Мёртвая душа. За что российскую биатлонистку выбросили с чемпионата мира

Выступление Ирины Старых на чемпионате мира – это провал. Но не самой спортсменки, а тех, кто заставил её позориться.

Скандалов много не бывает. Если бы у сборной России по биатлону был девиз на этот сезон, то наверняка он звучал бы именно так. Чуть ли не каждый день из стана нашей команды приходят такие новости, что мозг отказывается верить в реальность происходящего. Вы тоже думали, что не бывает ничего более абсурдного, чем лишний штрафной круг опытнейшего Гараничева в гонке преследования? Оказалось, ещё как бывает!



Остаток чемпионата мира пройдёт без участия Ирины Старых. Спортсменка, которой прочили роль одного из лидеров новой команды, весь сезон пугала отсутствием скорости, а к чемпионату мира подошла в отвратительном физическом состоянии. Но к Ирине, по большому счёту, вопросов нет, а вот к тренерскому штабу – масса.

Чем вам так не угодила Ирина Старых, что вы заставили неплохую некогда спортсменку позориться на весь мир?

Старых завершила выступление на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде

Президент ввёл в заблуждение

Старых готовилась к сезону не в сборной России, а вместе с региональной командой Тюменской области. На отборочных соревнованиях она продемонстрировала отличную готовность и заслуженно попала в сборную. По первым этапам Кубка мира в Поклюке и Хохфильцене было ощущение, что этот сезон может стать для Ирины лучшим в карьере. Прежде всего Старых восхищала безупречной стрельбой – всего два промаха в пяти личных гонках. Была надежда, что вот сейчас она добавит в скорости и места в районе десятого трансформируются в призовые.

Попасть несчастный выстрел. Россия опять в миллиметрах от медали Вот оно, наше любимое – ах, если бы не этот несчастный промах. Юрлова могла завоевать медаль чемпионата мира, но помешало известно что.

Однако форма 31-летней биатлонистки становилось всё хуже, да к тому же на огневом рубеже начали появляться ошибки. Незадолго до чемпионата мира у Ирины появились проблемы со спиной, но президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв уверенно заявил: «У Старых убрали спазм, она готова к чемпионату мира».

Драчёв: Старых готова к чемпионату мира по биатлону

Чемпионат мира для Старых закончен

Первая же гонка показала, что Драчёв заблуждался. Старых оказалась совершенно не готова к чемпионату мира. В спринте она с одним промахом заняла 44-е место. Ирина еле передвигалась по дистанции и по скорости была только 72-й из 93 участниц. Гонка преследования подтвердила, что спринтерская катастрофа не была единичным провалом. 45-й результат и чудовищное отставание ходом от лидера — 2 минуты 43 секунды. По скорости Старых опередила только пять соперниц – немыслимый показатель для биатлонистки сборной России. Даже по нынешним временам.

После мучений Старых в первых гонках чемпионата у тренерского штаба открылись глаза: в такой форме спортсменке просто нельзя выходить на старт. И вот уже главный тренер Анатолий Хованцев заявляет, что Ирина в Эстерсунде больше не выступит. Получается, наставники сборной узнали о разобранном состоянии своей подопечной только по итогам спринта и преследования, то есть одновременно с болельщиками. Паноптикум какой-то!

«Никакая, полностью разобранная». Как оценивают сборную России по биатлону Не так и плохо, как можно было ждать. Даже Гараничев — молодец.

Оправдания не выдерживают критики

Объяснения неудачных результатов биатлонистки из уст тренера выглядят так же неубедительно, как сама Старых на трассе. Хованцев сетует на травму спины. Но ведь спазм сняли?! Или всё-таки недостаточно «снять спазм» для того, чтобы спортсменка могла полноценно выступать на крупнейших соревнованиях? Должны же были наставники видеть форму биатлонистки на тренировках. В конце концов, она сама, как профессиональный спортсмен, должна была сказать тренерам о проблемах со здоровьем, чтобы не занимать чьё-то место, да и не портить себе репутацию 45-ми местами.



Ну невозможно поверить, что на тренировках Старых летала, а в официальных гонках вдруг начала ползать.

Вторая часть из оправдания Хованцева звучит ещё страннее, чем упоминание о травме. «Сказалось то, чего мы опасались, — форсированная подготовка к сезону», — говорит главный тренер сборной, явно намекая на неидеальную работу региональных коллег. Во-первых, подготовку пришлось форсировать, чтобы Ирина оказалась в сборной России. Значит, вопросы тут не к регионам, а к процессу формирования команды. Во-вторых, Старых в любом случае входила в расширенный список кандидаток в национальную команду, поэтому тренерский штаб сборной был обязан держать руку на пульсе и контролировать ход подготовки. Это было в его интересах.

«Нам особо не из кого выбирать»

Ещё один зубодробительный аргумент, оправдывающий присутствие абсолютно неготовой Старых на чемпионате мира, привёл Драчёв. «Нам особо не из кого выбирать», — сказал президент СБР. С этим спорить бессмысленно. Прошли те времена, когда по пять биатлонисток сборной России стабильно попадали в топ-20. В этом сезоне свой шанс пробежать на Кубке мира получили практически все, кто хоть как-то хоть где-то себя проявил. Это действительно даёт основания говорить, что лучше тех, кто приехал в Эстерсунд, у нас просто нет.

Драчёв: как готовилась к сезону Старых, мы не знаем — просто приехала на отбор

Вот только к ситуации со Старых это не имеет отношения. Вопрос не в том, лучше она или хуже конкуренток. Вопрос в том, кто допустил выступление больной спортсменки в ужасающих кондициях на главном старте сезона? Почему не взяли вместо неё следующую по рейтингу СБР или не выбрали по какому-то другому критерию? Да в конце концов, никого не берите вместо неё! На чемпионате мира должны выступать только готовые спортсмены. Если ты не готов делать свою работу, то берёшь больничный. Или ищешь новую.



Возможно, тренеры до последнего надеялись, что Старых успеет восстановиться после всех трудностей и всё-таки поможет нашей команде. Но если и так, то перед спринтом они должны были понимать, что надежды не оправдались. Тем не менее из четырёх биатлонисток выбрали не Кайшеву, Морозову или Куклину, а Старых.



А теперь измученная и разбитая россиянка заканчивает чемпионат мира после двух стартов. Вот такой у нас биатлон.