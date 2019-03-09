Логинов рвёт Фуркада, теперь это реальность. У России блестящее серебро ЧМ!

Ласковый пинок

Сборная России поднимает интерес к чемпионату мира по биатлону так, как может.



Пока международными скандалами, интригами и перелитой кровью в Эстерсунде не пахнет. «Это ничего», — подумала россиянка Женя Павлова, и запилила небольшую бомбочку в свою соцсеть. Прямо по ходу женского спринта.



Естественно, после гонки именно ее ласковый пинок нерадивого болельщика и стал самым обсуждаемым событием. Спрашивали Павлову исключительно об этом.

«Люди, вы сошли с ума?!» Крик души биатлонистки сборной России «Неадекваты с какашкой на душе, оставьте себе своё дерьмо. Никто из-за вас не вздёрнется».

Скандал, шоколадный вариант

Теперь очередь была за мужчинами. Самый простой и шоколадный для нас вариант скандала – Логинов выигрывает спринт, Фуркад с Самуэльссоном усаживаются в лужу, после чего немедленно и громогласно начинают выражать свою озабоченность чистотой биатлонных рядов. Текст озабоченности даже писать не надо.



Наверняка почти любой российский болельщик согласился бы на такое развитие событий. Вот только выступление Логинова в смешанной эстафете веры в подобный исход не прибавляло. Наш лидер не особо быстро бежал, допускал промахи, в общем, не выглядел человеком, способным выиграть гонку (ну или ладно, хоть в медали попасть). А других претендентов на триумф в спринте у нас вроде бы и не было.

Спокойно ждём Логинова

Зато были Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Особенно любопытно было взглянуть на двух последних, особенно готовившихся именно к чемпионату мира и в Эстерсунде пока не выступавшие. В каком они состоянии, ни кто точно не знал. И ждать первых ответов на это вопрос долго не пришлось – Евгений стартовал в спринте под четвёртым номером. И до первой контрольной отсечки было всего две километра.

Там Гараничев опередил Ландертингера и Гоу, но больше десяти секунд проиграл немцу Наврату. После промаха на «лёжке» россиянин уступал Наврату уже 35 секунд, так что ни о какой борьбе за медали речи уже не шло. Можно было спокойно ждать Логинова – он стартовал 36-м. Спустя четыре минуты после Йоханнеса Бё.

Саша в деле

Но на «стойку» Гараничева всё-таки стоило глянуть, хотя бы одним глазом. Евгений всё попал и даже на какое-то время вышел на второе место. И тут же свою «лёжку» прошёл младший Бё – быстро, точно, новый лидер. Логинов пока лишь преодолевал первую контрольную отсечку, с четвёртым временем и проигрышем Бё в 11 секунд.

Этот же расклад сохранился и после его первой стрельбы, только проигрыш Бё чуть увеличился. Выше россиянина так же были Наврат и старший Бё, но они оба уже успели допустить ошибки на «стойке». И там же промахнулся Йоханнес Бё. Один раз, и он остался лидером, опережая француза Фийона Майе на 6 секунд.

Лидер! Он лидер!

А вот за Логинова стало даже страшно. Потому что на отсечке 5,4 км он уже был вторым, отыграв у Наврата больше восьми секунд. Саша включил какие-то запредельные скорости, а ведь впереди его ждала «стойка»…



И не зря ждала! Пять быстрых, пять точных, пять идеальных выстрелов! И две десятых секунды преимущества над Бё. Лидер!



Конечно, мы не ждали, что Логинов удержит своё преимущество на Бё, но минимум как о серебре уже и думать не хотелось. У Фийона Майе Саша выигрывал 6 секунд, у украинца Пидручного – 10. Фуркад свою «лёжку» провёл чисто, но Логинову там уступал.

Логинов завоевал серебро чемпионата мира. Когда его снова начнут ненавидеть? Фуркад бежал намного медленнее, Самуэльссон стрелял по воробьям. Итак, самое время начать травить Логинова. Ведь биатлон опять в опасности!

Выстраданное серебро

И Александр терпел, как мог. Терпел, и все сделал правильно. На финише он уступил Бё 14 секунд, но главное – уступил только ему. Фийон Майе и Пидручный остались позади, и на дистанции вроде бы больше не было ни единого претендента на время Логинова. Кроме одного человека.



Мартена нашего Фуркада, разумеется. Он чисто прошёл обе стрельбы и на выходе со «стойки» уступал Логинову 9,8 секунды. Ещё в прошлом году это был бы приговор нам. Но не сейчас. Сейчас приговор получил сам Фуркад – он элементарно «сдох» и финишировал шестым, проиграв Логинову по ходу последнего круга ещё 10 секунд.



Это серебро! Наше, выстраданное серебро!



Про Фуркада вы всё знаете. Самуэльссон вообще провалился, не попав даже в топ-25. И вот теперь вопрос – начнётся?