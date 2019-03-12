Чемпионат мира по биатлону. Женская индивидуальная гонка. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:

*** 17:30 мск. ОНЛАЙН женской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 2019



Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь чемпионата мира по биатлону 2019

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Здравствуйте, дорогие поклонники биатлона. После первого выходного на чемпионате мира по биатлону — 2019 спортсмены с новыми силами готовы вступить в борьбу за награды. Сегодня, 12 марта, в Эстерсунде пройдёт женская индивидуальная гонка. Состав сборной России выглядит необычно, но тем интереснее будет переживать за наших девушек, которые в индивидуальной гонке всегда имеют шансы на успех. Не будем забывать, что лидер женской сборной России Екатерина Юрлова-Перхт в 2015 году стала чемпионкой мира именно в гонке на 15 км. Может быть, она сможет повторить этот грандиозный успех? «Чемпионат» начинает традиционный онлайн дня чемпионата мира, мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!