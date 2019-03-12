«Никакая, полностью разобранная». Как оценивают сборную России по биатлону

В традиционной рубрике «Чемпионата» бывали и колы, и даже нули. Старт мирового первенства обошёлся без столь резких оценок, но одной биатлонистке всё равно досталось больше остальных.



Выступление сборной России в первой части чемпионата мира оценили двукратный олимпийский чемпион, болельщик и IT-специалист из Санкт-Петербурга и спецкор «Чемпионата».

Российская биатлонистка приглашает болельщиков на море – «поржать, потусить» «Вы, наверное, думаете, что я какой-то гоп-стайл, а это всё шутки-минутки». Евгения Павлова стала лучшей в сборной России и снова отожгла.

Дмитрий Васильев, эксперт



Дмитрий Васильев – двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, руководитель федерации биатлона Санкт-Петербурга. И, конечно же, помимо этих регалий является известным биатлонным экспертом.

Александр Логинов – 8,0. В эстафете Логинов не очень ярко выступил. Собственно, как и в гонке преследования, где несколько смазал приятное впечатление от спринта.



Евгений Гараничев – 6,5. Гараничев в пасьюте выступил прилично. Единственное, что он выступил в качестве мецената и решил пробежать лишний штрафной круг.



Дмитрий Малышко – 5,0. Малышко улучшил своё положение в гонке преследования, но на самом деле это всё равно не его состояние. Это не тот Малышко, к которому мы привыкли. Что-то он в этом году не может себя проявить в полной мере.



Матвей Елисеев – 4,0. Что происходит с Елисеевым, мне непонятно. На чемпионате Европы он блистал ходом. Приехал сюда, и началась чехарда. Пока у него всё невзрачно.



Екатерина Юрлова-Перхт – 7,0. Юрлова дала нам надежду после спринтерской гонки. В эстафете выступила очень хорошо, великолепно даже. В спринте без промаха была бы с медалью. А вот в пасьюте выступила очень плохо.



Евгения Павлова – 6,0. Павлова начинает реабилитироваться. Она выглядит всё лучше и лучше, идёт по восходящей. Если тенденция продолжится, ждём от неё даже чудес. Видно, что она может стабильно стрелять. Послезавтра будет классическая гонка, где она при условии чистой стрельбы может даже зайти на пьедестал. Будем надеяться на Женю.



Светлана Миронова – 5,0. Миронова как всегда. Ноги у неё быстрые, а стрельбы как не было, так и нет. На сегодняшний день на Миронову как на бойца в команде рассчитывать не приходится. В её случае надо надеяться на удачу и какой-то случай. А вообще с такой стрельбой не на что рассчитывать.



Ирина Старых – 3,0. Не понимаю, зачем её в такой форме привезли на чемпионат мира. В таком случае взяли бы какую-нибудь молодую девушку, у которой есть перспективы и в которую верят тренеры. Может быть, её лучше привезти сюда и обстрелять. Старых вообще никакая, полностью разобранная.

Достали? Почему лидер сборной России по биатлону категорически замолчал Всё дело, конечно, в допинге. Даже Губерниев разводит руками и ничего не может сделать. Логинова надо спасать.

Вадим Душутин, болельщик



Вадим работает в сфере IT-технологий. Заболел биатлоном благодаря бабушке и дедушке, с которыми вместе смотрел гонки с детства. Увлекается экстремальными видами спорта, особенно зимними.

Александр Логинов – 8,5. Лучший в сборной России, но не слишком везучий. Настоящий русский спортсмен XXI века. Серебро, безусловно, уже огромный плюс, а 14-е место в гонке преследования больше связано с невезением и спешкой на стрельбе.

Евгений Гараничев – 7,5. Очень хорошо подготовился физически к чемпионату мира, это видно, хотя и немного проигрывает элитным спортсменам. Всё неплохо, но один компонент стоит подтянуть – математику.



Дмитрий Малышко – 5,0. Классический третий номер сборной. От него не ждут многого в личных гонках, но в определённые моменты он готов «выстрелить». И мы понимаем, о чём речь – об эстафете.



Матвей Елисеев – 4,5. Матвей по-прежнему находится в статусе перспективных биатлонистов, но, к сожалению, эти самые перспективы пока так и не ясны.



Екатерина Юрлова-Перхт – 7,5. Очень близко подобралась к лидерам на этом чемпионате мира — и по форме, и по стрельбе. Хочется верить, что медальный успех совсем рядом. Молодец!



Евгения Павлова – 7,5. Очень сильна характером. Когда даже не в лучшей форме, хорошо цепляется на морально-волевых качествах. Была лучшей в гонке преследования в сборной России.



Светлана Миронова – 6,0. Хорошо бежит, но как были стрелковые проблемы, так и остались. Зато помогает команде набирать кубковые очки, чего не удалось, скажем, нашей следующей участнице.



Ирина Старых – 3,0. Девушка не готова выступать на таком уровне, возможно, не готова и физически, и психологически. Есть подозрение, что для неё закончен не только этот чемпионат мира, но и вообще сезон. Надо что-то менять.

«Россия выиграет ещё три медали. Будет и золото». И это не русский прогноз В Россию на чемпионате мира по биатлону верят французы, словенцы и даже, немножко, литовцы. Почему же мы сами топим свою команду?

Александр Говоров, спецкор “Чемпионата”



Александр Логинов – 9,0. Плевать на неудачу в гонке преследования. Логинов принёс России первую медаль чемпионата мира. И сделал это красиво. Эстерсунд-2019 уже переплюнул чемпионат мира в Осло-2016. И это только первая часть турнира.



Евгений Гараничев – 7,0. Не хочу пинать Гараничева за ошибку с лишним штрафным кругом в гонке преследования. Эта ошибка объяснима, тренер по стрельбе Леонид Гурьев всё объяснил. Да, с Женей такое случается чаще, чем с другими, но хочется сделать акцент на том, в какой классной форме он был в пасьюте.

Дмитрий Малышко – 5,0. Малышко снова выступает как на американских гонках. Причём порой такие перепады случаются во время одного конкретного старта. В гонке преследования Дима по традиции был лучше, чем в спринте. 50 секунд отставания ходом – нормальный расклад. Жаль, что о медалях речи не шло.



Матвей Елисеев – 4,5. Когда Матвей шёл в одни ноги с Йоханнесом Бё на первом круге спринта на чемпионате мире, поверилось, что вот он тот Матвей, которого мы так ждали весь сезон. Потом что-то пошло не так, и последний круг был диким провалом. В пасьюте Елисеев выглядел нормально ходом, что не делает его дальнейшие перспективы менее туманными.



Екатерина Юрлова-Перхт – 7,5. Юрлова вернула России шансы на медаль в смешанной эстафете, была в выстреле от медали в спринте. Была хороша ходом в гонке преследования. Всем очевидно, что Катя подошла к чемпионату мира в оптимальной форме. В победной «индивидуалке» в Контиолахти она была в худшей форме, если говорить о лыжном ходе. О чём это говорит в преддверии индивидуальной гонки Эстерсунда, решайте сами.



Евгения Павлова – 7,0. Лучшая в сборной России в гонке преследования. Вторая в сборной России в спринте. Болельщики накинулись на Павлову за первый этап смешанной эстафеты, но и там не было какого-то дикого провала. Неудача – возможно. Провал – вряд ли. Женя по-прежнему признаётся, что находится в физической яме, но её умение стрелять – большой плюс в сложных ветровых условиях Эстерсунда.



Светлана Миронова – 5,5. К сожалению, пока ничего нового мы не узнали. Светлана быстро бежит и не очень быстро стреляет. Другое дело, что её результаты нельзя назвать провальными. Света уверенно в очках и, судя по всему, должна бежать классическую эстафету. А может быть и сингл-микст.



Ирина Старых – 2,0. Ирина абсолютно не готова к чемпионату мира. Отличное начало сезона обернулось каким-то кошмаром, который продолжился в Эстерсунде.