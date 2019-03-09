Гараничев впервые рассказал про опоздание на старт! Что же там всё-таки было?

Болельщики потеряли Евгения Гараничева с гонки преследования на этапе Кубка мира Америке. С тех пор мы не слышали о российским биатлонисте вообще ничего. И вот после спринтерской гонки на чемпионате мира Гараничев раскрыл все карты и объяснил, что же там произошло и как это на него повлияло.

Гараничев забыл выйти на старт гонки! Как такое вообще возможно? Российского биатлониста не смогло найти даже руководство IBU. Дальше падать уже некуда…

— Евгений, как оцените результат спринта?

— Я недоволен. Чего-то не хватило сегодня. Чуть-чуть хода, чуть-чуть стрельбы.



— Вы пропустили много гонок после этапа в США. Как готовились к чемпионату мира?

— Готовился нормально, но опять же сегодня не получилось. На «лёжке» был досадный промах. На второй стрельбе разобрался и сделал всё чисто. Думаю, что не хватило скоростной работы. Я работал по плану, который был предоставлен тренерским штабом перед чемпионатом мира. Понимал, что сегодня было тяжело, пришлось по полной выкладываться. На финише голова кружилась и вообще ничего не понимал.



— Насколько выбила из колеи ситуация, которая случилась в Америке?

— Какая ситуация?

— С пропуском гонки преследования.

— Да она никак не выбила. Бывает такое в жизни один раз. Как сказал один человек, я набираюсь опыта на этапах Кубка мира в Америке и Канаде. Это был мой маленький опыт.



— Сейчас это воспринимается с юмором?

— Конечно!



— Просто были самые разные комментарии на этот счёт…

— Этих комментариев всегда много. Я их не читаю и не знаю, что там пишут. Но в итоге мне родственники всё рассказывают. Там такую ерунду пишут, даже не поинтересовавшись у меня, что на самом деле произошло. Если это взяли с «Инстаграма», то я уже сто раз говорил, что не веду его. Это какой-то фейковый человек, с которым я никаких отношений не имею. Я не знаю, как его зовут и как его заблокировать.



— Откуда он тогда берёт личные видео с вашего дома и так далее?

— Это выкладывает моя супруга в «Инстаграм», и, видимо, он берёт оттуда. Я уже тоже сказал ей, чтобы она поменьше выкладывала фото и видео. Также мне говорили, а откуда тогда видео, где я поздравлял всех с 23-м февраля. А это видео трёхлетней давности. Мы уже обращались к разработчикам «Инстаграма», но никаких действий с их стороны мы не видим. Мы им пишем, а они на не отвечает. А ведь этот человек никакого отношения к моему имени и фамилии не имеет.

Биатлонист сборной России «потерялся» и не вышел на старт. Это нормально? Тренеры считают — если извинился, то молодец и сам себя наказал. Вот вы не пришли на работу и просто извинились – как думаете, что будет?

— Может быть, стоит завести свою страницу?

— Не хочу этого делать, потому что меня взломали и продали аккаунт. Я не хочу опять через это проходить. Всё продажное. За деньги можно взломать всё что угодно.

— Сколько хотели взять с вас денег за разблокировку?

— Это не с меня хотели взять. Это купила девушка. Получается, что вся наша сборная команда и все знакомые были друг на другу подписаны. И потом смотрим, что фотографию выкладывает какая-то девушка, которая была у нас в группе. Получается, что ей написали, а она сказала, что купила эту страницу. Ничего себе. Спросили, а за сколько она её купила. Она ответила, что за 25 тысяч. Вот такая переписка пошла. Причём взломали меня буквально за ночь. Мы перелетали, кажется, на чемпионат Европы. Я приезжаю домой и хочу зайти на страницу, но мне пишут, что такого аккаунта не существует. У меня и номер был, и почта, подтверждающие мои пароли. Но получилось так, что как будто моей страницу и не было никогда.



— За 25 тысяч долларов купили?

— Я таких валют даже не знаю (смеётся). Знаю только про рубли.



— Ставили себе будильник сегодня на гонку?

— Нет, я же говорю, что набрался опыта (смеётся). Хорошо, что за мной теперь следят тренеры, интересуются, всё ли хорошо (смеётся).