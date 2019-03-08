Чемпионат мира по биатлону. Эстерсунд. Женский спринт. LIVE

Все события 8 марта на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. Новости, важные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.

ГОНКИ ДНЯ:

*** 18:15 мск. ОНЛАЙН женской спринтерской гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 2019



Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь чемпионата мира по биатлону 2019

ОНЛАЙН ДНЯ

7:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. В Эстерсунде продолжается чемпионат мира по биатлону — 2019. Сегодня, 8 марта, в расписании чемпионата мира значится женская спринтерская гонка, которая начнётся в 18:15 мск. Накануне завершилась смешанная эстафета, в которой сборная России заняла самое обидное четвёртое место. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня чемпионата мира, мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Оставайтесь с нами и не пропустите ничего!