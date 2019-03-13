Тренеры сборной России сами отдают медаль чемпионата мира. Почему?

Когда тренерский штаб рассказал о предварительном составе на одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира в Эстерсунде, многие недоумённо развели руками. Шансов завоевать медали мирового первенства становится меньше с каждым днём, и откровенно жертвовать и оставшимися – странное решение.

Давайте разбираться, что произошло.

Елисеев и Павлова — в предварительном составе на супермикст на ЧМ по биатлону

Павлова – Елисеев – наш сильнейший дуэт?

Сомнительно. Очень сомнительно. Форма Матвея Елисеева пока не внушает доверия на этом чемпионате мира. Отличный первый круг в спринте, а потом жуткий провал во второй части дистанции. Не особенно получился у Матвея и пасьют. Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сказал, что выбирают между Елисеевым и Малышко и склоняются к кандидатуре Матвея, потому что у него выше скорость при схожей стрельбе.



Смотрим статистику. В спринте Малышко был почти на 20 позиций выше Елисеева с двумя промахами против одного, то есть бежал значительно быстрее. В пасьюте у Димы было 5 промахов, у Матвея – 4. Скорость практически одинаковая, Елисеев был быстрее лишь на 3 секунды. При этом все знают, как преображается Малышко в эстафетах. К тому же на прошедшем чемпионате Европы Дмитрий выиграл именно в сингл-миксте всё с той же Павловой. Причём вытащил то золото именно Малышко.

Эстафета, пусть тебя не будет! Катастрофа в женской сборной России Зато теперь наш тренерский штаб может смело тыкать пальцем в небо. Это, видимо, оптимальный способ выбора состава женской эстафеты.

Кандидатура Павловой тоже неоднозначна. В гонке, где штрафной круг короче в два раза (75 метров вместо традиционных 150), могут быть полезны «бегунки». В отношении сборной России это слово используется нечасто, но ту же Светлану Миронову вполне можно отнести к этой категории. Не логичнее ли было бы поставить Миронову в сингл-микст, а Павлову в индивидуальную гонку, где ценны именно стрелковые качества?

Почему не Логинов – Юрлова?

Есть и самый очевидный вариант. Два сильнейших биатлониста в мужской и женской частях соответственно. Оба хорошо подготовились к чемпионату мира. У Логинова уже есть медаль, у Юрловой могла бы быть чуть ли не в каждой гонке при нормальной стрельбе. Но есть одно но. Тогда Саше, вероятно, надо было бы пропустить индивидуальную гонку. Одиночная смешанная эстафета по расписанию стоит на следующий день после 20 км. Времени на восстановление – меньше суток. И здесь пришлось бы делать непростой выбор. Логинов способен взять медаль везде.

«Никакая, полностью разобранная». Как оценивают сборную России по биатлону Не так и плохо, как можно было ждать. Даже Гараничев — молодец.

С Юрловой проблем никаких нет. После «индивидуалки» у неё день отдыха. Как и после сингл-микста. Если даже в такой ситуации тренеры боятся загнать спортсменку, то дело плохо. На чемпионате мира надо использовать лучшие силы, которые к тому же находятся в хорошей форме.

Поршнев – Морозова?

Если же тренерский штаб рассматривает эту гонку как проходную и совсем не рассчитывает побороться за медали, то тогда стоит пойти во все тяжкие и поставить в сингл-микст Никиту Поршнева и Анастасию Морозову. Представляете, какая медийная история получилась бы, если бы парень со своей девушкой (а Поршнев встречается с Морозовой, если вы не знали) заехали бы на пьедестал чемпионата мира! Да и опыт получили бы бесценный.



Если говорить серьёзно, я первым признаю ошибку и порадуюсь, если дуэт Елисеев — Павлова выиграет одиночную смешанную эстафету или финиширует в топ-3. Отличные ребята Матвей и Женя безусловно заслуживают успеха, но находятся ли они в достаточно хорошей форме по сравнению с некоторыми другими биатлонистами сборной, остаётся большим вопросом.