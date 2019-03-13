Чемпионат мира по биатлону. Мужская индивидуальная гонка. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:

*** 18:10 мск. ОНЛАЙН мужской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 2019



Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины



Полный календарь чемпионата мира по биатлону 2019



ОНЛАЙН ДНЯ

08:30. Здравствуйте, дорогие любители биатлона. 13 марта чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде продолжится мужской индивидуальной гонкой на 20 км. В составе сборной России выступят Никита Поршнев, Александр Поварницын, Александр Логинов и Евгений Гараничев. Соревнования преодолели экватор, а в активе сборной России пока только серебро Логинова в спринте. В мужской индивидуальной гонке у нашей команды будет шанс поправить положение. «Чемпионат» начинает традиционный онлайн дня чемпионата мира, мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе в Эстерсунде и рядом с ним. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!