«Говорить такое слабоумно». Украинская биатлонистка недовольна… котлетами?

На чемпионате мира по биатлону продуктовый скандал. В его эпицентр попала картошка, котлеты… и украинская чемпионка со своим тренером.

«Юля живёт в украинской гостинице и жалуется»

Со славянскими народами не соскучишься в любом виде спорта. Если вы думали, что только в сборной России по биатлону постоянно происходит какая-то «веселуха», то глубоко ошибались. В украинской сборной тоже нескучно. Тренер олимпийской чемпионки Юлии Джимы Урош Велепец сообщил, что его подопечная недовольна едой на чемпионате мира в Эстерсунде. При этом намекнул, что, если бы Джима жила в домике, где базируется словенская команда, таких проблем бы не было.

«Словенская сборная живёт в домике. Мы привезли своего повара, и он нам готовит, что мы хотим. Это хорошее решение и вдвое дешевле.

Но Юля живёт в гостинице с украинской командой. Она тоже жалуется. Завтрак замечательный, а затем одно и то же – картофель и котлеты. Просто раньше надо было думать об этом. Швеция и Норвегия особенно едой не занимаются. У них другие приоритеты».

То, что Швеция едой не занимается, может вам подтвердить любой журналист, который приехал на мировое первенство. Эстерсунд – единственное место на карте биатлона, где не предоставлено питание. А в единственный день, когда людям вынесли нарезки из колбасы и сыра, начиналась забавная бойня за кусочки пищи. Никто не обязан кормить журналистов или спортсменов бесплатно, но, когда даже платные опции сделаны так, что приходится идти за несколько километров, возникают вопросы.

Велепец: Джима жалуется, что на ЧМ еда одна и та же — картофель и котлеты

«Говорить такое слабоумно»

Удивительно, но Велепец на следующий день отказался от своих слов и заявил, что не говорил ничего подобного, обвинив журналиста в том, что его слова неправильно интерпретировали. Это очень странно, потому что обычно журналисты записывают такие вещи на телефон или диктофон и могут предоставить запись разговора. Совершенно нормальная практика. Тренер Джимы же уверенно настаивает на том, что таких слов не было. О чём и сообщил на странице «Биатлон Украины» в «Фейсбуке».

«Не люблю говорить с некоторыми журналистами. Это было интервью про чемпионат мира, я не сказал ни слова про жалобы Юли на питание. Про то, что она не может бежать на высоком уровне из-за проблем со спиной, вы уже все знаете.

Но говорить такое про спортсменку, которая столько отдала украинскому биатлону, несправедливо и по-словенски «слабоумно». Всем всего хорошего».

Велепец: ни слова не сказал про жалобы Джимы на еду. Говорить такое — слабоумно

Майонезный конфликт

Проблемы с едой не впервые становятся главной темой крупных турниров по биатлону. На этапе Кубка мира в Тюмени российский биатлонист Антон Бабиков отметил, что пища была чрезмерно жирная.



«Еда была непривычная, очень жирно всё. Нет свежих продуктов. Может быть, в России их тяжело достать зимой, не знаю… Салаты, например, сразу заправляли майнонезом».

«Гараничев ещё будет собранным спортсменом. К 40 годам». Губерниев не шутит Потому что можно ещё 10 лет ходить по граблям и набивать шишки. А вот Фуркаду это не поможет — у него больше нет мощи.

Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев моментально отреагировал на слова Антона и по традиции ярко и красочно прокомментировал ситуацию.



«Рейтинги важнее майонеза, Антон? Где тут жирные салаты и майонез, каждый решает сам. Ведь рейтинги дороже, правда, когда страна в лепёшку расшибается, чтобы угодить сборной и иностранным гостям».



Совпадение ли, что на проблемы с едой жалуются биатлонисты из стран с постсоветского пространства, решайте сами. Но тот факт, что главной темой очередного дня на чемпионате мира стала картошка с котлетами, говорит о том, что мировое первенство в Эстерсунде пока не радует огненными событиями. Будем надеяться, что самое интересное блюдо (без майонеза?) биатлонисты оставили на выходные.