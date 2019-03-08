«Если выигрываешь – значит, допингист». Немецкий биатлон отмазывается от допинга

«Отнёсся к этому, как к шутке»

Два дня назад, прямо перед стартом чемпионата мира по биатлону, появилась информация, которая заставила российских болельщиков содрогнуться. Якобы в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной недавно специалистам ВАДА, может содержаться информация, бросающая тень на двух ведущих спортсменов мужской сборной России – Дмитрия Малышко и Евгения Гараничева, пропустивших Олимпиаду в Пхёнчхане без объяснения причин. Причём если только на двух – это ещё оптимистичный сценарий. В худшем случае проблемы могут затронуть до семи человек из состава, который приехал в Эстерсунд.



Неужели допинговая шарманка вновь заиграла ту же самую мелодию?



Сразу стоит сказать, что мы не будем судить о степени правдивости этой информации. Кто же знает, какие данные на самом деле получило ВАДА, и как оно их использует.

В СБР уверены, что все эти подозрения – чепуха. Об этом свидетельствует и то, что Малышко вышел на старт в первой же гонке чемпионата мира – смешанной эстафете, и слова президента федерации Владимира Драчёва, который назвал эту новость фейком: «Разбираемся, кто вбросил эту информацию. Нет подтверждающих данных, IBU тоже не подтверждает».

Драчёв опроверг возможный недопуск российских биатлонистов к чемпионату мира

Сами спортсмены к этому тоже отнеслись категорично. «Никакого отстранения нет!» – коротко написал в своём «инстаграме» Евгений Гараничев. «Я отнёсся к этому как у шутке. Уже привыкли, что перед чемпионатами мира нас радуют такими новостями», – отметил Дмитрий Малышко.



Интересно, если эти подозрения – действительно чья-то выдумка, то зачем они были выброшены в информационное пространство? Явно не для западного читателя, потому что за рубежом тему Гараничева, Малышко и московской лаборатории просто не заметили и не подхватили.



Выходит, это либо правда, либо попытка выбить российских спортсменов из равновесия перед чемпионатом мира. Лучше, конечно, второе. Хотя, честно говоря, было бы кого выбивать.

Настоящая пощёчина, Арнд?

У немцев ситуация иная. В текущем сезоне сборная Германии не блистает, однако награды в Кубке мира собирает регулярно, да и на чемпионате мира планирует собрать большой медальный урожай. Однако после недавнего скандала в лыжных гонках, где всем заправлял немецкий доктор Шмидт, биатлонистов терзают вопросами не о спорте, а о чистоте немецкого биатлона.

Коварный доктор подставил всю Европу. Грандиозный допинговый скандал в Австрии Тайная лаборатория в Германии. Кровь переливают в Австрии. Замешаны десятки спортсменов. А про проблемы Швеции помните? Чистая Европа, ау!

«Мы делаем всё возможное, регулярно проходим допинг-тестирование. И я даже не знаю, как зовут того доктора из Эрфурта, мы с ним не знакомы. Наша команда чиста, мы не имеем никакого отношения к недавнему допинг-скандалу», – оправдывалась Лаура Дальмайер.

Арнд Пайффер высказался на эту тему гораздо ярче: «Не все католические священники – педофилы лишь потому, что у католической церкви есть проблемы с этим. Люди верят, что в спорте все применяют допинг. Спортсмен никогда не будет хорошим: показываешь плохой результат – значит, мало тренируешься, а выигрываешь – значит, ты допингист. Я могу говорить только про биатлон, и здесь немцы сильны, так что выигрывать можно и без допинга».

Прежде чем перейти к следующему абзацу, перечитайте слова Пайффера. Обдумайте их.



А дальше – цитата Арнда от 7 февраля 2018 года. Год назад Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов (например, Легкова или Третьякова), которые ранее по решению МОК были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, несмотря на то, что их никто и никогда не уличал в нарушении антидопинговых правил.



«Легков и Третьяков после решения CAS могут вновь стать олимпийскими чемпионами. Это фарс. Это настоящая пощёчина. Я очень обеспокоен этой проблемой. Россияне в прошлом уже привлекали к себе внимание из-за допинговой проблемы, даже в биатлоне».

Пайффер: Легков и Третьяков вновь могут стать чемпионами ОИ. Это фарс

А теперь замените «россияне» на «немцы» и вспомните про «ошибку молодости» Денизе Херрман, которая выступает в одной сборной с Пайффером и хочет стать чемпионом мира.



Выводы сделайте сами.



Кстати, интересно, по-прежнему ли Арнд считает всё происходящее фарсом? И готов ли он сам к профилактическому отстранению во имя чистоты немецкого и мирового спорта?