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Биатлон, чемпионат мира 2019, онлайн-трансляция 12 марта 2019

Сборная России по биатлону, Екатерина Юрлова-Перхт
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Чемпионат мира по биатлону. Женская индивидуальная гонка. LIVE
Все события 12 марта на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / ЧМ по биатлону 2019

ГОНКИ ДНЯ:
*** 17:30 мск. ОНЛАЙН женской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 2019

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь чемпионата мира по биатлону 2019

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Здравствуйте, дорогие поклонники биатлона. После первого выходного на чемпионате мира по биатлону — 2019 спортсмены с новыми силами готовы вступить в борьбу за награды. Сегодня, 12 марта, в Эстерсунде пройдёт женская индивидуальная гонка. Состав сборной России выглядит необычно, но тем интереснее будет переживать за наших девушек, которые в индивидуальной гонке всегда имеют шансы на успех. Не будем забывать, что лидер женской сборной России Екатерина Юрлова-Перхт в 2015 году стала чемпионкой мира именно в гонке на 15 км. Может быть, она сможет повторить этот грандиозный успех? «Чемпионат» начинает традиционный онлайн дня чемпионата мира, мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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