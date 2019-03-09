Теперь и в гандболе. «Спартак» продлил череду поражений красно-белых

Последние дни принесли болельщикам «Спартака» немало разочарований. Футболисты вылетели из Кубка России, хоккеисты завершили борьбу за победу в КХЛ, пляжные футболисты не попали на пьедестал домашнего Мундиалито. На этом фоне основным поставщиком положительных эмоций красно-белому сообществу стал гандбольный «Спартак». Столичный клуб уже в своём втором сезоне вплотную приблизился к победе в регулярном чемпионате Суперлиги.

Выездной успех во встрече с «Чеховскими медведями» де-факто гарантировал москвичам первое место в турнирной таблице. Но безоговорочные лидеры российского гандбола 21-го века сдаваться на милость дерзким новичкам не собирались. Тем более поддержать их в родной чеховский «Олимпийский» пришли почти тысяча человек.

Больше хотели, больше могли. «Спартак» опять выиграл битву столиц В гандбольной Суперлиге «Спартаку» просто нет равных. Москвичи не подпускают к себе ни Чехов, ни Санкт-Петербург.

Дебют в космическом темпе

Начало встречи получилось просто ураганным. Мячи влетали в ворота обеих команд один из одним. Розыгрыш с быстрым центром работал как часы и у чеховцев, и у москвичей. Стоило хозяевам выйти вперёд, как «Спартак» тут же отыгрывался. В итоге за первые пять минут зрители увидели аж 9 голов! Только при счёте 5:4 соперники немного выдохнули, и в игру наконец вступили голкиперы. Дмитрий Павленко совершил классный сейв после убойного броска Александра Деревеня, забившего на тот момент уже два гола.

«Медведи» порадовали многочисленных болельщиков эффектным розыгрышем с выводом на бросок Павла Андреева и оторвались на два мяча. Иналь Афлитуллин исправился за предыдущие потери, здорово прорвавшись к воротам через центральную зону, но хозяева быстро ответили дальним броском Сергея Марка Косоротова. Наставник «Спартака» Василий Филиппов поменял в воротах Николая Сорокина на Никиту Никулина, но и второй голкипер никак не мог остановить нападение Чехова. У «Спартака» тоже в атаке всё было отлично, так что счёт на табло рос стремительно. Ковалёв реализовал семиметровый, гости в кои-то веке отбились и благодаря голу Евгения Цахариаса восстановили равновесие – 9:9.

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Чехов убегает, «Спартак» не отпускает

Не уступали командам, с ходу взявшим высочайший темп, и болельщики. Фан-группа «Чеховских медведей» гнала своих любимцев вперёд, но не менее активно себя вёл и спартаковский десант, почти под завязку заполнивший специально отведённый им сектор. «Медведи» вернули лидерство, а вскоре Владимир Максимов взял тайм-аут, во время которого акцентировал внимание своих игроков на игре в защите. Сразу после паузы Александр Котов хлёстко бросил издали, а в ответной атаке «Чеховских медведей» спас Павленко. Партнёры отблагодарили вратаря голевой атакой, завершённой голом Котова – 12:9.

Филиппов отреагировал на рывок оппонентов тайм-аутом, который пошёл красно-белым на пользу. Ковалёв после изящного обыгрыша точно бросил с острого угла, Чехов ошибся в нападении, и Александр Деревень сократил отставание «Спартака» до минимума – 11:12. Как нельзя кстати для хозяев пришлось удаление Льва Целищева. Корнева вывели на бросок справа, и Дмитрий уверенно расстрелял голкипера. Однако тут же судьи уравняли составы, удалив игрока «Чеховских медведей». Сергей Марк Косоротов вновь был точен издали, но «Спартак» уже в следующей атаке подтянулся на «-1» — Ковалёв снова перехитрил Павленко с семи метров.

Чехов упёрся и после пятого за тайм гола Косоротова удвоил перевес. Павленко мог довести разницу в счёте до трёх мячей, но не попал в пустые ворота. Вместо этого Ковалёв снова забил пенальти, а блестящий розыгрыш Деревеня и Евдокимова вызвал ликование красно-белой торсиды – 15:15. Казалось, первый тайм завершится абсолютно логичной ничьей, но Александр Котов за две секунды до сирены выдал настоящий пушечный залп метров с 11 и увёл свою команду на перерыв в роли лидера – 16:15.

Сильнейший в фиолетовом и белом?

Во время паузы на весь дворец спорта «Олимпийский» раздавалась музыка гимна «Чеховских медведей»: «Весь Чехов в фиолетовом и белом, сильнейший в фиолетовом и белом». Оставшиеся 30 минут должны были ответить: в каком цвете сегодня сильнейший.

Второй тайм стартовал с отличного спасения Павленко, но первый гол всё-таки забил «Спартак». Ковалёв убежал в быстрый отрыв и сравнял счёт, однако Косоротов сразу же показал, что не оставил все силы в первом тайме. Между двумя эффектными голами Сергея Марка в ворота Чехова влетел мяч от Скопинцева с края. У подмосковной команды явно поймал кураж Дмитрий Павленко. Его стараниями хозяева вернули максимальную разницу в счёте – 20:17. «Спартак» снова ошибся впереди, и Роман Остащенко один в один переиграл Сорокина – 21:17.

Странное удаление у «Спартака»

Отставание в четыре мяча – не самая приятная ситуация, но лидер турнира и не думал сдаваться. Красно-белые после классного прорыва Ковалёва приблизились на «-2», и тут же в ход игры вмешалось судейство. Арбитры показали красную карточку Александру Черноиванову за фол на Остащенко. Прямо скажем, спорное решение. Даже если Александр сыграл чрезмерно жёстко, то вряд ли этот момент тянул на красную. Сразу же Тимофей Масленников увеличил перевес Чехова – 22:19. Интересно, что через несколько минут Деревень встретил соперника гораздо жёстче, чем Черноиваненко, но избежал удаления.

Второй тайм перевалил через экватор, но до развязки было далеко. «Чеховские медведи» выходили вперёд на три гола, но спартаковцы всякий раз отвечали своими попаданиями. Постепенно темп упал. Никто не хотел рисковать, да и сил оставалось всё меньше. Выросло количество собственных ошибок, что только добавляло игре нервозности и заставляло болельщиков хвататься за сердце. За 10 минут до конца основного времени вновь включился на полную Павленко, дважды отразив выстрелы «Спартака».

Гандбол. Мужчины

Чемпионат России. Суперлига. 19-й тур

«Чеховские медведи» (Московская область) – «Спартак» (Москва) – 31:27 (16:15)

Чехов дома сильнее

В какой-то момент на табло застыл счёт 26:23 в пользу «Чеховских медведей». У обеих команд здорово действовали вратари. Голевое безмолвие нарушил Александр Южбабенко, пробивший Павленко после передачи Деревеня. Однако приблизиться вплотную «Спаратк» никак не мог. Максим Куретков реализовал семиметровый, Павленко отбил удар Деревеня, а гол Андреева поставил «Спартак» на грань поражения – 28:24.

Москвичи цеплялись и после пушечного выстрела Цахариаса могли приближаться на два гола, но мяч после удара Евгения обстучал чуть ли не все штанги. «Чеховские медведи» решили не играть на нервах болельщиков и вскоре сняли все вопросы. Косоротов и Александр Котов подтвердили статус эффективных нападающих и довели преимущество хозяев до пяти голов. За 2,5 минуты такое не отыгрывается. Финальная сирена зафиксировала уверенный по счёту, но очень сложный и волнительный по игре успех «Чеховских медведей» — 31:27.

Центральный матч всего второго круга оправдал даже самые высокие ожидания. Это был настоящий праздник гандбола и битва двух лучших на сегодня клубов России. «Чеховские медведи» при своих трибунах обыграли «Спартак» и обострили борьбу на финише регулярки. А уже через неделю мы вполне можем стать свидетелями повторения эпичного сражения. Снова в Чехове, но уже в рамках финала Кубка России.