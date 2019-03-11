Канадцы грубили. Россия ответила и вышла в финал Универсиады

Мужская сборная России на Универсиаде уверенно провела групповой этап и в полуфинале вышла на сборную Канаду. До этого на турнире россияне с разной степень уверенности разобрались с национальными командами Словакии (2:1 ОТ), Японии (10:1), США (3:2), Венгрии (8:0) и Чехии (3:1) и заняли первое место в своей группе. Канадцы разгромили Великобританию, Латвию, Швейцарию, Швецию, но споткнулись на сборной Казахстана и остались на втором месте в группе, поэтому извечное российско-канадское противостояние и состоялось не на финальной, а полуфинальной стадии.

Перед игрой с кленовыми листьями главный тренер нашей сборной Владислав Хромых говорил о том, что от сборной Канады стоит ждать жёсткости, неуступчивости и проявления характера, но наши парни готовы дать достойный отпор.

Хромых: Канаду надо бить её же оружием — жёсткостью и неуступчивостью

Огромная разница в классе

Иллюстрацию слов тренера можно было увидеть с первых же минут встречи. Канадцы остаются канадцами даже на студенческом уровне, поэтому постоянные набеги на пятак Никиты Богданова, толкотня и мелкие стычки стали обычным делом. Но когда россияне вкатились в игру, стала очевидна колоссальная разница в классе. Неудивительно, ведь в составе нашей команды немало хоккеистов с вполне профессиональным статусом. Россияне уже в первом периоде стали часто запирать соперника в чужой зоне, имели кучу опасных моментов, и от разгрома канадцев уберегал только голкипер Себастьян Огер. Впрочем, именно вратарь стал невольным соучастником первой шайбы российской сборной: Огер подцепил нашего форварда на пятачке и заработал две минуты за подножку, и это удаление блестящем кистевым броском реализовал Денис Орлович-Грудков.

Россияне продолжали быть быстрее и интереснее канадцев, неоднократно могли забить Богдан Якимов, Максим Джиошвили, Иван Ларичев, но шайба не шла в ворота. Однако уйти на перерыв всего лишь с минимальным преимуществом в счёте россияне явно не заслужили, и эту несправедливость на пару исправили Дмитрий Колготин и Александр Сорокин. Первый организовал выход «два в одного» на ворота Огера и отдал точнейший пас, а второй вонзил снаряд в сетку ворот в буквальном смысле с сиреной об окончании периода. Арбитрам матча даже пришлось дополнительно проверить, уложился ли этот гол в отведённое периоду игровое время. Оказалось, что уложился, и на перерыв россияне ушли в отличном настроении.

Без чуда на льду. Россия не дрогнула перед американскими студентами США отыгрались с 0:2, но этим только разозлили нашу команду.

Канада проснулась во втором периоде

Второй период также начался для сборной России наилучшим образом. Великолепно сыграл Денис Орлович-Грудков, показавший, что в его арсенале не только убойный бросок, но и тонкое игровое мышление. Форвард «СКА-Нева», находясь в довольно безобидной ситуации у борта в чужой зоне, периферийным зрением увидел открывающегося на пятачке Шарова и одними руками вывернул ему удобнейший пас. Александр подарком с удовольствием воспользовался, пробил Огера и сделал счёт 3:0.

Добившись комфортного преимущества, россияне немного ослабили хватку, и позволили канадцам проснуться. Подопечные Кевина Хэмлина стали чаще ходить в атаку, тревожить Богданова и на 33-й минуте смогли отыграть одну шайбу. Чижовски выполнил бросок по воротам, а на добивании, после отскока шайбы от ноги Сорокина, расторопней всех оказался Лемэй. Канадцы продолжили атаковать, заработали четырёхминутное удаление, но до второго перерыва счёт в матче больше не изменился.

Время дублей

Канадцы добавили в активности и агрессии, пошли стычки, но нашим ребятам в третьем периоде удалось довольно быстро успокоить соперника. Россияне вернули шайбу под свой контроль, а затем забросили очень важную шайбу. Вновь постарался Орлович-Грудков, выдавший очередной шедевр. Наш нападающий решился на бросок с острейшего угла и попал точно в щёлочку между шлемом Огера и штангой. Ювелирный выстрел питерского форварда, чья игра стала настоящим украшением этого полуфинала! Счёт 4:1 по такой игре оставлял канадцам очень мало шансов, а окончательно добить соперника россияне смогли в большинстве. Точным броском от синей линии отметился Александр Сорокин, вслед за Орловичем-Грудковым оформивший дубль.

Россия уверенно обыграла принципиального соперника и вышла в финал Универсиады, где сыграет с победителем пары Казахстан — Словакия. Канадцев же ждёт поединок за бронзу.