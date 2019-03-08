«Люди, вы сошли с ума?!» Крик души биатлонистки сборной России

Когда в составе сборной России есть Евгения Павлова, скучать точно не придётся. Победительница этапа Кубка мира уже не раз зажигала по полной, а на чемпионате мира даже превзошла саму себя, выложив пост в социальные сети прямо во время гонки.

Да-да, не удивляйтесь. Павлова должна была выйти на старт спринта предпоследней и чтобы скоротать время, ответила на критику со стороны болельщиков. Получилось довольно жёстко, а в общении с журналистами был полный огонь.

Зачем писать на всю страну? С недовольной биатлонисткой Павловой провели беседу Потому что некоторые вещи не надо произносить на всю страну. Есть какая-то этика, и неважно, астма у тебя или её нет.

— Евгения, давайте сразу к главному – вашему посту сегодня. Показалось, что вы его дали в социальные сети уже во время гонки, не так ли?

— Блин, я сидела просто, до старта лично моей гонки был, по-моему, целый час. Мне дали предпоследний номер. Вообще когда мне сказали мой стартовый номер, я увидела, что я 94-я. Подумала, что там ещё сзади будет табун баб за мной. Открываю протокол и вижу, что я стартую предпоследней (смеётся). Что это такое? Сидела и думала, а что ещё делать и выложила этот пост.

— Почему именно такой пост?

— Просто очень много негатива льётся в мою сторону после эстафеты. Типа, зачем я вообще выходила. Просто читать неприятно. У меня тоже есть родители, мама очень переживает и близко к сердцу это воспринимает. У меня не такие родители, которые могут принять то дерьмище, которое льётся в их сторону от диванных критиков. Мне-то по фигу, им всем это всё равно вернётся. А родителям и семье не особо приятно. Вот я и сказала: «Люди, оставьте при себе это дерьмо». А у меня свой маленький мир с единорожками.

— А они вам писали прямо в личные сообщения?

— Они везде пишут! Доходит до родителей даже. Люди, вы с ума сошли вообще?

«Если они астматики, пусть дома болеют». У надежды нашего биатлона накипело! И ещё она удивлена: так много людей уверены, что «все такие чистые выступают». Ну что вы люди, действительно, как дети малые…

— А что именно пишут?

— Зачем я вообще вышла на гонку, один мат-перемат, советовали сдохнуть. Зачем вот это, я не могу понять? Пусть выходят и бегут, я что против что ли. Не я принимала решение о составе на эстафету. Меня поставили, и я сделала что смогла. Не получилось сейчас, получится потом.

— Вы же понимаете, что этот комментарий вызовет ещё больше критики?

— Пусть критикуют! Лично моё мнение в том, что я никого не оскорбила. У кого какашка на душе, пусть там и останется.

— Уйти из социальных сетей не было мыслей?

— Мне то что? Я могу закрыть и выкладывать для себя и своей семьи. Есть люди неадекватные просто, но много и нормальных людей, которые желают удачи и болеют за меня. Их больше. Если неадекваты думают, что мы сильно из-за них переживаем и пойдём где-нибудь «вздёрнемся» из за этих слов, то сильно ошибаются. Пусть делают, что хотят. Пусть поругаются, может им легче станет и слегка отпустит.

— Побежите индивидуальную гонку?

— До неё ещё дожить надо (смеётся). Столько дней ещё. Может, я завтра уже не выйду и устрою себе выходной (смеётся).