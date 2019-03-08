Попасть несчастный выстрел. Россия опять в миллиметрах от медали

Вот оно, наше любимое – ах, если бы не этот несчастный промах. Юрлова могла завоевать медаль чемпионата мира, но помешало известно что.

Смысл в никчёмной гонке

Женский спринт – самая бессмысленная гонка чемпионата мира для России. Самая безнадёжная и беспощадная. Та самая гонка, которую обычно хочется побыстрее забыть. Ещё вчера она и была таковой, но все переменилось в одно мгновение. Точнее – в один этап смешанной эстафеты.

Екатерина Юрлова-Перхт на этом этапе была великолепна. Настолько, что даже не сразу верилось в происходящее. Она прекрасно стреляла, быстро бежала и ногами уделала многих лидеров и фаворитов. Никогда такого не было, и вот теперь было.

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После такого выступления Кати большинство экспертов возбуждённо заголосило о прекрасной форме, российском спасении и даже шансах на медаль уже в спринте.



Вот так никчемная для России гонка внезапно обрела смысл.

Либо ветер, либо снег

Помимо Юрловой на старт у нас вышли Ирина Старых, Светлана Миронова и Евгения Павлова. Первой в гонку уходила Старых, у нее был шестой номер. Потом стартовала Миронова, а Юрлова, как и практически все фавориты, предпочла начинать спринт в серединке. В непосредственной близости от Кати старт брали Кузьмина, Мякяряйнен, Хильдебранд, Дальмайер – хорошая компания.



В Эстерсунде, как известно, либо идёт снег, либо дует ветер. Женскому спринту выпал ветер, потому что снег, безостановочно валивший чуть ли не трое последних суток, прямо перед гонкой закончился. Старых начала спринт плохо: 30 секунд проигрыша лидеру уже к «лёжке» на это очень явно намекали. Ну хоть стрельба оказалась чистой и довольно быстрой.

У нас есть ракета!

Настоящие скорости появились после старта Вирер и Экхофф. Они ехали быстрее всех, но норвежка на рубеже промазала один раз, а итальянка – сразу два. Кто ещё ехал быстро, так это Миронова. Она на отсечке 1,3 км проигрывала Экхофф меньше четырёх секунд. Даже Витоцци передвигалась медленнее Светланы, но россиянке ещё нужно было стрелять.

Света попала в порыв, вместе с Витоцци. У обеих оказалось по два промаха, так что о медалях и та, и другая могла забыть. В это же время Экхофф мазала на «стойке», как бы подтверждая: любой из лидеров, отстрелявший чисто, будет иметь огромные шансы на медаль.

Фавориты-мазилы

Белорусская биатлонистка Алимбекова не была ни лидером, ни фаворитом. Но она закрыла все свои десять мишеней и пожалуйста – уверенно лидировала после второго рубежа, опережая ту же Экхофф на 23 секунды. И в это же время к компании фаворитов-мазил добавилась норвежка Рёйселанд – два промаха на «лёжке».

Миронова ещё до второго рубежа опередила еле плетущуюся по дистанции Старых, на «стойке» допустила тот же один промах, что и Ирина, так что на выходе со стрельбища уверенно везла ей почти 20 секунд. И это с двумя лишними штрафными кругами.

То, чего мы и ждали

И вот, наконец, по итогам первой стрельбы у нас появился первый настоящий лидер. Мякяряйнен справилась с нервами и мишенями, выиграла семь секунд у шведки Брорссон и отправилась на второй круг. Цель перед ней уже была – норвежка Тандреволд, которая с чистой стрельбой лидировала после двух рубежей.



И Катя, Катя Юрлова. 16 секунд проигрыша Мякяряйнен перед «лёжкой», прекрасная стрельба и четвёртое место на выходе со стрельбища. В одно время с Тандреволд и всего в четырех секундах от Брорссон. То, чего мы и ждали.

Фантазируйте, кто хочет

Кайса так спешила к своей второй стрельбе, что упала, а потом промазала два раза. Она больше не была соперником Тандреволд в борьбе за медали, но вот потеснить кого-то на пьедестале ещё могла. Юрлова тоже могла потеснить кого угодно, но для начала нужно было точно пройти «стойку».

Но нет, не прошла. Промах первым же выстрелом, а значит, мы опять могли начинать считать, что было бы, если бы… Юрлова точно ушла бы со стрельбища третьей, ну а дальше – фантазируйте, кто хочет.

Могли, но не смогли

На финише Катя оказалась восьмой, она на последнем круге даже Вирер опередила. Отставание от победившей Кузьминой – 31 секунда. От третьего места Дальмайер – 19 секунд. Стала бы она третьей, если бы стреляла чисто и шла, зная время Дальмайер? Почему-то в этом нет сомнений. Миллиметры промаха отделили Россию от возможной медали.



Но ровно так же попасть этот несчастный выстрел могли Брорссон или Давидова, оказавшиеся выше Кати и тоже имевшие один промах. Или Херрман. Могли, но мы ведь хотим, чтобы его попала именно Юрлова. Особенно в гонке преследования, где Екатерина имеет все шансы на медаль.



Только надо попасть все несчастные выстрелы.