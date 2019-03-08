«Эти полтора человека, которые меня люто ненавидят, опять смотрели мой репортаж»

Дмитрий Губерниев сделал яркое признание. Оказывается, известный спортивный комментатор – народный каблук Российской Федерации. И от осознания этого у него спёрло дыхание.

Очередная публикация в рубрике «Вы уху ели?!» разрывает шаблоны и объясняет, почему лыжи – это «Барселона», а биатлон – это льежский «Стандард».

В США считают Губерниева легендарным. А он готов уйти в управдомы. Когда?! Есть всего одно условие. А пока Дмитрий считает пенсии американцев, любит США, но отказывается развивать их биатлон за счёт России.

«Юрлова готова к чемпионату мира»

Я рассчитывал на бронзу ещё до старта. Хочу сказать, что команда не подвела. Нужно было сделать свою работу. Чуть-чуть не хватило Павловой. Даже не чуть-чуть. Когда мы проигрываем минуту на первом этапе, великолепная Юрлова потом отыгрывает половину. Женя стреляла блестяще, но бежала не очень здорово. А вот Катя отыграла 30 секунд у Тириль и Доротеи. На это способен только человек, который готов к чемпионату мира. По Малышко и Логинову – им надо их стрелковые кондиции претворить в жизнь. Тем более что Виндиш давал шанс.



Но мы видим, как много сборных оказалось за бортом. Поэтому я не буду сейчас посыпать голову пеплом. Мы показали весьма достойный результат для начала чемпионата. Я с нетерпением жду спринта. Хочу посмотреть на Юрлову в этой гонке. Конечно, спринт – это не совсем наша история. Но будет хорошее сражение.

Чемпион, ну поделись деньгами! Губерниев бы точно поделился Да что же вы, российские спортсмены, договориться не могли? Никогда такого у нас не было, и вот… опять не было. Дмитрий Губерниев негодует.

«Лыжи и биатлон – это как «Барселона» и льежский «Стандард»

Ещё раз хочу подчеркнуть, что некорректно сравнивать две команды – в лыжных гонках и биатлоне. В лыжах мы расстраиваемся от серебра. Понятно, что команды отличаются. Это как «Барселона» и льежский «Стандард». Разные истории. Но и спрос разный. Так что четвёртое место в биатлоне – это предтеча медали. Уверен, что мы не уедем без наград с этого чемпионата. Первая гонка была отличной.

Где я жду медалей? Прямо с сегодняшнего дня. А чего откладывать? Я жду медалей в каждой гонке. Иначе какой смысл вообще поддерживать и верить в российский спорт. То же самое касается и спортсменов. Женя Павлова жаловалась на лыжи, но я не сторонник пенять исключительно на сервис. Лучшая смазка – это ноль на рубеже.



Потенциал команды очевиден. Мы будем бороться. Я очень верю в эту сборную.

«Пихлер – тиран»

Доволен ли я организацией турнира в Эстерсунде? Я был в восторге от церемонии открытия. Вот что значит любить свой город и поддерживать свою страну! Там был умопомрачительный шведский хор. Я сейчас подошёл к руководителю оргкомитета, представился и сказал, что в восхищении от увиденного. Он сказал, что понял, что я тот самый человек, который кидал металлические позы и сильно его поддерживал. Если говорить серьёзно, я люблю Эстерсунд. И люблю больше весенний Эстерсунд, чем декабрьский. Мне нравится одна улица, по которой я вечно хожу туда-обратно. Прекрасный город, замечательные люди. Я как человек мира знаю здесь многих.



Сборная Швеции только меня разочаровала. По-моему, Вольфганг Пихлер перегрузил их, тяжеловато они выглядели. По движениям у Ханны Эберг первый круг получился нормальным, а дальше было тяжело. Она у шведок как лакмусовая бумага. Посмотрим, что будет дальше. Вольфганг – тиран. Вспомните, как он тиранил жену и детей. Как он тиранит сборную сейчас, не выпускает сборную из отеля и запрещает использовать социальные сети.

«Все 1,5 человека, которые меня ненавидят...»

Если говорить серьёзно про социальные сети, то ограничить себя спортсмен должен сам. Мы живём в XXI веке. Странно, что тренер может взять и что-то запретить. Никита Крюков мне рассказывал, что когда он приезжал на соревнования, то наступал момент полной концентрации. С другой стороны, надо и отвлечься. Сейчас уже спортсмены не читают книги и не играют в нарды. Есть социальные сети.



Но реагировать на них очень умозрительно. Как это делаю я, например. Я читаю комментарии и радуюсь, когда меня поддерживает огромное количество людей. Все те полтора человека, которые меня люто ненавидят, всё равно усиленно смотрят мои репортажи. Это огромный кайф для меня!

«Я избаловал биатлонистов. Всё, лафа закончилась». Губерниев молчать не хочет Граждане России на свои налоги содержат лыжную сборную. Разве Вяльбе или кто угодно может помешать народу увидеть своих героев? Это же бред!

«Я – народный каблук РФ»

Сегодня прекрасный праздник – 8 марта! Прекрасно, когда в такой день бегут наши женщины. Хочу сказать как народный каблук Российской Федерации: я преклоняюсь перед нашими женщинами. Я больше люблю женский спорт, чем мужской. Мне вообще больше нравятся женщины как люди.

Представляете, когда мы обнимаем женщин, а женщины обнимают нас. Это чудовищно, как можно нас таких обнимать. Нам в этом смысле больше повезло, поэтому мы делаем всё для женщин. Дорогие мои женщины, я вас бесконечно люблю. Вы мои навеки. Я ощущаю ваш каблук на кадыке, это спёртое дыхание!

Я считаю, что женщина – это не просто друг человека, а это и есть человек (широко улыбаюсь)!