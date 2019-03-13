«Мы потеряли двух бойцов». Главный тренер сборной России по биатлону недоволен

Но он и не думает обвинять спортсменов. В чем же тогда дело и кто виноват?

Сборной России по биатлону на чемпионате мира в Эстерсунде всё время не хватает чего-то. В каждой гонке были варианты выиграть медаль, но лишь в одной всё сошлось как надо. Вот и в мужской индивидуальной гонке Евгений Гараничев имел реальные шансы стать вторым, но допустил обидный промах на второй «лёжке». Александр Логинов и вовсе без промахов стал бы чемпионом мира. Но не слишком ли много этих «если»? На этот вопрос и многие другие ответил главный тренер нашей команды Анатолий Хованцев.

Свет в конце… Как Поршнев на последнем круге Фуркада порвал Болгария с серебром, Фуркад не захотел бежать последний круг, Россия – с запахом медали. Вот вам и индивидуальная гонка на ЧМ.

— Анатолий Николаевич, можно ли сказать, что сегодня основная надежда была на Евгения Гараничева?

— Почему только с ним-то? (Смеётся.) А Сашку Логинова вы куда дели? Понятно, что с ними двумя связывали надежды. У Гараничева обидный габарит не прошёл на второй «лёжке». Так бы это была гарантированная серебряная медаль. Железное второе место. Логинову нужно было сделать максимум один промах, чтобы быть в призёрах. А у него их три. Сегодня я недоволен скоростью на дистанции. Это абсолютно не скорость Логинова, будем разбираться и анализировать вместе с ребятами и сервис-группой. У Гараничева на финишном круге тоже случился провал, он не должен столько проигрывать.



— У Логинова и в гонке преследования были проблемы с ходом…

— В преследовании он просто замёрз. Возможно, у нас была небольшая проблема с лыжами, как было уже в смешанной эстафете. Но сейчас преждевременно об этом говорить.

— Насколько серьёзные коррективы внесла погода?

— Безусловно, приходилось подстраиваться под такой снег и ветер. Если говорить про стрельбу Гараничева, то первая «лёжка» у него вся была на грани фола. Повезло, что прошли внутренние габариты. Норицын показывал ему стрельбу, чтобы он сделал коррективы.

— С какой целью приняли решение поставить на гонку Поршнева и Поварницына?

— В первую очередь, хотели дать им возможность почувствовать себя на чемпионате мира. В принципе они неплохо отстреляли, оба допустили всего по четыре промаха. По такой погоде это нормальный результат. Для них обоих сложнее далась «стойка». Это была проба молодых, хотя могли бежать Елисеев с Малышко. Мы готовимся к эстафетам, так что надо было дать им возможность отдохнуть.

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— Всё-таки состав Елисеев-Павлова на сингл-микст остаётся в силе?

— Да, объясню по Павловой. Мы сами знаете и наблюдаете за соревнованиями и видите, как быстро и точно Женя стреляет. А здесь круг будет небольшой в сингле. Мы думаем, что она справится ходом, а то, что проигрывает, будет компенсировать на стрельбе.

— Почему не попробовали вариант Логинов-Юрлова?

— Логинов пока ещё не готов к таким коротким и быстрым гонкам в плане стрельбы. У Кати проблемы со «стойкой» на протяжении всего сезона. Поэтому решили выставить Елисеева и Павлову. Матвей неплохо выглядит ногами на чемпионате мира. Да, у него был провал на последнем круге спринта, но в целом он готов. Мы выбирали между ним и Димой Малышко, но остановились на кандидатуре Елисеева.



— Состав на классические эстафеты уже знаете?

— С мужской частью всё понятно. Елисеев-Гараничев-Малышко-Логинов. А по женской будем думать. Мы потеряли двух бойцов – Старых и Васильева. Выбор сузился. Есть Кайшева, есть Морозова, которая не стартовала. Есть о чём подумать. Вы видели, что Куклина хорошо стреляет, но бежит совсем не быстро. В этом плане Кайшева и Морозова выглядят предпочтительнее.

Тренеры сборной России сами отдают медаль чемпионата мира. Почему? Неужели главный старт сезона – место для экспериментов? Да что вообще происходит с нашим биатлоном?

— Пока довольны, как складывается чемпионата мира?

— Как тут быть довольным? Все мы хотим, чтобы у нас были медали. Пока это не получается. Я являюсь максималистом по натуре. Когда нет призовых мест, есть неудовлетворение. Пытаешься прокручивать, где были допущены ошибки в работе. Но я всегда повторял, что никогда не обвиняю спортсменов. Даже сегодня посмотрите, какие были условия. У Саши Логинова не прошёл габарит на первой «лёжке». Что тут поделать.



— Получается, что главные надежды связаны теперь с эстафетами?

— Не совсем так. У нас остаются хорошие шансы в масс-старте. Юрлова и Павлова у женщин, Гараничев и Логинов у мужчин. По статистике Женя вообще хорошо проходит масс-старты. Понятно, что сложно будет бороться за медали, но бороться всё равно надо.