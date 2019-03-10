Достали. Почему лидер сборной России по биатлону категорически замолчал

Всё дело, конечно, в допинге. Даже Губерниев разводит руками и ничего не может сделать. Логинова надо спасать.

«Поговорить – только после чемпионата мира»

У сборной России по биатлону первая медаль на чемпионате мира. Александр Логинов блестяще отработал спринт и стал серебряным призёром в Эстерсунде. Это большой успех. Не забывайте, что на чемпионате мира в Осло мы остались вообще без единой награды, а в Швеции первая медаль пришла уже в третий день. Однако лидер сборной России, который стал главным героем, после гонки сообщил, что не будет общаться с журналистами до окончания чемпионата мира.



«Сфотографироваться — без проблем, поговорить — только после чемпионата мира».

Исключение – обязательные пресс-конференции призёров, куда спортсмены должны приходить по регламенту. Отсутствие на них грозит штрафом, а так как у СБР лишних денег нет, то это вообще не вариант. В итоге болельщики до конца турнира останутся без информации о главной надежде нашего биатлона. Нормально ли это?

Логинов отказался общаться с прессой до окончания ЧМ по биатлону

Обет молчания — решение спортсмена

Я думаю, что если Логинов будет и дальше приносить сборной медали, то никто не будет против его обета молчания. Важно ещё и то, каким образом Саша об этом сообщил. Логинов – очень скромный парень, и он в очередной раз тысячу раз извинился перед тем, как попросил не трогать его до окончания мирового первенства. Зато с удовольствием сфотографировался со всеми желающими, среди которых было немало журналистов.

Это решение спортсмена, никакого запрета на общение с прессой в СБР нет. Логинов посчитал, что так будет лучше для его психологического состояния, — негатива как со стороны российской, так и в особенной степени со стороны иностранной прессы, которая уже готовила для него новые вопросы о допинге, хватит по-любому. Именно бесконечными вопросами о дисквалификации Саша объяснил своё решение.



Логинов рвёт Фуркада, теперь это реальность. У России блестящее серебро ЧМ! Великий Мартен Фуркад «умер» на последнем круге спринта. В попытке отобрать у Логинова серебро он «встал» и проиграл вообще всё. Это сон?

Логинова поддержали почти все

Это не история сборной Швеции, где Вольфганг Пихлер пытается закрывать своих подопечных в отеле и не пускать их даже попить кофе. В нашей сборной демократия. IBU также не может никак на это повлиять, ведь Логинов ходит на их пресс-конференции, где отвечает на обязательную часть вопросов.



Что там говорить, если даже комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, который обычно спасает популярность российского биатлона, разводит руками и говорит, что спокойно относится к решению Логинова и поддерживает его. Поддержали решение спортсмена и болельщики, которые, судя по комментариям на «Чемпионате» и в социальных сетях, считают такой поступок разумным и единственно верным.

Логинов завоевал серебро чемпионата мира. Когда его снова начнут ненавидеть? Фуркад бежал намного медленнее, Самуэльссон стрелял по воробьям. Итак, самое время начать травить Логинова. Ведь биатлон опять в опасности!

Такое возможно только в нашем спорте?

В Северной Америке отказ от общения с прессой невозможен по определению. Там свой регламент, да и менталитет совершенно другой. Нельзя сказать, плохо это или хорошо. Это просто по-другому. В НХЛ хоккеисты дают интервью за несколько секунд до стартового вбрасывания, тренеры общаются с репортёрами прямо во время матча, и это никого не удивляет. В КХЛ также пытаются сделать нечто подобное, но сравните уровень и откровенность ответов у них и у нас.



Гонщиков Формулы-1 спрашивают о чём-то за несколько минут до того, как они садятся в гоночный болид. А ведь кому-кому, а им точно надо концентрироваться в особенной степени, ведь они занимаются спортом, связанным с прямой угрозой жизни.



В России, чтобы разговорить спортсмена, нужно время. И доверие. Только в этом случае получается интересная беседа. Ни времени, ни доверия Логинов пока не чувствует. И не стоит его за это винить. Просто почитайте последние комментарии Самуэльссона, братьев Бё и других о его вчерашнем серебре. Так что пусть Саша говорит только на официальных пресс-конференциях IBU. И почаще. Думаю, что никто не будет против.