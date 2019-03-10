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Универсиада-2019. Биатлон. Масс старт.15 км. Мужчины
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Биатлон, чемпионат мира 2019, Эстерсунд, онлайн-трансляция 10 марта 2019

Сборная России по биатлону, Екатерина Юрлова-Перхт
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Чемпионат мира по биатлону. Гонки преследования. LIVE
Все события 10 марта на этапе чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / ЧМ по биатлону 2019

ГОНКИ ДНЯ:
*** 15:45 мск. ОНЛАЙН женской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 18:30 мск. ОНЛАЙН мужской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 2019

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь чемпионата мира по биатлону 2019

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Добрый день, дорогие поклонники биатлона. В Эстерсунде набирает ход чемпионат мира по биатлону — 2019. Сегодня, 10 марта, будет разыграно сразу два комплекта наград — пройдут женская и мужская гонки преследования. Девушки выйдут на старт в 15:45 мск, мужчины — в 18:30. Накануне в мужском спринте Александр Логинов добыл для России первую награду на турнире, и болельщики вправе рассчитывать на то, что серебро станет началом медальной серии. «Чемпионат» начинает традиционный онлайн дня чемпионата мира, мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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