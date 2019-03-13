Здравый смысл бессилен. Да, российский биатлон не может жить без скандалов

Если здравый смысл и наука не в состоянии объяснить явление, то на помощь всегда приходит мистика. Только с её помощью можно понять, что происходит в сборной России по биатлону.



В эзотерике есть такое понятие – энергетический вампир. Это человек, который вроде как питается энергией других людей, зачастую провоцируя их на скандал. Вы наверняка встречали подобных людей: они способны ввязаться в любой конфликт и, испортив всем окружающим настроение, выйти из него с осознанием собственной правоты и чуть ли не улыбкой на лице. Причём всё это они делают неосознанно. Просто так получается.



Может быть, в этом и есть секрет существования сборной России в последнее время?



Что ни день – то конфликт, перепалка, страсти. Может быть, сборная России по биатлону – энергетический вампир, который просто не может существовать без скандалов?

Российский биатлон – ситком

Очередная перебранка разворачивается прямо на наших глазах. Поводом стал лишний штрафной круг, который Евгений Гараничев пробежал во время гонки преследования. Если бы он всё сделал правильно, то мог бы побороться за медаль, а так – стал девятым и бросил уголёк в сухое сено.

Да что это было?! Как странная мишень похоронила шансы России на медаль На последний круг пасьюта Евгений Гараничев ушёл бы явным претендентом на бронзу ЧМ. Но ему пришлось пройти штрафной круг, которого не было.

Дело дошло до того, что главный тренер команды Анатолий Хованцев и председатель тренерского совета Максим Кугаевский спорят в СМИ с использованием непарламентских выражений.



Причём спорят – это самое мягкое из возможных определений. Другие употреблять некультурно.



«Гараничев? Ну сам себя лишил борьбы за третье место. Цирк», – первая реакция Хованцева.



«Если тренерский штаб не соображает в своей работе, то какие вопросы?» – ответил Кугаевский, который также является личным тренером Евгения Гараничева.

«Кугаевский, наверное, просто набухался», – в ответ на претензию заметил тренер Леонид Гурьев.



«Если послушать некоторых, то возникает ощущение, как будто у нас стадо дебилов собралось и никто не знает, что делать. Просто шарахаемся из стороны в сторону. Но, извините меня, сколько лет тот же Гурьев проработал в женской сборной? Он не знает, что делать?» – снова Хованцев.

Хованцев: если послушать некоторых, у нас будто стадо дебилов собралось

Продолжение, разумеется, следует… Как в сериале. Или, точнее, ситкоме.



Как и в ситкоме в сборной России есть конфликты, порой довольно острые. Без них смотреть за выступлением нашей команды было бы просто неинтересно, тем более что со спортивной точки зрения к нашей команде есть вопросы. Как, впрочем, и всегда на чемпионатах мира.



Кстати, тренерский конфликт отвлекает от других странных событий в сборной. Уже и сам круг Гараничева как-то подзабылся, и отъезд Ирины Старых прошёл в тишине, и то ли неудачная шутка, то ли крик души Евгении Павловой больше не мешают ей сосредоточиться на гонках.



Может, тогда нам нужно больше скандалов?

Тренеры сборной России сами отдают медаль чемпионата мира. Почему? Неужели главный старт сезона – место для экспериментов? Да что вообще происходит с нашим биатлоном?

Проблема лишь в том, что болельщики по-прежнему включают телевизоры и ждут от биатлона позитива, а вместо этого видят одни скандалы и остаются с испорченным настроением.



Российский биатлон же, получив новую порцию энергии, продолжает жить своей жизнью.

Сор из избы не выносят

Теперь серьёзно. Конечно, конфликты специалистов на стыке интересов – дело не новое, такое случается и в спорте вообще, и в биатлоне в частности. Однако такой формат выяснения отношений — через СМИ, с яркими эпитетами – трудно считать приемлемым.



Обычно в таких случаях сор из избы стараются не выносить. В конце концов, если одна сторона идёт на конфликт, другая всегда может сгладить острые углы перед телекамерами. А уж о чём пойдёт речь в личном разговоре – это дело двух опытных специалистов, взрослых мужчин.



Ясно, что Кугаевскому обидно и за своего ученика Гараничева, и, возможно, немного за себя: был бы он в Эстерсунде, может, и настроил бы Евгения по-другому, что-то подсказал бы.



Понятно, что Хованцеву обидно за результат. Он всё-таки будет за него отвечать в конце сезона.



Но опускаться до затянувшейся перебранки – тоже не выход. В сборной России и так всё идёт не слишком гладко, а публичный скандал стабильности команде не добавит. Тренеров никто не обязывает целовать друг друга и во всём соглашаться – на то и штаб, чтобы были разногласия и обсуждения. Но подобные проблемы всё же должны решаться внутри команды.



Хочется, чтобы у болельщиков было больше поводов говорить непосредственно о биатлоне.