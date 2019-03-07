«Обвинения в допинге? Это ложь и фейк. За такую информацию надо наказывать!»

Сборная России провела хорошую гонку и боролась за медаль в смешанной эстафете. Однако спортивная тема опять была не единственной. На днях появилась информация, что у Дмитрия Малышко и Евгения Гараничева могут быть проблемы из-за данных московской лаборатории. Малышко был крайне категоричен в беседе с журналистами и призвал наказывать СМИ за дачу ложных показаний.

У нас всего одна богиня. Как Россия загрустила в первой же гонке чемпионата мира У сборной России в смешанной эстафете был один блестящий этап. Логинов к нему отношения не имеет. И к медали пока тоже.

— Дмитрий, можно ли было добиться лучшего результата сегодня?

— Конечно, можно было бы избежать использования двух дополнительных патронов. Сегодня вроде и хорошая гонка с одной стороны. С другой стороны, от этого ещё обиднее занимать четвёртое место, понимая, что были способны на большее.



— На третьем круге вы прошли здорово. Довольны лыжным ходом?

— Не скажу, что было идеально. Погода была тяжёлой, трудное скольжение. Я видел, что впереди шведу и чеху непросто давались движения. Когда видел, то понимал, что можно держать скорость. Доволен тем, что в таких условиях смог поработать до конца. Но у меня и Саши Логинова сегодня был залёт по дополнительным патронам. Каждый потратил минимум на 15 секунд больше, и, возможно, этих секунд и не хватило до медали.



— Готовились к тяжёлому снегу?

— Мы готовились в Санкт-Петербурге, где были похожие погодные условия. Так что этот снег стал нам скорее плюсом. Вчера был практически гололёд, и я чувствовал, что мышцы к такому не готовы.

Деревянные вы наши. Сборной России по биатлону снова что-то помешало У сборной России было всё, чтобы с ходу взять медаль на чемпионате мира, но не вышло. Ну ничего, чемпионат длинный, всё ещё будет. Или нет?

— Неприятный вопрос. В СМИ появилась информация, что вас и Евгения Гараничева подозревают в использовании допинга. Что вы об этом знаете?

— Конечно, мы в курсе происходящего. Я отнёсся к этому как к шутке. Уже привыкли, что перед чемпионатами мира нас радуют такими новостями. Как правило это всё оказывается ложью и фейком. И тут очередная непонятная информация, которая ничем не подтверждена. Обидно за то, что этим никто не занимается. СМИ смотрят друг на друга. Если никто не будет нести наказание за дачу ложной информации, мы и завтра будем просыпаться с новостями подобного рода. Конечно, надо наказывать. Считаю, что спортсменов надо защищать. Этим должны заниматься высшие органы в спорте и СБР в частности.

— С какими мыслями смотрели новости с чемпионата мира по лыжным гонкам, где сразу несколько атлетов поймали на допинге?

— Новость, конечно, нашумевшая. Понятно, что знаю подробности этого дела. Ничего удивительного в этом нет. Это большой спорт, где постоянно кто-то попадается. Даже не знаю, что сказать. Просто надеюсь, что этого будет меньше.



— Вернёмся к спортивной части. Перед чемпионатом мира вы говорили, что надо сократить отставание от лидеров вдвое, чтобы бороться за медали. Удалось этого добиться?

— Тяжело судить по первой гонке. В эстафете всё больше зависит от стрельбы, но для такой плохой погоды скажу, что результатом доволен. С Йоханнесом ногами тяжело бороться. Многие лидеры заявились сегодня именно на третий этап. Здорово, что удалось проработаться. Хочется выйти на спринт уже в хорошем состоянии.

Все, кто у нас есть. Отчаянный состав России на ЧМ по биатлону Такого необычного состава на чемпионат мира по биатлону у России ещё не было. Особенно поражают воображение женщины. Почему?

— Есть ли планы по гонкам, которые вы планируете пропускать?

— Да, планируем с тренерами пропустить индивидуальную гонку, потому что сюда приедут молодые спортсмены, которым надо дать шанс проявить себя. Всю программу бежать не так просто, тем более 20 км.



— Вы сказали, что дорога в Эстерсунд была долгой и непростой. Почему так?

— Мы летели Питер-Москва-Стокгольм-Эстерсунд. Три пересадки. В Москве была короткая пересадка, и мы чуть не опоздали на самолёт из-за снегопада в Питере. Но понятно, что когда у тебя три пересадки, без форс-мажора сложно обойтись. У нас всегда либо пропадают вещи, либо не регистрируют оружие. И ещё хотелось бы прилететь на день раньше, чтобы было больше времени на восстановление.