. Кроме одного – его не займёт Россия. Логинов промазал два раза и переехал на шестое место. Опередить трёх человек и отыграть 42 секунды за оставшиеся два круга? Пожалуйста, но только не сегодня.



Норвегия выиграла гонку. Германия – вторая. Итальянец снова подарил всем надежду на «стойке», но закрыл мишени восемью выстрелами и спокойно поехал завоёвывать бронзу.



Россия – четвёртая. Хотя бы Самуэльссона Логинов опередил. Жаль, что медали нам это не принесло.