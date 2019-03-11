Им нет цены и все равны. Люди, без которых не было бы Универсиады в России

«Дай пятёру волонтёру!» — эта фраза может заставить вас поднять руку, может вызвать улыбку, а может сильно надоесть за две недели Всемирной зимней универсиады-2019. Но если вы слышали её, то точно знаете, кто создаёт атмосферу студенческих игр в Красноярске. Волонтёры. Люди, без которых, кажется, уже невозможно провести ни одно спортивное событие с размахом уровня Олимпиады или Универсиады.



«Чемпионат» нашёл трёх удивительных героев Универсиады-2019 с совершенно разными судьбами – и вот их истории.

«Начальник отдела безопасности? Заполняй протокол матча!»

Имя: Сергей Семион

Возраст: 35 лет

Место рождения: Россия (Норильск)

Деятельность: промышленная безопасность и охрана труда

Функции на Универсиаде: волонтёр хронометража



В Норильске Сергей Семион работает начальником отдела промышленной безопасности и охраны труда. На Универсиаде-2019 он выполняет функции хронометриста. Ещё год назад он толком даже не знал, что такое бенди. А сегодня на арене «Енисей» в Красноярске его второй дом и он в курсе всех событий матча. И вот что говорит.



— Наша задача заключается в том, чтобы заносить в электронный протокол данные: какие замены произошли в команде, кто и когда забил голы. Это очень интересная волонтёрская позиция. Бенди — это спорт-открытие. В Норильске нет русского хоккея, так что до Универсиады я видел бенди только по телевизору и понимал общие моменты. Здесь же мы специально проходили обучение: кураторы объясняли нам правила, мы историю вида спорта учили. Интересно. Я этим видом спорта прям проникся: он такой активный. Бенди — это странная смесь футбола и хоккея, но мне нравится.

Сергей Семион Фото: «Чемпионат»

Масштабное спортивное событие — в новинку для Сергея. «Для меня это новый опыт, смотрю на организацию огромного события, обращаю внимание, как тут все устроено — не просто любопытно, но и очень полезно. Тут ведь численность сумасшедшая на объектах, режим круглосуточный почти. Это использовать потом и в работе можно, и в социальных проектах. Норильчан на Универсиаде около 50 человек. Несмотря на то что мы все разбросаны по объектам, по возможности поддерживаем контакт: рассказываем, что происходит на той или иной локации. Но и новых друзей, конечно, тоже находим. В Деревне Универсиады своя атмосфера: игры настольные, ребята гитары напривозили, поём песни и общаемся. Вообще, волонтёрство — это классное движение, механизм, который запускает всю систему (на этой Универсиаде, например): потоки людей управляются волонтёрами, проблемы, которые возникают у зрителей, тоже решаются через волонтёров. Волонтёры — это люди, у которых всегда кипит жизнь. И быть одним из них очень круто».

Китаянка, которая месяц ходила с открытым ртом

Имя: Ванг Хуэй

Возраст: 25 лет

Место рождения: Шанхай (Китай)

Деятельность: спортивная журналистика

Функции на Универсиаде: волонтёр фотозоны



Волонтёрский состав на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске многочисленный и яркий. Каждая человеческая история здесь эксклюзивна. Большинство волонтёров представляет Россию, однако есть и те, кто ради участия во Всемирном студенческом празднике оставил дом, работу и близких. К таким относится и китаянка Ванг Хуэй.

— Моё имя в переводе с китайского означает Маргарита, поэтому во всех странах, кроме Китая, меня называют именно так. В России я не в первый раз, мне очень нравится эта страна и нравится в неё возвращаться. Три года назад я проделала путь практически от Москвы до Владивостока. Уже тогда успела частично познакомиться с Сибирью. Когда подруги из Нижнего Новгорода предложили мне поработать волонтёром на Универсиаде-2019, я сразу же согласилась и попросила у руководства отпуск.



Ванг Хуэй родилась в Китае, а в 17 лет переехала в Италию. Семья осталась дома, с родными девушка видится примерно раз в два года. Ванг Хуэй обожает футбол. В 2002 году, после чемпионата мира в Японии и Южной Корее, у неё появилась мечта – стать спортивным журналистом. Не секрет, что итальянский футбол популярен в Китае, и сейчас Ванг Хуэй освещает главные события Серии А для китайского канала PPTV. Своей любимой командой называет миланский «Интер». Девушка признаётся, что только-только делает первые шаги в спортивной журналистике. Волонтёрского опыта у нее больше.

Ванг Хуэй Фото: «Чемпионат»

— В 2010 году я с родителями побывала на выставке «Экспо» в Шанхае, — говорит она. — Через пару лет похожее мероприятие проходило в Милане, как раз в тот момент, когда я училась в этом городе. Я приобрела много друзей среди волонтеров и новый опыт. С одной стороны, у меня за плечами есть волонтёрство на более крупных и массовых мероприятиях, но ведь часто говорят, что первый опыт – самый важный. Я полностью отработала мундиаль в России и почти месяц ходила по стадионам с раскрытым ртом. Меня настолько восхитила организация и приветливость российских людей. У меня не было ни капли сомнений, что я обязательно приеду в Россию. А потом приеду ещё.



Потенциальные красноярские холода также не испугали Ванг Хуэй, наоборот, ей безумно хотелось поближе узнать Сибирь, встретиться со старыми друзьями и обрести новых. Её встретили в России тепло и дружелюбно, и уже в начале своей рабочей командировки китаянка дала себе обещание обязательно вернуться в Красноярск. В круг её обязанностей на студенческих Играх входит работа в фотозонах. Она помогает фотографам из разных стран выбрать подходящее место для съёмки. Ванг Хуэй говорит на пяти языках и без особого труда находит взаимопонимание с людьми.

Подруги китаянки отмечают её скромность и преданность работе. Девушка никогда не жалуется на усталость и получает истинное удовольствие от волонтёрской деятельности. Одну мечту – стать журналисткой – уже осуществила. Кажется, ничто не помешает ей осуществить и другую: поработать волонтёром на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«В 73 года я поняла, что волонтёрство – это моё»

Имя: Тамара Долгушевская

Возраст: 73 года

Место рождения: Россия (Иркутск)

Деятельность: пенсионерка

Функции на Универсиаде: работа со зрителями



— Это длинная история, которая началась в 2010 году. Тогда ещё не было у нас «серебряных» волонтёров. В Петербурге есть университет «Серебряный возраст», и по его окончании четырёх человек рекомендовали к работе с молодыми волонтёрами, — рассказывает она. Тамара Долгушевская была одной из тех, кого взяли в волонтёрскую группу. С тех пор пенсионерка побывала на двух Олимпиадах, чемпионате Европы по футболу во Франции и мундиале в России.

Тамара Долгушевская Фото: «Чемпионат»

— Я работаю преподавателем французского языка. Но в работе волонтёром я поняла для себя, что одного языка знать недостаточно, поэтому недавно я начала изучать английский. Сейчас французский – мой основной язык, но на английском я могу изъясниться и помочь человеку. Вообще, могу сказать, что пожилые волонтёры немного отличаются от молодёжи, у нас больше опыта. Ситуации могут случиться разные. Необходимо уметь правильно среагировать на любую, и при возможности вмешаться и изменить ее в лучшую сторону. Я поняла, что это моё и что я хочу этим заниматься.

На Универсиаде-2019 в Красноярске Тамара трудится как навигатор: встречает и провожает людей. Отбивает им «пять»: «Дети очень любят нашу поролоновую руку, они всегда с такой радостью отбивают нам «пятёру», а взрослые, кстати, предпочитают «живую» руку. Я родилась в Иркутске, а потом переехала в Санкт-Петербург. И эта связь городов, знаете, очень чувствуется на Универсиаде. Стоит сказать: «Я из Иркутска», как тут же следует ответ «Ой, а я тоже». И с Петербургом ситуация похожая – гостей из Северной столицы в Красноярске много. Так мы находим общие точки соприкосновения.

Для Тамары визит в Красноярск – самое яркое событие зимы-2019. А её мечта — увидеть сегодняшних чемпионов на олимпийском пьедестале: «На крупных международных соревнованиях ты можешь предположить, кто станет героем. А здесь – молодёжь. Предсказать победителей сложно. Но я надеюсь увидеть здесь будущих звёзд спорта и через несколько лет сказать, что видела первые успехи олимпийских чемпионов».