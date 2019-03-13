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Биатлон, Чемпионат мира 2019 — онлайн-трансляция 13 марта 2019

Александр Логинов, сборная России по биатлону
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Чемпионат мира по биатлону. Мужская индивидуальная гонка. LIVE
Все события 13 марта на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде. Новости, интересные факты, фишки дня, фото, видео — в нашей хронике.
Другие / ЧМ по биатлону 2019

ГОНКИ ДНЯ:
*** 18:10 мск. ОНЛАЙН мужской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону 2019

Общий зачёт Кубка мира по биатлону 2018/19. Мужчины, женщины

Полный календарь чемпионата мира по биатлону 2019

ОНЛАЙН ДНЯ

08:30. Здравствуйте, дорогие любители биатлона. 13 марта чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде продолжится мужской индивидуальной гонкой на 20 км. В составе сборной России выступят Никита Поршнев, Александр Поварницын, Александр Логинов и Евгений Гараничев. Соревнования преодолели экватор, а в активе сборной России пока только серебро Логинова в спринте. В мужской индивидуальной гонке у нашей команды будет шанс поправить положение. «Чемпионат» начинает традиционный онлайн дня чемпионата мира, мы расскажем обо всём самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе в Эстерсунде и рядом с ним. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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